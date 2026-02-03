立春2026｜天氣潮濕周身痛/精神差 中醫推薦4款祛濕健脾湯水+養生食材推介

立春節氣2026｜明天（2月4日）是二十四節氣的「立春」。雖然大地回春，但乍暖還寒、潮濕的氣候，不只會威脅心血管健康，一些長期病患也容易趁這時候發作。註冊中醫師鍾毅恒接受《星島頭條》訪問分享立春養生重點，並推介疏肝祛濕的湯水食物，加強免疫力，防病抗疲勞。

註冊中醫師鍾毅恒指，「立春」是二十四節氣的第一個節氣，所謂「立者，始建也。」春氣始而建立，標誌著春天及新一年的來臨。在氣候方面，立春的兩大特徵為「乍暖還寒」和「潮濕多風」。在香港尤其潮濕、日夜溫差大、多風，即使氣溫已不像「大寒」般寒冷，但日間陽光和暖，清晨和夜晚卻變成寒風凜冽。這樣的氣候容易引發身體各種不適：

中風、心肌梗塞： 當暖和與寒冷氣候交替出現時，天氣變化大，應對能力較差的心腦血管患者需多加留意。

「濕邪」上身： 有脾虛、濕氣瘀滯問題的人，一到潮濕季節就容易出現頭暈頭重、疲勞困倦、肌肉痠痛、痰多、水腫、食慾下降等症狀。愛吃重口味、缺乏運動、愛喝酒、睡眠狀況不佳都會加劇症狀。另外，「濕邪」長期積存在體內，更會影響體內氣血津液循環，導致脂肪、血糖、尿酸等廢物難以排走，增加患上糖尿病、痛風等疾病的風險。

舊病復發：身患多年舊疾，例如肝炎、肺炎、哮喘等患者需要留意，提早預防。

鍾毅恒醫師指，立春時節陽氣生發、萬物始生。若好好保護陽氣，能使身體順應春日升發之氣。其次，春天屬木，與肝相應。因此，立春養生原則著重於「養陽護肝」，趁著此時節一般陽光和煦，不妨多曬太陽，有助驅散長期鬱積體內的寒氣，增加體內的陽氣。另外，還可以適量食用一些具有疏肝解鬱、健脾祛濕、行氣活血等功效的食物。

1. 韭菜

性味：性溫、味辛微甘

功效：行氣活血

2. 蔥

性味：性溫、味辛

功效：發汗解表

3. 紅棗

性味：性溫、味甘

功效：養血安神

4. 蜂蜜

性味：性平、味甘

功效：補益脾胃

5. 薏米

性味：性微寒、味甘

功效：健脾益胃

6. 淮山

性味：性平、味甘

功效：補脾肺腎

7. 枸杞

性味：性平、味甘

功效：補肝腎、明目

8. 玫瑰花

性味：性溫、味甘

功速：行氣解鬱

9. 眉豆

性味：性平、味甘

功效：健脾胃、祛濕

10. 陳皮

性味：性溫、味辛苦

功效：溫胃散寒

鍾毅恒醫師推介4款湯水及茶療，具有抗疲勞、疏肝理氣、明目、健脾、安神等養生效果，尤其適合立春初春時節飲用。

1. 淮山薏米瘦肉湯

材料：淮山30g、瘦肉半斤、薏米20g、水1.5L、鹽適量

做法： 淮山、薏米浸水15分鐘。 冷水連瘦肉一齊煲滾大火汆水幾分鐘後撈起。 然後將水連同所有材料放進鍋裡，大火煲10分鐘後，轉中小火煲2小時。 最後加鹽調味即可飲用。

功效：消除疲勞、清熱排毒

2. 雪耳百合紅棗湯

材料：雪耳1朵、蓮子20g、乾百合20g、桂圓15g、紅棗15g、冰糖適量

做法： 將紅棗、蓮子、百合、桂圓浸透清洗並瀝乾備用。 將雪耳浸洗去蒂，撕成細塊。 然後，將所有材料放進鍋裡加水煲滾，蓋上鍋蓋轉中小火煮1小時。 最後加入冰糖調味即可飲用。

功效：養護脾胃、清心安神

3. 紅棗枸杞普洱茶

材料：普洱茶3g、枸杞3-5g、紅棗3-4粒

做法：剪開紅棗後，將所有材料放進茶壺中，以開水沖泡15分鐘即可飲用。

功效：養肝明目、安神理氣

4. 蜂蜜玫瑰花茶

材料：玫瑰花10g、蜜糖適量

做法：玫瑰花焗泡15分鐘，最後加入適量蜜糖調味，即可飲用。

功效：疏肝理氣

鍾醫師表示，立春養生著重養陽護肝。為免傷肝、加重濕重症狀，飲食宜減酸，也要避免容易上火或難消化的物。

酸味食物：如柚子、烏梅和橙。因酸味入肝，會致使肝臟出現收斂之性，不利陽氣升發和肝氣的疏泄。

熱性食物：如辣椒、羊肉。因為容易上火，不利健康。

：如辣椒、羊肉。因為容易上火，不利健康。 油膩食物：不利消化，加劇腸胃負擔，加重濕邪症狀。

除了調整飲食，鍾醫師也建議注意以下生活宜忌，並避免熬夜、久坐、壓抑情緒等行為。

1. 宜晚睡早起養肝

由於立春時節有「生發」之氣，因此可以晚睡，意思是晚上9點以後才睡覺，有利肝血歸經滋養臟腑。但所謂晚睡並不代表熬夜，超過11點以後才睡非常不利健康。早上約在5至7點起床，在清晨到戶外運動，有助促進肝的生發條達，讓身體精力充沛。注意，立春氣候溫差大，出門運動之前，最好在家中做好暖身活動，或等太陽出來回暖後才開始運動。另外，趁著春天陽氣萌生的時刻，也適合梳頭以舒展毛孔，疏通血脈，有利於血氣通行，早上不妨花3分鐘梳頭一百多下。

2. 宜多伸展

立春時節，工作需要久坐的人士尤其容易因為氣血不順而出現困乏的症狀。因此日常避免久坐，經常伸展有利身體行氣活血、調理肝經。

3. 宜抒發情緒

春天與肝相應，所謂「肝主情志」，壓抑情緒、暴怒都特別影響肝的健康。建議選擇合適的渠道和方法抒發情緒，保持心境恬愉，以護肝氣。

