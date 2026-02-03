Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立春2026｜天氣潮濕周身痛/精神差 中醫推薦4款祛濕健脾湯水+養生食材推介

保健養生
更新時間：16:05 2026-02-03 HKT
發佈時間：16:05 2026-02-03 HKT

立春節氣2026｜明天（2月4日）是二十四節氣的「立春」。雖然大地回春，但乍暖還寒、潮濕的氣候，不只會威脅心血管健康，一些長期病患也容易趁這時候發作。註冊中醫師鍾毅恒接受《星島頭條》訪問分享立春養生重點，並推介疏肝祛濕的湯水食物，加強免疫力，防病抗疲勞。

立春2026｜天氣潮濕周身痛/精神差 必飲4款祛濕健脾湯水+中醫養生食材推介 多梳頭是養肝關鍵？

立春2026｜乍暖還寒天氣潮濕 當心中風/痛風/舊病復發

註冊中醫師鍾毅恒指，「立春」是二十四節氣的第一個節氣，所謂「立者，始建也。」春氣始而建立，標誌著春天及新一年的來臨。在氣候方面，立春的兩大特徵為「乍暖還寒」和「潮濕多風」。在香港尤其潮濕、日夜溫差大、多風，即使氣溫已不像「大寒」般寒冷，但日間陽光和暖，清晨和夜晚卻變成寒風凜冽。這樣的氣候容易引發身體各種不適：

  • 中風、心肌梗塞：當暖和與寒冷氣候交替出現時，天氣變化大，應對能力較差的心腦血管患者需多加留意。
  • 「濕邪」上身：有脾虛、濕氣瘀滯問題的人，一到潮濕季節就容易出現頭暈頭重、疲勞困倦、肌肉痠痛、痰多、水腫、食慾下降等症狀。愛吃重口味、缺乏運動、愛喝酒、睡眠狀況不佳都會加劇症狀。另外，「濕邪」長期積存在體內，更會影響體內氣血津液循環，導致脂肪、血糖、尿酸等廢物難以排走，增加患上糖尿病、痛風等疾病的風險。
  • 舊病復發：身患多年舊疾，例如肝炎、肺炎、哮喘等患者需要留意，提早預防。

立春2026｜推介10種祛濕健脾食材

鍾毅恒醫師指，立春時節陽氣生發、萬物始生。若好好保護陽氣，能使身體順應春日升發之氣。其次，春天屬木，與肝相應。因此，立春養生原則著重於「養陽護肝」，趁著此時節一般陽光和煦，不妨多曬太陽，有助驅散長期鬱積體內的寒氣，增加體內的陽氣。另外，還可以適量食用一些具有疏肝解鬱、健脾祛濕、行氣活血等功效的食物。

1. 韭菜

  • 性味：性溫、味辛微甘
  • 功效：行氣活血

2. 蔥

  • 性味：性溫、味辛
  • 功效：發汗解表

3. 紅棗

  • 性味：性溫、味甘
  • 功效：養血安神

4. 蜂蜜

  • 性味：性平、味甘
  • 功效：補益脾胃

5. 薏米

  • 性味：性微寒、味甘
  • 功效：健脾益胃

6. 淮山

  • 性味：性平、味甘
  • 功效：補脾肺腎

7. 枸杞

  • 性味：性平、味甘
  • 功效：補肝腎、明目

8. 玫瑰花

  • 性味：性溫、味甘
  • 功速：行氣解鬱

9. 眉豆

  • 性味：性平、味甘
  • 功效：健脾胃、祛濕

10. 陳皮

  • 性味：性溫、味辛苦
  • 功效：溫胃散寒

立春2026｜推介4款疏肝排濕湯水茶飲

鍾毅恒醫師推介4款湯水及茶療，具有抗疲勞、疏肝理氣、明目、健脾、安神等養生效果，尤其適合立春初春時節飲用。

1. 淮山薏米瘦肉湯

  • 材料：淮山30g、瘦肉半斤、薏米20g、水1.5L、鹽適量
  • 做法：
    1. 淮山、薏米浸水15分鐘。
    2. 冷水連瘦肉一齊煲滾大火汆水幾分鐘後撈起。
    3. 然後將水連同所有材料放進鍋裡，大火煲10分鐘後，轉中小火煲2小時。
    4. 最後加鹽調味即可飲用。
  • 功效：消除疲勞、清熱排毒

2. 雪耳百合紅棗湯

  • 材料：雪耳1朵、蓮子20g、乾百合20g、桂圓15g、紅棗15g、冰糖適量
  • 做法：
    1. 將紅棗、蓮子、百合、桂圓浸透清洗並瀝乾備用。
    2. 將雪耳浸洗去蒂，撕成細塊。
    3. 然後，將所有材料放進鍋裡加水煲滾，蓋上鍋蓋轉中小火煮1小時。
    4. 最後加入冰糖調味即可飲用。
  • 功效：養護脾胃、清心安神

3. 紅棗枸杞普洱茶

  • 材料：普洱茶3g、枸杞3-5g、紅棗3-4粒
  • 做法：剪開紅棗後，將所有材料放進茶壺中，以開水沖泡15分鐘即可飲用。
  • 功效：養肝明目、安神理氣

4. 蜂蜜玫瑰花茶

  • 材料：玫瑰花10g、蜜糖適量
  • 做法：玫瑰花焗泡15分鐘，最後加入適量蜜糖調味，即可飲用。
  • 功效：疏肝理氣

立春2026｜養生護肝宜少吃3類食物

鍾醫師表示，立春養生著重養陽護肝。為免傷肝、加重濕重症狀，飲食宜減酸，也要避免容易上火或難消化的物。

  • 酸味食物：如柚子、烏梅和橙。因酸味入肝，會致使肝臟出現收斂之性，不利陽氣升發和肝氣的疏泄。
  • 熱性食物：如辣椒、羊肉。因為容易上火，不利健康。
  • 油膩食物：不利消化，加劇腸胃負擔，加重濕邪症狀。

立春2026｜養肝抗疲勞3大生活貼士

除了調整飲食，鍾醫師也建議注意以下生活宜忌，並避免熬夜、久坐、壓抑情緒等行為。

1. 宜晚睡早起養肝

由於立春時節有「生發」之氣，因此可以晚睡，意思是晚上9點以後才睡覺，有利肝血歸經滋養臟腑。但所謂晚睡並不代表熬夜，超過11點以後才睡非常不利健康。早上約在5至7點起床，在清晨到戶外運動，有助促進肝的生發條達，讓身體精力充沛。注意，立春氣候溫差大，出門運動之前，最好在家中做好暖身活動，或等太陽出來回暖後才開始運動。另外，趁著春天陽氣萌生的時刻，也適合梳頭以舒展毛孔，疏通血脈，有利於血氣通行，早上不妨花3分鐘梳頭一百多下。

2. 宜多伸展

立春時節，工作需要久坐的人士尤其容易因為氣血不順而出現困乏的症狀。因此日常避免久坐，經常伸展有利身體行氣活血、調理肝經。

3. 宜抒發情緒

春天與肝相應，所謂「肝主情志」，壓抑情緒、暴怒都特別影響肝的健康。建議選擇合適的渠道和方法抒發情緒，保持心境恬愉，以護肝氣。

