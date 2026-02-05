Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

79歲李家鼎患慢性胃炎體重暴跌20磅消瘦身形惹關注 醫生解構都市人胃病8大成因

保健養生
更新時間：12:01 2026-02-05 HKT
發佈時間：12:01 2026-02-05 HKT

李家鼎（鼎爺）廚藝了得，近年經常主持烹飪和美食節目，大受歡迎。但在去年下半年，鼎爺突然身形消瘦，惹起大家對其健康狀況的關注。他曾透露自己暴瘦超過20磅，更患上胃炎而要到醫院輸血。有醫生指出，都市人生活節奏急促，容易發生長期腸胃問題，常見有8大成因。有甚麼方法可以紓緩胃炎胃痛？

79歲李家鼎患胃炎暴跌20磅 消瘦身形惹關注

79歲鼎爺在去年9月時出席活動，被發現身形暴瘦，令外界擔憂其健康狀況。他回應指，自己因過度操勞導致體重大跌超過20磅，其後更因胃炎及血氣不足，而需要入院輸血。在生病後更注重健康，已經戒吃酸辣，吃得清淡。雖然鼎爺曾表示，身體已經無大礙，但日前出席活動時，精神氣色不錯的他身形仍然略顯清減。

專科醫生解構都市人胃病8大成因

本港腸胃肝臟科專科醫生施婉珍曾接受《星島頭條》訪問指，都市人工作壓力大，三餐不定時，導致常出現5大胃病，包括胃炎、胃酸倒流、胃潰瘍、十二指腸潰瘍及胃痙攣。其中，胃炎的主要症狀為胃脹、胃氣、消化不良、胃部不適。

引發胃病8大成因

  1. 進食速度過急：為消化系統帶來壓力，容易引起消化不良和胃酸倒流。
  2. 習慣一邊吃飯一邊說話：進食時說話會不自覺地吞入較多空氣，容易導致胃氣脹。
  3. 經常吃宵夜：習慣在深夜進食，或是晚餐和就寢時間的間隔太短、吃太多，以致食物無法完全消化，容易引起胃酸倒流。
  4. 飲食偏向肉食、炸物及燒烤：含有大量脂肪或經過油炸的食物會延緩消化的時間，使食物長時間在體內發酵，產生較多氣體，也會使胃部產生更多胃酸，刺激消化系統。
  5. 喜愛喝可樂、汽水等有氣飲品：啤酒、氣泡飲品等含有大量氣體的飲料容易引起腹脹，且氣泡也會在胃裡膨脹。
  6. 下食道括約肌帶來壓力。
  7. 三餐時間不固定：如果長時間不吃東西，使胃部缺少食物來中和胃酸，易造成脹氣，亦有機會出現胃酸倒流和噁心的症狀。
  8. 幽門螺旋桿菌

9招預防都市胃病舒緩胃痛

施婉珍醫生強調「預防勝於治療」，若不想長期受胃痛不適之苦，必先養成良好的生活及飲食習慣。一旦胃痛發作，有紓緩措施可以讓身體比較舒服。

預防胃病飲食習慣：

  1. 盡量少吃難消化及刺激性食物，以免加重胃部負擔。
  2. 避免吸煙、少飲酒及咖啡。
  3. 少吃高鈉、醃製類及加工類食物。
  4. 多吃高纖及高抗氧化物的蔬果。
  5. 每日三餐按時進食，避免吃得太快或過飽。

舒緩胃痛貼士：

  1. 最好採用「左側睡」姿勢：研究表明有助降低胃酸逆流的機會，使胃部感覺更舒服。
  2. 熱敷肚子：用溫毛巾熱敷胃部，能有效舒緩胃痛。
  3. 吃容易消化的食物：很多人胃痛時會食慾下降，但是空腹太久容易分泌胃酸，使症狀越來越嚴重。可以吃一些湯麵、粥、饅頭、麵條、豆腐等容易消化的食物，避免刺激黏膜。
  4. 藥物治療：市面的一般胃藥雖然可暫時中和胃酸，緩解當下痛苦，但始終治標不治本。若胃痛頻繁發作或病徵持續，最好在緩解疼痛後盡快求醫，找出真正病因，例如是否患上胃潰瘍、胃炎等。

延伸閱讀：腸胃炎不宜吃白粥方包？營養師列6大飲食建議 吃1類食物更快康復

---

相關文章：

壓力性胃痛丨一緊張就胃痛？嚴重恐作嘔？醫生解構成因/症狀/改善方法

長期胃酸倒流恐灼傷食道致癌 醫生教7招改善反酸/火燒心 常喝茶喝咖啡也傷胃？

腸胃健康｜吃白粥也傷胃？4大「養胃」習慣恐傷胃 飲湯忽略1事或患胃癌

打邊爐易腸胃不適？食肥牛響鈴易肚痛？醫生教避開5陷阱 防胃痛/腸胃炎

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
投資理財
7小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
23小時前
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
2小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
5小時前
九巴B9服務大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
九巴北上路線B9大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
生活百科
21小時前
53歲「張學友前拍檔」撞裂臉骨極恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲狀腺惡疾暴瘦24公斤
53歲「張學友前拍檔」撞裂臉骨極恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲狀腺惡疾暴瘦24公斤
影視圈
15小時前
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
影視圈
4小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
2026-02-04 09:40 HKT
「最美港姐」朱玲玲睇騷險撻低畫面曝光 反應超敏捷叻過後生女 富商老公及三子護航成焦點
「最美港姐」朱玲玲睇騷險撻低畫面曝光 反應超敏捷叻過後生女 富商老公及三子護航成焦點
影視圈
18小時前