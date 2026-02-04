乳癌女偕夫遊車河 出發前在車身寫下這訊息 路過司機紛紛興奮響咹祝福

巴西一名患有乳癌的女子，在抗癌期間與丈夫開車出門，沿路不少司機看到其車身的字句，紛紛興奮地響起喇叭，向她表示祝福，其車上的乘客亦熱切地向她揮手，讓她十分感動，更直言：「這是我人生中最振奮激動的一天！」到底女子在車身上留下了甚麼訊息？

乳癌女偕夫遊車河 路過司機紛紛興奮響咹祝福

巴西女子Carla Dias是一位甜點師，在2025年6月確診患上乳癌，經歷了9次化療，捱過脫髮和疼痛，終於完成所有化療。她早前在社交平台上分享了一段影片，她的丈夫開車載著她行駛在聖保羅的高速公路和大道上，沿路接收了大量的祝福支持。Dias的車身裝飾著粉紅色的氣球，並寫上「最後一次化療」和「我贏了，請響喇叭」的字句，與大家分享喜悅，路上不少司機和乘客均被她的訊息吸引，紛紛響起喇叭慶祝和向她揮手。該影片至今已有超過1300萬觀看次數，留言區更寫滿感動和替她高興的訊息。

Dias表示，這是她人生中最激動人心的日子之一，獲得這些多來自素未謀面的人們的關愛並為她歡呼，「那些舉動、擁抱和眼神讓我再次感受到愛的力量....我已​​經痊癒了！」

她接受外媒《g1》訪問時提到，自己一直過著正常的生活，沒有任何乳癌的跡象，直到去年六月洗澡時摸到右側乳房裡有一個很大的腫塊，求醫檢查後確診是癌症。診斷結果讓她覺得世界崩塌了，像被判了死刑。她很害怕要離開8歲和12歲的女兒，卻從女兒和家人身上獲得了巨大的力量，讓她能夠保持輕鬆心態和堅定信念來面對活療。她形容，最難熬的化療結束了，這是一場勝利，但戰爭仍在繼續。隨後她再接受了乳房切除手術，並開始免疫療法，以徹底擺脫癌細胞。

現在，Dias的頭髮已經逐漸長回來，象徵著全新的開始。她亦慢慢回復正常的生活，更有體力可以帶著孩子出門享受假期。對此，她非常感恩，承諾自己以後「要好好生活，盡情地生活！」

解構乳癌10大高危因素

台灣營養師程涵宇表示，有10大高危因素容易引致乳癌，包括一些不良飲食、生活習慣和1種在日常可能很容易接觸到的化學毒素：

油炸食物 快餐 加工肉：經常吃煙肉、香腸等會增加9％乳癌風險 添加糖：容易讓身體呈發炎狀態 高GI精製碳水：可能增加8％乳癌風險 超加工食物：通常含有較多添加物，且營養價值低，經常食用會增加罹患乳癌風險10% 久坐不動：沒有運動習慣大增乳癌風險20-40% 喝酒：少量喝酒令乳癌風險約增加4%，大量飲酒的風險暴增60% 肥胖：肥胖程度與罹患乳癌的風險成正比，BMI>25會增加17%風險，BMI>30則會增加37% 5大常見內分泌干擾物/環境荷爾蒙：塑化劑（常見於指甲油、化妝品、香水，兒童玩具、塑膠容器、家具裝飾材料、油漆等）；農藥；雙酚A（常用於生產運動常見的PC水壺或作為罐頭內壁塗層的原料之一）；全氟烷化合物(PFCs)（常用於塗層，包含防水衣物、易潔鑊等日用品之中）；溴化阻燃劑（常用在電子產品、衣服及家具中，以減少產品的可燃性）

自我檢查發現早期乳癌 摸到硬塊以外還有哪些症狀？

根據本港醫管局資料，如果患上乳癌，身體3部位有機會出現症狀：

乳房可能會出現硬塊、形狀或大小出現改變、皮膚出現點狀凹陷、靜脈擴張或呈橙皮樣變化。

乳頭可能會自動流出分泌物或出血，甚至凹陷。

腋下也會出現腫脹或淋巴結脹大。

絕大部分乳癌是患者自己最先發覺的，而早期乳癌的治癒率很高，因此最佳預防方法是保持警覺，每月自我檢查乳房。另外，建立良好的生活習慣也有效預防，包括保持運動，少吃脂肪類食物，多吃新鮮蔬果，並且不煙不酒。

延伸閱讀：乳癌成因｜常吃雞翼雞頸易患乳癌？醫生拆解4大迷思 附防乳癌食物

---

相關文章：

48歲乳癌女常吃2種食物 病情3年半不復發 防3大癌症控三高

健康PRO專訪｜乳癌鬥士全心投入義工17年 陪診義教為同路人點亮黑暗：快樂不必等待

科學認證5類防癌食物！醫生教最佳吃法 飲豆漿防乳癌/前列腺癌 男女都啱飲

4種食油恐致超惡乳癌 削治療效果惡化快 營養師教4招防癌降風險