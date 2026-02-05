長壽秘訣｜101歲婆婆「反向養生」 愛吃零食熬夜追劇 醫生分析長壽關鍵

【長壽秘訣】內地一位101歲婆婆卻以「反向養生」延壽，她不但愛吃零食，更會熬夜追劇。雖然婆婆一直有這些看似不健康的生活，但她仍然健康長壽，活力十足。其女兒亦大方公開婆婆的5大養生之道，亦有醫生深入分析婆婆健康長壽關鍵原因。

101歲婆婆愛吃零食熬夜追劇 醫生分析長壽關鍵

綜合報道，浙江溫州姜月琴婆婆雖已年屆101歲，生活依然過得比許多年輕人更鮮活多彩、且對待感情專一，將所有的溫柔都給予家人。她近日與女兒姚松萍一同接受媒體訪問，大方分享自己的「反向作息」養生秘訣，而家醫科主治醫生唐雲華則拆解姜婆婆長壽的關鍵原因。

長壽秘訣｜1.反向作息

姜婆婆每晚習慣開著電視看到凌晨2點才入睡，雖然睡得晚，但睡眠品質相當好，躺下幾分鐘便能進入夢鄉。姚松萍說明，母親這種晚睡的習慣是近兩年才形成的。過去她十分勤快，白天會把家裡收拾得整整齊齊，有空時便出門散步、曬太陽。直到一次意外摔倒導致手部受傷，手術後家人擔心過度勞累影響恢復，便不再讓她承擔家務。白天活動減少，晚上自然難以早睡，於是保留了愛看電視的習慣。久而久之，便逐漸形成了晚睡的作息模式。

針對姜婆婆晚睡晚起的習慣，唐醫生表示，從抗老醫學與藍區的研究顯示，睡眠品質遠比入睡的時間點更重要。長壽的關鍵在於深度睡眠（慢波睡眠）與REM睡眠（快速動眼期）比例充足，這有助於大腦清除β-澱粉樣蛋白、修復DNA並調節免疫功能。

長壽秘訣｜2.愛吃零食

她每日早上約10點醒來，先喝一杯綠茶，並將早餐與午餐合併為一餐。等到傍晚6點左右，才會再吃第二頓飯。若晚上9點感到飢餓，她會再吃餅乾等。由於姜婆婆一生從未鑲過牙，口中沒有假牙，吃硬脆的零食毫不費力，例如最喜愛的是溫州本地特色小吃馬蹄鬆，甚至吃馬蹄鬆時從不掰碎，直接整塊放進嘴裡慢慢咀嚼。除了馬蹄鬆，還喜歡沙琪瑪、番薯棗和薯片。

唐醫生分析，這種飲食模式屬於低餐次、高享樂、適度飢餓。她的一天兩餐類似間歇性斷食，能啟動身體的自噬機制，改善胰島素敏感度並降低慢性發炎。雖然薯片等加工食品可能增加氧化壓力，但由於她搭配了富含兒茶素的綠茶，且總熱量控制得宜，更重要的是她保持低心理壓力的正面情緒，抵銷不健康飲食的潛在負面影響。

唐醫生亦表示，擁有20顆以上天然牙的老人，平均壽命明顯較長。牙周健康與全身發炎呈負相關，牙周病菌會進入血流增加心血管與認知衰退風險。姜婆婆能咬硬物，代表牙周組織、骨質與唾液分泌都維持極佳狀態，咀嚼功能完整更能幫助營養吸收，這是身體系統性抗老的強大指標。

長壽秘訣｜3.經常與伴侶手牽手散步

姜婆婆的老伴姚爺爺已離世多年，但以前他們經常手牽手散步、曬太陽。談戀愛時，姚爺爺每次出工資後，第一件事就是去買電影票，牽著她的手走進電影院。雖然姜婆婆看不懂劇情，姚爺爺就會湊在她耳邊輕聲解說，遇到滑稽的片段，還會模仿角色的語氣，逗得姜婆婆開心。

結婚後，姚爺爺下班也總是直奔家中幫忙照顧孩子；姜婆婆則以勤快撐起整個家，常做針織、洗衣服和煮飯。後來，家裡有電視後，只要一開機，姜婆婆就會專注盯著螢幕；姚爺爺總是坐在她身邊，一字一句地講解劇情。姚爺爺還愛讀報紙，每天都會先把報紙上有意思的新聞圈出來，再讀給她聽，讀完後還會與她聊聊家常。

長壽秘訣｜4.喜歡旅游

40多歲時，姜婆婆曾和姚爺爺一同前往黃山旅遊，聊起這段經歷，她總會感嘆山高、風景美。80多歲時，兩人又到杭州旅行，更在西湖租房，每天清晨會買菜，回家做好飯菜，再悠閒地外出散步。89歲高齡時，姜婆婆還跟著家人去南京中山陵，她扶著欄杆，一步一步往上走，即使氣喘吁吁也不肯停下休息，還不停說要堅持，可以上去。近兩年，姜婆婆去過洞頭、永嘉、金華、蘇州等地遊玩。她前前後後到過20多個城市，圓滿實現自己的旅遊夢。

長壽秘訣｜5.堅持豁達心態

年輕時，姜婆婆原本有機會在溫州一家國營企業工作，但家中有7個子女毅然放棄工作，在家相夫教子。孫子姚時錚回憶童年時說道：「小時候我在家對面的小學上學，每天放學，奶奶都會端來好吃的，有時是一碗熱騰騰的麵，有時是幾個剛蒸好的肉包，同學們都羨慕極了。」他還記得：「家裡院子養了雞鴨，我經常踮著腳從雞圈裡撿蛋，然後跑到廚房遞給奶奶。沒過多久，奶奶就能用簡單的食材做出一道美味」。

更讓姚時錚難忘的是，姜婆婆善良又溫和，從不與人爭吵，待人接物彬彬有禮，說話總是輕聲細語。即便到了百歲高齡，姜婆婆照顧家人的習慣也未曾改變，還會慢慢幫孩子把外套拉鏈拉好，輕聲叮囑。一家人吃飯時，她還會不時拿起公筷，夾起晚輩愛吃的菜，放到他們的碗中。

唐醫生強調，姜婆婆屬於不自我內耗的心態，讓她的皮質醇與交感神經長期處於低水平狀態，有助於身體的修復與再生。研究顯示，長期處於負面情緒會導致細胞端粒縮短與免疫失調，而保持樂觀心態的人平均能多活7至10年。

資料來源：《溫州都市報》、《健康2.0》

延伸閱讀：想健康長壽應做哪些運動？醫生推薦3種延壽運動 這種可降56%心血管病風險

---

相關文章：

長壽秘訣｜94歲胡楓入行逾70年不言休 公開6大養生貼士 每早必飲1杯暖水！

長壽秘訣｜醫生教做好5件事練成長壽體質 這動作無法維持10秒 死亡風險恐增84%

長壽飲食｜60年研究揭5大飲食延壽貼士 吃這罐頭竟降一半血脂 1類零食可多吃

追星可長壽健康？研究揭看演唱會或助延壽9年 每月睇幾次最有效？