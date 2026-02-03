13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！

【胃癌】內地一名13歲女孩年紀輕輕，卻已確診晚期胃癌，而且胃癌癌細胞已在其腹腔內擴散成大大小小的腫瘤。對於女孩患胃癌的原因，醫生經細問下發現原來與她父親的一個不良生活習慣有關。

13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫

綜合內媒報道，河南省腫瘤醫院消化科近日接收了一名年僅13歲的胃癌晚期女孩。醫生初步治療後痛心表示，在打開女孩腹腔的瞬間，在場所有人都僵住了：「給孩子做手術，腹腔打開又關上了，根本沒法手術，全身多發轉移，腹腔像撒豆子一樣佈滿了大大小小的腫瘤，這種是沒有任何治癒機會的。」

【同場加映】胃癌成因+症狀⬇⬇⬇

對於女孩的病情，醫生指表示連下刀進行手術的地方都沒有，其胃癌轉移的程度已達無法治療的階段。而導致一切的原因竟是因為女孩爸爸常年吸煙，在家吸煙時也從來沒有避開過孩子，令女兒從小生活在充滿二手煙的環境裡，最終不幸患上胃癌，讓人心痛又憤怒。

為甚麼吸入二手煙會引起胃癌？

不少人都疑惑，為甚麼吸入二手煙會引起胃癌、而非肺癌？資料顯示，吸煙幾乎傷害身體的每個器官，二手煙已被世界衞生組織列為「頭號致癌物」，會釋放出4000種以上的化學物質，其中超過250種對人體健康有害，更有超過50種為致癌物質。除了肺癌，二手煙引發各種的癌症，包括喉癌、口腔癌、食道癌、胃癌、胰臟癌、白血病等等。

要留意，兒童呼吸系統尚未發育健全，受二手煙害波及的嚴重程度遠大於成年人；對兒童而言，暴露在充滿二手煙環境下，有害物質易累積身體排不出去；長期吸二手煙的孩子亦更易患胸腔疾病，耳炎、長期喉嚨痛、鼻塞、聲音沙啞、扁桃腺炎、哮喘以及小兒氣喘等等。

吸煙是胃癌成因之一 即看12種常見警號

胃癌是本港第6大常見及致命癌症，2022年已錄得1,272宗新症。醫管局指出，引發胃癌的因素很多，研究發現，感染幽門螺旋桿菌有可能增加患胃癌的機會，其他風險因素包括：

男性

年紀越大，患胃癌的機會越高。五十歲後，患胃癌的機會會更高

長期進食高鹽、醃製和燻製食物會增加患胃癌危險性

有胃部瘜肉、曾接受胃部切除手術及患有惡性貧血

吸煙

家族近親曾患有胃癌，患上胃癌的機會較其它人高兩倍以上

若出現以下徵狀，可能患胃癌的警號，又或是其他更常見的情況，例如胃炎或十二指腸潰瘍：

持續消化不良

持續食慾不振

體重急速下降

小腹腫脹

進食後腹脹不適

嘔吐

吐血

大便出血

大便呈黑色

貧血

疲倦

虛弱

醫管局指，由於胃癌初期症狀並不明顯，不少患者只當成胃部不適而掉以輕心，因此有過半患者確診並接受治療時，通常已屬中晚期。若有懷疑徵狀，應盡早向家庭醫生求診。

延伸閱讀：預防胃癌要吃甚麼？ 推介15種天然養胃食物

---

相關文章：

防癌食物｜ 西蘭花1部位最抗癌！癌症專家推介14大食物防癌 吃這種大腸癌死亡率降50%

全球40歲以下胃癌個案增 愛吃外賣為何成幫兇？醫生教看大便自測徵兆

90%胃癌個案因染幽門螺旋菌 醫生揭逾半港人帶菌 2類職業易中招！

喝1款茶可減患胃癌風險？營養師揭8大好處 護心血管/減重/防腦退化