79歲李家鼎患慢性胃炎體重暴跌20磅消瘦身形惹關注 醫生解構都市人胃病8大成因

李家鼎（鼎爺）廚藝了得，近年經常主持烹飪和美食節目，大受歡迎。但在去年下半年，鼎爺突然身形消瘦，惹起大家對其健康狀況的關注。他曾透露自己暴瘦超過20磅，更患上胃炎而要到醫院輸血。有醫生指出，都市人生活節奏急促，容易發生長期腸胃問題，常見有8大成因。有甚麼方法可以紓緩胃炎胃痛？

79歲李家鼎患胃炎暴跌20磅 消瘦身形惹關注

79歲鼎爺在去年9月時出席活動，被發現身形暴瘦，令外界擔憂其健康狀況。他回應指，自己因過度操勞導致體重大跌超過20磅，其後更因胃炎及血氣不足，而需要入院輸血。在生病後更注重健康，已經戒吃酸辣，吃得清淡。雖然鼎爺曾表示，身體已經無大礙，但日前出席活動時，精神氣色不錯的他身形仍然略顯清減。

專科醫生解構都市人胃病8大成因

本港腸胃肝臟科專科醫生施婉珍曾接受《星島頭條》訪問指，都市人工作壓力大，三餐不定時，導致常出現5大胃病，包括胃炎、胃酸倒流、胃潰瘍、十二指腸潰瘍及胃痙攣。其中，胃炎的主要症狀為胃脹、胃氣、消化不良、胃部不適。

引發胃病8大成因

進食速度過急：為消化系統帶來壓力，容易引起消化不良和胃酸倒流。 習慣一邊吃飯一邊說話：進食時說話會不自覺地吞入較多空氣，容易導致胃氣脹。 經常吃宵夜：習慣在深夜進食，或是晚餐和就寢時間的間隔太短、吃太多，以致食物無法完全消化，容易引起胃酸倒流。 飲食偏向肉食、炸物及燒烤：含有大量脂肪或經過油炸的食物會延緩消化的時間，使食物長時間在體內發酵，產生較多氣體，也會使胃部產生更多胃酸，刺激消化系統。 喜愛喝可樂、汽水等有氣飲品：啤酒、氣泡飲品等含有大量氣體的飲料容易引起腹脹，且氣泡也會在胃裡膨脹。 下食道括約肌帶來壓力。 三餐時間不固定：如果長時間不吃東西，使胃部缺少食物來中和胃酸，易造成脹氣，亦有機會出現胃酸倒流和噁心的症狀。 幽門螺旋桿菌

9招預防都市胃病舒緩胃痛

施婉珍醫生強調「預防勝於治療」，若不想長期受胃痛不適之苦，必先養成良好的生活及飲食習慣。一旦胃痛發作，有紓緩措施可以讓身體比較舒服。

預防胃病飲食習慣：

盡量少吃難消化及刺激性食物，以免加重胃部負擔。 避免吸煙、少飲酒及咖啡。 少吃高鈉、醃製類及加工類食物。 多吃高纖及高抗氧化物的蔬果。 每日三餐按時進食，避免吃得太快或過飽。

舒緩胃痛貼士：

最好採用「左側睡」姿勢：研究表明有助降低胃酸逆流的機會，使胃部感覺更舒服。 熱敷肚子：用溫毛巾熱敷胃部，能有效舒緩胃痛。 吃容易消化的食物：很多人胃痛時會食慾下降，但是空腹太久容易分泌胃酸，使症狀越來越嚴重。可以吃一些湯麵、粥、饅頭、麵條、豆腐等容易消化的食物，避免刺激黏膜。 藥物治療：市面的一般胃藥雖然可暫時中和胃酸，緩解當下痛苦，但始終治標不治本。若胃痛頻繁發作或病徵持續，最好在緩解疼痛後盡快求醫，找出真正病因，例如是否患上胃潰瘍、胃炎等。

延伸閱讀：腸胃炎不宜吃白粥方包？營養師列6大飲食建議 吃1類食物更快康復

---

相關文章：

壓力性胃痛丨一緊張就胃痛？嚴重恐作嘔？醫生解構成因/症狀/改善方法

長期胃酸倒流恐灼傷食道致癌 醫生教7招改善反酸/火燒心 常喝茶喝咖啡也傷胃？

腸胃健康｜吃白粥也傷胃？4大「養胃」習慣恐傷胃 飲湯忽略1事或患胃癌

打邊爐易腸胃不適？食肥牛響鈴易肚痛？醫生教避開5陷阱 防胃痛/腸胃炎