認知障礙症長者一到黃昏焦慮不安 首創「四季主題」日間中心 活用AI科技防跌倒+減輕「日落症候群」

政府統計數字顯示，本港65歲及以上長者中，每10位便有1位確診認知障礙症。然而社區支援資源緊缺，全港目前約有逾1.6萬名患者申請資助護理名額，平均輪候時間長達17個月。非牟利機構銀光社近日啟用的全新長者日間中心，專為「日落症候群」情緒困擾的認知障礙症的長者而設，更借助AI科技提升環境安全性，有助補充社區安老資源不足。

認知障礙症長者一到黃昏焦慮不安 日間中心活用AI科技防跌倒+減輕日落症候群

銀光社主席汪國成教授指，中心從空間設計到服務規劃都圍繞著緩解認知障礙症患者常有的「日落症候群」困擾，即在黃昏及傍晚時分，情緒會變得異常焦慮、不安或產生混亂行為。

中心擁有全港首創的「四季主題」設計，建基於晝夜節律科學，透過調節室內燈光的亮度與色溫，模擬黃昏光線，引導長者大腦分泌褪黑激素，再透過適度的體能訓練、AI智能體驗及規律的個人日程表，協助長者調整生理時鐘，有效提升日間的精神警覺性，並改善夜間睡眠質素。中心亦提供因時制宜的養生飲食，例如夏季食瓜豆、冬季食蔬菜，配合二十四節氣活動，引導長者重拾與大自然同步的節奏。長者可以在舒適環境中參與養生與文化課程，在陪伴中感受溫暖，實現「活到老、學到老」的心願。

泌尿外科專科醫生梁智鴻醫生特別強調「醫社合一」對長者健康的重要性：「認知障礙症目前無法根治，只能透過良好照護延緩衰退。而醫院只能醫『病』，但長者的身心靈健康更需要社區支援。」透過連結醫療與社區的關鍵橋樑，實現「小病不出社區、慢病精準管理」。梁醫生也提到了科技與隱私的平衡：「長者最怕失去尊嚴。中心在廁所等私密空間應用AI無感監測，在不錄影的情況下感應跌倒風險，解決了『安全與隱私』的兩難困局。」

另外，「跨代共融」也是健康老齡化的重要課題，中心會安排年輕人與長者一同做手工。梁醫生表示，長者與小朋友互動產生的情感慰藉是一種強大的「心理療癒」，能顯著提升晚年生活質素。

汪教授強調：「長者應擁有選擇權，這是生命意義所在。」中心結合「醫社合一」與「長幼共融」理念，為長者提供專業照護與終身學習平台。他透露，銀光社已計劃在未來3年內於新界區開設第3間中心，進一步填補基層長者護理的不足。

延伸閱讀：照顧腦退化家人不應說甚麼？7類說話應避免 醫生教正確溝通技巧

---

相關文章：

腦退化婆婆一到傍晚恐懼不安 踱步現幻覺揭患日落症候群 拆解症狀成因

常說1類詞語恐腦退化先兆 1原因忌常問「為甚麼」 專家教對話6招鍛鍊大腦

長者湊孫可防腦退化？研究揭患病風險降24% 每周湊多久護腦效果最佳？

2件事自測認知障礙症風險 醫生推介必做4大運動防腦退化 耍太極都有效？