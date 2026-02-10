溫差大易傷心血管 營養師教8招保暖護心血管 必吃4大發熱食物

溫差大的時候不只是老人易誘發心血管病，年輕人也易中招！有營養師教8種保暖和護心血管秘訣，其中更特別推介4大發熱食物，輕鬆抵禦溫差問題，遠離心血管病危機。

溫差大易傷心血管 營養師教8招保暖護心血管

營養師高敏敏在Facebook專頁發文指出，天氣突然轉冷考驗的不僅是耐寒能力，更是血管與心臟的整體調節機能。當氣溫在短時間內急劇變化，血管收縮與擴張若未能及時適應，心臟負擔便會顯著加重。尤其清晨起床、洗澡前後以及外出瞬間，皆是心血管事件的好發時段。此時若能注重日常細節，為自身多築一道安全防線。即使年輕人亦需重視保暖以維護心血管健康，她為此分享以下8招保暖護心血管方法：

1.慢慢起床

清晨醒來後，建議先坐在床邊，輕輕活動手腳並伸展身體，讓血液循環逐漸恢復，避免血壓驟升，這樣對心臟與血管是較為溫和的適應方式。

2.要做好保暖

外出時務必做好頭部、頸部、手部、腳部及腹部的保暖，這些部位散熱最快，建議配戴頸巾、帽與手套，以減少冷風直接刺激，避免血管因寒冷突然收縮，從而避免心臟需瞬間加速運作的負擔。

3.避免劇烈溫差

避免因劇烈溫差引發身體負擔，例如不要從溫暖室內直接衝入寒冷戶外，洗澡時水溫不宜過高、時間也不宜過長，過大的溫差容易導致血壓在短時間內劇烈波動。

4.多喝溫水

天氣寒冷時口渴感下降，身體會默默流失水分，因此應多喝溫水以促進血液循環、減緩血管緊繃，同時有助維持血液流動順暢。

5.選擇室內運動

低溫容易導致血管自然收縮，若在戶外運動，心跳與血壓可能同時上升，使血壓短時間內快速飆高，進而增加心臟與血管的負擔；加上冷空氣反覆刺激血管收縮與擴張，對於有三高或心血管風險者，更容易引發不適或突發狀況。因此，建議選擇室內運動，例如快走、伸展或肌力訓練，能減少溫差刺激，幫助血液循環穩定進行。

6.規律控制三高

血壓、血糖、血脂偏高的族群在天氣寒冷時更需注重穩定控制，應依照醫囑規律服藥，切勿自行停藥或增減劑量，同時搭配規律飲食與定期監測數值，才能有效降低心血管疾病的風險。

7.飲食清淡

建議減少鹽分攝取、少食用加工食品，並避免重鹹與油炸料理，同時減少暴飲暴食及過量飲酒，以有效減輕血管與心臟的負擔。

8.攝取好油和蔬果

天氣寒冷時血管本就較易收縮，選擇健康的油脂與足量蔬果有助於維持血管彈性。優質油脂來源包括橄欖油、堅果及深海魚，可補充Omega-3與優質脂肪以促進血管健康；同時應攝取足夠的高纖維蔬果，有助降低體內發炎反應，維持血液循環穩定。

必吃4大發熱食物 促進血液循環/暖手腳

除了上述8種有助保暖與護心血管的方法外，高敏敏指出，天氣寒冷時身體需要更多熱能以維持體溫，建議可選擇以下4種溫熱型食物，有助促進血液循環、減緩手腳冰冷的狀況：

薑湯：薑湯中的薑辣素有助促進血液循環並幫助身體產熱，特別適合在早晨或天氣寒冷時飲用。 溫熱的紅茶：含有茶多酚與咖啡因，能輕度促進身體代謝，飲用時記得保持溫熱且避免過量，對促進循環與提振精神皆有益處。 肉桂：屬於溫熱型香料，有助於促進末梢血液循環，增強暖身效果。 胡椒：具有刺激血液循環、提升身體暖感的作用，建議在料理中適量使用即可，避免過量刺激腸胃。

體溫持續下降引發低溫症 嚴重恐至死亡？

若體溫持續過下降可能會引發低溫症！據本港衞生署資料，低溫症是指人體體溫降至攝氏35度或以下。病徵因患者的年齡、低溫程度和時間長短而各有不同。初期，患者感到寒冷，不自覺地震顫，手腳冰凍，表層的微細血管收縮。患者體溫在攝氏32度之時，會神智昏亂，說話含糊不清，震顫不受控制，還會有不合情理的行為出現，例如：寒冷下脫去外衣等。

如果處理不當，再讓患者體溫持續下降至32度以下，震顫就開始時強時弱，直至停頓，身體瑟縮、肌肉強直、皮膚變白、瞳孔放大，進入僵凍狀態，繼而死亡。

如何預防低溫症？

要預防低溫症，衞生署建議可透過以下方法保暖，減低因體溫過低而引發風險：

密切留意天氣報告，加穿適當禦寒衣物，如：頸巾、手套及頭巾。

飲食方面，應選擇高熱量及易消化的食物，如：粥及米粉等。適量進食，攝取足夠水份，避免飲用過量酒精、濃茶及含咖啡因的飲品。

經常作適當的運動可增加血液循環，從而增加熱能的製造。

保持家居環境溫暖，減低熱能流失，如:關妥門窗、防止冷風直吹。也可小心利用安全暖爐。

定期作健康檢查，及早找出治理容易引致低溫症的疾病，如:高血壓、糖尿病和退化性疾病等。

如發現有低溫症的病徵，應立即向醫生求診或送院救治。

需要時可使用民政事務署的禦寒中心。

資料來源：營養師 高敏敏 、衞生署

專家履歷：高敏敏

台灣營養師，擁20年臨床經驗，擅長健康飲食、預防醫學和保健食品領域。

