胰臟癌治療現重大突破！西班牙研究揭「三重療法」 有望無抗藥性徹底消除腫瘤

保健養生
更新時間：12:05 2026-02-03 HKT
發佈時間：12:05 2026-02-03 HKT

胰臟癌為致命率高，素有「癌王」之稱。目前胰臟癌藥物治療的最大挑戰，在於腫瘤快速產生抗藥性，不只逃過被消滅，還能夠繼續作惡。西班牙一項最新研究為胰臟癌治療方式迎來重大突破，研究透過「三重療法」夾擊，成功在動物實驗中令胰臟癌腫瘤徹底且持久地清除。更成功避免了抗藥性的產生，為開發更有效的胰臟癌新療法奠定重要基礎。

胰臟癌治療現重大突破！西班牙研究揭有望徹底消除腫瘤

胰臟癌是本港十大致命癌症之一，其五年存活率只有13.2%，主要因為確診時多為晚期，且缺乏長效的治療方法。西班牙國家癌症研究中心（CNIO）指出，90%的胰臟癌患者身上都會發生KRAS基因突變（癌基因），現行的KRAS抑制劑雖然有效阻斷其活性，但通常會在數個月內被「破解」，因為腫瘤會在幾個月後「進化」，產生抗藥性，因而使治療失效。

【同場加映】胰臟癌症狀+高危因素

為了解決此難題，該中心實驗腫瘤學組負責人Mariano Barbacid所領導的團隊，設計出一種全新的「三重療法」，能夠徹底且持久地清除小鼠體內的胰腺腫瘤，且無明顯副作用。研究結果發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS）。這套嶄新的策略在於聯合使用3種藥物：1種實驗性的KRAS抑制劑、1種已獲批准用於治療肺癌的藥物和1種蛋白質降解劑，同時阻斷KRAS致癌路徑的3個關鍵節點，有效顯著抑制腫瘤發展。

研究團隊在3種不同的胰臟癌小鼠上應用了此療法，分別是經過基因改造、天生帶有致癌基因的小鼠；在胰臟中植入了人類胰臟癌組織的小鼠；以及通過手術將胰臟癌細胞直接植入胰臟的小鼠。

結果所有小鼠身上的腫瘤均發生顯著且持久的縮小，藥物在牠們身上也未引起明顯的毒性副作用。最關鍵的是，療法成功避免了腫瘤產生抗藥性。

研究人員指出，此結果反映了胰臟癌可能更適合聯合療法，而非單一療法，有望提高患者的生存率。雖然取得了突破性的進展，但Mariano Barbacid強調此療法目前仍存較大的局限，距離真正應用於人體還很遠。然而，這些發現對於開闢新的治療方法仍然具有潛在的重要意義。

胰臟癌難以早期發現？解構常見症狀

根據醫管局資料，胰臟癌是本港第4號致命癌症。在近十年，死亡人數顯著增加57.2%。這是由於胰臟位於腹腔深處，腫瘤位置較隱蔽難以發現，加上初期病徵並不明顯，到了晚期才察覺患癌的病例並不少見，影響患者的生存率。另外，即使進行了手術切除腫瘤，胰臟癌復發的風險也比一般癌症高。

胰臟癌主要病徵：

  • 上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部
  • 食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象
  • 出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色
  • 體重短時間內銳減
  • 上腹部出現固定、堅硬的腫塊
  • 腹水

胰臟癌常見併發症：

  • 黄疸
  • 當腫瘤擴大壓迫神經，腹痛會加劇
  • 嚴重體重下降，進食情況差的病人可能需要鼻胃管餵飼或靜脈輸入營養補充品

引發胰臟癌原因是甚麼？10類人易中招？

胰臟癌的成因仍未完全明瞭，有可能是胰臟的細胞變異增生。胰臟癌在65歲以上人士身上較常發生，另外還有以下10大風險因素：

  1. 黑人的風險較高
  2. 男性比女性有更高風險
  3. 吸煙者的風險高出大概2-3倍
  4. 糖代謝異常或糖尿病
  5. 超重
  6. 長期過量進食動物脂肪和少吃蔬果
  7. 長期接觸化學品包括殺蟲劑、石油或染料
  8. 感染幽門螺旋桿菌令患癌機率高2倍
  9. 遺傳性胰臟炎也會增加風險，但屬於非常罕見的情況
  10. 慢性胰臟炎常與胰臟癌一同發現

如何有效預防胰臟癌？

雖然不能完全預防胰臟癌，但改變某些生活方式是降低風險的有效方法，例如採取漸進和健康的方式減肥並保持健康的體重，適量運動、多吃蔬果，並減少吃動物脂肪食品，以及避免接觸危險化學品，包括戒煙。

---

