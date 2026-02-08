盤點5大長者傷肝腎食物 白粥1原因也上榜 恐致脂肪肝腎衰竭

人類在老化過程中，味覺會逐漸退化，對鹹味和甜味的敏感度下降，所以一些老人家愛吃重口味的食物，但這樣的飲食喜好可能正悄悄威脅著肝腎健康。有醫生分享病例，一名位80歲伯伯自認數十年來飲食清淡，卻暗藏危機，因愛吃5種傷肝腎食物患腎衰竭和大腸癌。

80歲男常吃1種蔬菜患腎衰竭/大腸癌

腎臟專科醫生洪永祥在Facebook專頁分享病例，一位80歲伯伯身體一向很健康，但最近特別容易疲勞，下肢水腫，做全身健檢後發現，他的腎功能只剩下35分（正常值：90或以上），已是嚴重的腎衰竭，而且他的血壓偏高，心臟功能也不好，最後瘜肉切片報告竟然是大腸癌。

洪永祥醫生發現，伯伯過去數十年都喜歡吃醃了10年的菜脯加上醬菜、腐乳和肉鬆配粥。洪醫生指，這樣的飲食其實一點也不清淡，吃的都是加工食物、重口味高油鹽糖與醃製類飲食，極容易造成水腫與肝腎衰竭，甚至致癌。在醫生的建議下，伯伯戒掉這數十年的飲食習慣，半年後他的腎功能、高血壓、疲勞和下肢水腫都大幅改善。洪永祥醫生列出5大長輩愛吃的傷肝腎食物排行榜，大家不妨參考：

5大傷肝腎食物排行榜

第5名：精緻澱粉（白粥與白麵條）

精緻澱粉在熬煮過程中，澱粉結構會被破壞，令升糖指數（GI值）急速上升。根據發表在《美國臨床營養學雜誌》（American Journal of Clinical Nutrition）的研究顯示，長期高GI飲食會增加全身性慢性發炎的風險。

這不僅會導致脂肪肝，更會因為高血糖引發糖尿病腎病變。 過多的糖分在肝臟內會轉化為三酸甘油脂，造成非酒精性脂肪肝，而高血糖會讓腎臟的過濾網（腎絲球）長期處於高壓狀態，最後導致衰竭。

第4名：湯（大骨湯、肉湯）

骨頭裡的鈣質很難溶解在水裡，所以湯裡最多的反而是脂肪、普林（Purine）和重金屬（如鉛）。根據《營養》（Nutrients）期刊的研究指出，動物骨骼中蓄積的鉛在熬煮過程中會釋放到湯汁中。

對於代謝機能下降的老人來說，這是腎臟的慢性殺手。高普林亦會導致尿酸飆升，形成腎結石或痛風性腎病變。肝臟則需要處理那些跟著湯喝進去的重金屬與高飽和脂肪。

第3名：肉鬆與肉乾

肉鬆製作過程中會加入大量油脂、砂糖和磷酸鹽。一項發表在《臨床腎臟病期刊》（Clinical Kidney Journal）的研究指出，食品添加物中的無機磷吸取率高達 90-100%，對腎臟傷害極大。

過多的磷會導致鈣流失，引發血管硬化。肉鬆裡常見的亞硝酸鹽與高鹽分，讓肝臟必須不斷解毒，而高磷則是直接加速腎絲球硬化，讓長輩提早面臨洗腎危機。

第2名：各式醬料、豆腐乳

一小塊豆腐乳，鈉含量就可能超過一天建議攝取量的3分之1。這些醬料除了鈉，還有防腐劑和人工色素。《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）的一項大型研究證實，高鈉攝取與高血壓、中風及腎衰竭有著強烈正相關。長期高血壓會讓腎臟微血管受損，導致腎功能不可逆的退化。同時，肝臟需要過濾這些人工色素與添加物亦是沉重的負擔。

第1名：醃漬蔬菜（菜脯、醬瓜、酸菜）

醃漬蔬菜為了防腐含極致的高鹽，亦有發霉的風險（黃麴毒素），在醃漬過程中也會產生亞硝胺。根據《癌症預防研究》（Cancer Prevention Research）的一項長期追蹤，頻繁攝取醃漬食品會顯著提升食道癌與肝癌的發病率，而對於腎臟病患者，這類食物更是被列為禁止名單。 鹽分讓血壓失控、水分滯留造成腎臟水腫，若不幸吃到發霉的，更是直接導致肝細胞壞死。

醫生教4招正確飲食策略

要讓長輩吃得健康，不能只靠禁止。洪永祥醫生教以下4招針對長輩生理特性的正確飲食策略。

1. 吃不傷腎的原型蛋白質

蛋白質以豆腐、豆漿、雞蛋和魚肉為主。這些食物質地軟嫩，非常適合牙齒不好的長輩。當中魚肉富含 Omega-3 脂肪酸，能抗發炎、保護心血管，對肝臟代謝也更有利。

2. 吃彩虹五色蔬菜

肝臟最喜歡天然的抗氧化物質，與其吃醃漬到發黃的酸菜，不如吃五顏六色的新鮮蔬菜。每天至少吃3種不同顏色的蔬菜，如綠色的菠菜、紅色的紅蘿蔔、紫色的茄子。 根據《營養學進展》（Advances in Nutrition）研究，十字花科蔬菜，如椰菜花和高麗菜，都含有硫代葡萄糖苷，能幫助肝臟提升解毒酶的活性。

3. 在白米中加入穀類

在白米中加入燕麥、蕃薯、南瓜或糙米。如果口感太硬，可以先將穀類浸泡一晚，或者用壓力鍋煮得綿軟。膳食纖維能穩定血糖，間接減輕腎臟過濾高血糖的壓力。

4. 使用天然辛香料

大量使用天然辛香料，如蔥、薑、蒜、香菜、九層塔和洋蔥。善用酸味如檸檬、白醋、番茄和甜味如紅棗、枸杞和新鮮水果蓉。酸味可以誘發唾液分泌，讓長輩覺得食物更有味道，進而減少鹽分的攝取。

資料來源：腎臟專科醫生洪永祥

