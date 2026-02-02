Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

袁惟仁病逝︱袁惟仁8年前腦出血變植物人 7大症狀可能是腦出血發病警號

更新時間：19:10 2026-02-02 HKT
發佈時間：19:10 2026-02-02 HKT

活躍於華語樂壇的台灣知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，在與病魔長期搏鬥後於今日（2日）病逝，終年57歲。袁惟仁曾為王菲、那英、鄭秀文等多位天后創作無數經典金曲，其離世讓許多香港樂迷深感惋惜。 袁惟仁近年健康情況欠佳，他在2018年因跌倒引發腦出血，手術返台休養後，不幸於2020年再度在家中跌倒，導致頭部重創並陷入昏迷，更在2022年被判定為植物人，需家人全天候照顧。

袁惟仁的健康情況案例再次提醒公眾關注腦出血的風險。根據中風基金的資料，所謂的出血性腦中風（又稱腦溢血），主要是指腦血管突然破裂，流出的血液形成血塊並壓迫到腦細胞，進而影響供血。此病症多為突然發作，症狀會因出血量及速度而異，若出血量過大導致顱內壓力急遽升高，便可能致命。

資料又顯示，腦出血是非常嚴重的疾病，平均死亡率高達三成以上，其中又以中老年人的死亡率最高。因此腦出血的外科手術治療分秒必爭的工作，因為治療時機的延誤，很可能讓本可存活的病人喪失生命，甚至變成長期臥床的植物人。至於病人的存活關鍵，除了出血位置、血塊大小與出血速度等因素外，最重要的就是能否及時被送到適當的醫院，接受正確的治療。

腦出血常見風險因素

腦出血的發生往往非常突然，患者可能出現意識喪失、肢體無力、劇烈頭痛、頭暈、噁心、嘔吐或視覺障礙等症狀，一旦發生應立即就醫。至於引發腦出血的背後原因，則與多種因素有關，包括高血壓、動脈瘤、腦血管畸形、血液凝固異常，甚至是因藥物或腫瘤引發的出血。

6大症狀須立即送回醫院

台灣馬偕醫院資料顯示，腦出血的病人術後回家休養時，家屬應密切觀察患者，若出現任何惡化的警訊，就必須立即返回醫院求醫，以免延誤治療時機。這些6大症狀包括：患者的精神狀態出現變化，例如變得嗜睡、意識改變或煩躁不安；出現嚴重的頭痛；持續感到噁心及嘔吐；發生癲癇現象；呼吸變得困難；甚至是身體任何一側出現癱瘓的情況。

推薦閱讀： 心肌梗塞/中風難發現？研究揭近99%患者現4大徵兆 

據外媒《Science Alert》報道，2025年10月一項發表於《美國心臟病學會雜誌》（Journal of the American College of Cardiology）的研究指出，無論是心肌梗塞、中風、心臟衰竭，幾乎所有患者在發病前，都曾出現至少一項傳統心血管危險因子控制不佳的狀況。

