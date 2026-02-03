Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！

保健養生
更新時間：18:05 2026-02-03 HKT
發佈時間：18:05 2026-02-03 HKT

【胃癌】內地一名13歲女孩年紀輕輕，卻已確診晚期胃癌，而且胃癌癌細胞已在其腹腔內擴散成大大小小的腫瘤。對於女孩患胃癌的原因，醫生經細問下發現原來與她父親的一個不良生活習慣有關。

13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫

綜合內媒報道，河南省腫瘤醫院消化科近日接收了一名年僅13歲的胃癌晚期女孩。醫生初步治療後痛心表示，在打開女孩腹腔的瞬間，在場所有人都僵住了：「給孩子做手術，腹腔打開又關上了，根本沒法手術，全身多發轉移，腹腔像撒豆子一樣佈滿了大大小小的腫瘤，這種是沒有任何治癒機會的。」

【同場加映】胃癌成因+症狀⬇⬇⬇

對於女孩的病情，醫生指表示連下刀進行手術的地方都沒有，其胃癌轉移的程度已達無法治療的階段。而導致一切的原因竟是因為女孩爸爸常年吸煙，在家吸煙時也從來沒有避開過孩子，令女兒從小生活在充滿二手煙的環境裡，最終不幸患上胃癌，讓人心痛又憤怒。

為甚麼吸入二手煙會引起胃癌？

不少人都疑惑，為甚麼吸入二手煙會引起胃癌、而非肺癌？資料顯示，吸煙幾乎傷害身體的每個器官，二手煙已被世界衞生組織列為「頭號致癌物」，會釋放出4000種以上的化學物質，其中超過250種對人體健康有害，更有超過50種為致癌物質。除了肺癌，二手煙引發各種的癌症，包括喉癌、口腔癌、食道癌、胃癌、胰臟癌、白血病等等。

要留意，兒童呼吸系統尚未發育健全，受二手煙害波及的嚴重程度遠大於成年人；對兒童而言，暴露在充滿二手煙環境下，有害物質易累積身體排不出去；長期吸二手煙的孩子亦更易患胸腔疾病，耳炎、長期喉嚨痛、鼻塞、聲音沙啞、扁桃腺炎、哮喘以及小兒氣喘等等。

吸煙是胃癌成因之一 即看12種常見警號

胃癌是本港第6大常見及致命癌症，2022年已錄得1,272宗新症。醫管局指出，引發胃癌的因素很多，研究發現，感染幽門螺旋桿菌有可能增加患胃癌的機會，其他風險因素包括：

  • 男性
  • 年紀越大，患胃癌的機會越高。五十歲後，患胃癌的機會會更高
  • 長期進食高鹽、醃製和燻製食物會增加患胃癌危險性
  • 有胃部瘜肉、曾接受胃部切除手術及患有惡性貧血
  • 吸煙
  • 家族近親曾患有胃癌，患上胃癌的機會較其它人高兩倍以上

若出現以下徵狀，可能患胃癌的警號，又或是其他更常見的情況，例如胃炎或十二指腸潰瘍：

  • 持續消化不良
  • 持續食慾不振
  • 體重急速下降
  • 小腹腫脹
  • 進食後腹脹不適
  • 嘔吐
  • 吐血
  • 大便出血
  • 大便呈黑色
  • 貧血
  • 疲倦
  • 虛弱

醫管局指，由於胃癌初期症狀並不明顯，不少患者只當成胃部不適而掉以輕心，因此有過半患者確診並接受治療時，通常已屬中晚期。若有懷疑徵狀，應盡早向家庭醫生求診。

延伸閱讀：預防胃癌要吃甚麼？ 推介15種天然養胃食物

---

相關文章：

防癌食物｜ 西蘭花1部位最抗癌！癌症專家推介14大食物防癌 吃這種大腸癌死亡率降50%

全球40歲以下胃癌個案增 愛吃外賣為何成幫兇？醫生教看大便自測徵兆

90%胃癌個案因染幽門螺旋菌 醫生揭逾半港人帶菌 2類職業易中招！

喝1款茶可減患胃癌風險？營養師揭8大好處 護心血管/減重/防腦退化

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
影視圈
23小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
2026-02-02 17:34 HKT
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
2026-02-02 13:00 HKT
27歲內地移民午夜強闖圖強姦鄰居 女事主扯陰毛滴涼茶4小時力保不失 被告認罪判囚5年半
27歲內地移民午夜強闖圖強姦鄰居 女事主扯陰毛滴涼茶4小時力保不失 被告認罪判囚5年半
社會
4小時前
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
2026-02-02 17:24 HKT
法官表明限潘焯鴻下周四前還清69萬元否則頒令破產。劉曉曦攝
潘焯鴻遭入稟呈請破產 官限下周四前還清69萬元否則頒令破產 潘強調戶口仍遭凍結
社會
5小時前
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
5小時前
楊婉儀61歲「舊愛」近照曝光 神隱逾10年佬味濃過做小生時 曾傳斷背絕跡幕前
楊婉儀61歲「舊愛」近照曝光 神隱逾10年佬味濃過做小生時 曾傳斷背絕跡幕前
影視圈
5小時前