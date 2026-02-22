大便3大變化自測健康 這2種顏色恐患胰臟癌/大腸癌 伴隨3情況須求醫

每天都有排便，代表腸道一定健康表現？有醫生指出，可從大便的3大變化察覺潛在的健康警號，若出現特定三種顏色，可能與胰臟癌或大腸癌等疾病相關。

大便3大變化自測健康 這2種顏色恐患胰臟癌/大腸癌

肝膽腸胃科醫生葉秉威在其Facebook專頁發文指，大便的形狀、顏色與狀態能即時反映飲食狀況、消化道機能，甚至潛在的嚴重疾病訊號。他特別整理以下大便觀察完整攻略，供大家日常自我檢視：

1.布里斯托大便分類法

他表示，布里斯托分類法將大便分為7大類型，，是判斷食物通過腸道時間長短的重要指標。

a.需警戒便秘與蠕動過慢區

第一型：顆粒分離的硬球狀，類似羊大便。此類型屬於嚴重便秘，代表糞便在腸道停留時間過長，水分被過度吸收，建議應大幅增加日常水分與膳食纖維的攝取量。

第二型：香腸狀，但表面凹凸不平、帶有塊狀。此類型同樣屬於便秘，反映腸道蠕動速度緩慢，需要進一步調整飲食結構。

b.理想健康區

第三型：香腸狀，表面帶有裂痕，屬於正常範圍，但表示水分攝取可能稍微不足。

第四型：表面光滑的香蕉狀或蛇狀，此為理想的大代表便形態，代表飲食均衡，且腸道菌叢與蠕動功能皆處於最佳狀態。

c.需注意腹瀉與蠕動過快區

第五型：柔柔軟的塊狀，邊緣清晰，容易排出，屬於缺乏膳食纖維，腸道蠕動稍快。雖然未達腹瀉程度，但建議增加蔬菜、水果的攝取。

第六型：糊狀、鬆散的塊狀，邊緣不規則，有輕微腹瀉，可能源於消化不良、腸躁症或輕微感染。

第七型：完全液態，無固體塊狀，有嚴重腹瀉，表示腸道正處於發炎或嚴重感染狀態。若持續超過三天或伴隨發燒，務必盡快就醫。

2.看大便顏色

黃褐色/深褐色：此為正常顏色，來自膽汁與腸道細菌作用的結果。

黑色：例如瀝青柏油狀、帶黏性，屬於極度危險的訊號。通常代表上消化道，包括胃、十二指腸大量出血，血液經胃酸作用後變黑，務必立即就醫。

鮮紅色：通常反映下消化道包括大腸、直腸、肛門出血，原因可能是痔瘡或肛裂，但也可能與大腸息肉或腫瘤有關，不可輕忽。

灰白色/陶土色：代表膽汁無法順利排入腸道，可能是膽道阻塞、膽結石或胰臟頭部腫瘤的警號。

3.看大便浮力檢視吸收功能

沉入水底：屬於正常狀態。

浮在水面且帶有油光： 稱為脂肪便，此現象表示腸道對脂肪的消化與吸收不良，可能與胰臟功能不足，例如慢性胰臟炎或小腸吸收障礙等問題有關。

出現3情況須求醫 伴隨體重減輕也高危

葉醫生表示，偶爾一次的大便異常，可能與前一天的飲食，例如麻辣鍋、火龍果或藥物影響有關，不需過度擔心。但若出現以下3大情況，應視為身體的重要警訊，並儘快至腸胃科門診就醫：

排便習慣改變： 突然出現持續性的便秘、腹瀉，或兩者反覆交替發生。

大便形狀改變：糞便持續變得細長，如鉛筆般粗細。

伴隨危險因子：：出現不明原因的體重減輕、貧血、腹痛或腹部脹氣。

資料來源：肝膽腸胃科醫生葉秉威、醫管局

專家履歷：葉秉威

肝膽腸胃科醫生，專長為內視鏡減重（胃鏡縮胃、胃內水球置放、胃內肉毒注射）、胃食道逆流診斷及抗逆流內視鏡治療術、胃腸早期癌及困難息肉內視鏡切除等。

---

