長者易患黃斑點病變 專家教「520」護眼口訣 5條問題自測患病風險

多年前，我以義工身份探訪一位獨居視障長者，視力僅餘五成，加上膝關節退化，連清潔、購物、過馬路等生活瑣事都需旁人協助。他慨嘆自己未有及時察覺老年黃斑點病變，言語間充滿了無奈與遺憾。

提早認清黃斑點病變警號 嚴重可致盲

很多長者以為「眼矇」只是「老花」或自然老化，因而延誤診治。其實這可能是老年黃斑點病變（Age-related Macular Degeneration）的徵兆。我們視網膜中央黃斑區擁有密集的高敏銳感光細胞，猶如眼睛的「高清鏡頭」，負責分辨顏色及細節。一旦視錐細胞退化或受損，中央影像便會模糊或扭曲，且不能復原。

黃斑點病變主要分為「乾性」及「濕性」兩種。乾性黃斑點病變的發展較慢，常見於細胞逐漸退化而積聚代謝物，大多與年齡增長有關；早期症狀不明顯，視力下降速度緩慢。而濕性黃斑點病變則因異常血管滲血或滲液，導致感光細胞永久受損；若未及早治療，視力可在數天內急劇惡化，且難以逆轉。

世界衞生組織估計，全球約有兩億人罹患老年黃斑點病變，當中逾千萬人已出現中度或嚴重遠距視力障礙，甚至失明，是發展國家中最常見的致盲眼疾之一。若出現以下症狀，便需提高警覺：

中央視力出現黑影：視線中央位置出現圓形或不規則形狀的暗點，看人臉時五官如被一團陰影覆蓋。

影像扭曲：把直線看成曲線，例如筆、窗框、電燈柱變歪、變曲。

視力模糊：清晰度、顏色敏感度下降。

5條問題自測：老年黃斑點病變高危一族

老年黃斑點病變風險因人而異，只需透過五條簡單問題，即時評估患病風險：

「我今年幾歲？」：50 歲以上罹患老年黃斑點病變的風險明顯上升。

「我有吸煙或接觸二手煙嗎？」：吸煙者發病年齡平均提早約五年半；長期暴露於二手煙者，風險亦增加一倍。

「家族有相關病史嗎？：遺傳因素增加風險。

「我有三高嗎？」：高血壓、高血糖、高血脂增加風險，特別是正服用降血壓藥物的人士。

「我有長期暴露於強光嗎？」：在猛烈陽光或紫外線下工作而缺乏護眼措施，可導致視網膜受損，或加劇眼底退化。

長者護眼由2個「家」做起

年紀大不代表一定會患上黃斑點病變。從家庭出發，由日常生活多加注意，全家一起守護中央視力：

第一家：「家人」貼心關懷

家人往往最能察覺長輩的細微變化，不妨從日常陪伴中多加觀察，主動發現警號並及早行動。

主動觀察： 看電視越坐越近，或表示「看不清巴士號碼」，切勿只當作老花，應建議檢查。

協助自測： 定期協助長輩用「阿姆斯勒方格表」（Amsler Grid / 俗稱「格仔紙」）自測。在光線充足下，需要時戴上眼鏡，距離33厘米，遮蓋一隻眼看中心黑點。若發現直線變彎、缺格或有黑影，須立即求醫。

陪伴覆診： 「格仔紙」不能取代專業檢查。建議定期進行視力測試，高危人士更應諮詢是否需做「散瞳眼底檢查」。

心理支援： 家人的耐心聆聽與陪伴，是最佳的心靈藥方，有助減少患者的焦慮與抑鬱。

第二家：「家庭」護眼生活

從改善家居環境、運動及飲食習慣著手，共同建立健康模式。

無煙家居： 全家約定「家中不吸煙」，遠離二手煙禍害。

全家運動： 建立週末行山或飯後散步的習慣，如每週進行至少150分鐘中等強度體能的帶氧運動，或至少進行75分鐘高等強度體能的帶氧運動。匹克球、羽毛球或踩單車等，都是近期熱門的家庭運動。

戶外防護： 選購有紫外線防護標示的太陽眼鏡，配合帽子或遮陽帽，於日常外出、行山、長時間戶外活動或出門旅遊時戴上，減少紫外線對黃斑區的傷害。

護眼飲食： 多吃深綠及橙黃色蔬菜（如黃椒、菠菜、南瓜、甘荀、粟米），增攝取葉黃素、玉米黃素和胡蘿蔔素；烹調宜清淡，減少油炸及調味料，控制體重及「三高」。

環境安全： 為視力轉差的長者加強家居照明（特別是睡房及廁所），或將手機設定為大字版及語音功能，提升其自理能力。

「0」遺憾：為視力與生命預留一點空間

面對疾病，最重要是達致「零遺憾」，為自己保留更多自主和生活質素的選擇空間。無論你的視力有否開始退化，不妨主動與家人討論你對未來的照顧意願，例如若老年黃斑點病變嚴重影響日常起居時，你希望如何安排生活、安全協助、治療強度等，讓家人在將來需要代你作決定時，能有清晰方向可依循，減少彼此內疚與遺憾。

「520」不只是一組數字，而是透過溝通和行動，用愛去保護視網膜中央的「黃金位置」。農曆新年將至，你願意將心底的「我愛你」轉化成行動，分享和實踐這個法則嗎？

撰文：香港都會大學護理及健康學院高級講師 關靜文女士

註冊護士、香港及澳洲醫務行政學院院士，擁有香港中文大學護理學碩士學位、香港教育大學幼兒及家庭教育文學碩士學位，累積臨床及社區健康教育的經驗，致力將專業知識轉化為簡單實用的健康資訊，多年來積極投身健康推廣、預設照顧計劃相關的研究及社區項目，推動基層醫療的發展，並獲選為香港傑出青年義工、紫荊領袖義工、全港時尚專業女性。

