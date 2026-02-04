冬天養生必吃1種蔬菜 改善消化不良/消水腫 2大食法告別手腳冰冷

冬天可以吃甚麼補充能量、提升免疫力？有營養師指出，冬天吃1種蔬菜不但能解決腸胃及水腫問題，其中更有2大食法，能由內暖到外，告別冰冷手腳。

冬天養生必吃1種蔬菜 改善消化不良/消水腫

營養師曾建銘在其Facebook專頁發文指，冬季的白蘿蔔並非補品，雖然白蘿蔔性質偏寒涼，但因冬季飲食常較厚重，無論是吃打邊爐、麻油雞、薑母鴨，或因天冷攝取較多油膩食物，身體容易積聚火氣與食滯，此時白蘿蔔正是最佳的身體清道夫。他表示，​從營養學角度冬天的白蘿蔔具有3個優點：

1.含天然的消化酵素

白蘿蔔含有豐富的澱粉酶，其作用類似唾液中的消化酵素。當攝取過多打邊爐食品、糯米類食品，例如湯圓、年糕而消化不良時，白蘿蔔能幫助分解澱粉，緩解脹氣與腸胃不適。

2.低溫下澱粉轉為糖化

冬天的白蘿蔔特別清甜，這並非品種差異，而是天氣影響。在低溫環境下，白蘿蔔為抵抗凍傷，會將澱粉轉化為糖分，同時辣味成分中的芥子油苷隨之降低。此時的白蘿蔔不需添加味精，單純燉煮便能釋出甘甜湯頭。

3.含豐富膳食纖維與鉀

天氣寒冷時活動量減少，腸道蠕動容易變慢，白蘿蔔中含豐富的膳食纖維，有助促進腸道蠕動。此外，亦含豐富鉀，對於吃得太鹹或容易水腫的人，白蘿蔔是幫助排水的理想食材。

白蘿蔔怎樣烹調發揮最大營養？2大食法告別手腳冰冷

曾建銘表示，不少人認為白蘿蔔性質偏涼，不宜多食，但食物的屬性其實會隨著烹調方式而改變：

生吃（涼性）：生白蘿蔔口感較辛辣，適合體質燥熱者，或搭配油炸食物以解膩助消化。

煮熟（平性）：加熱後，辛辣的芥子油苷會揮發，其寒性大幅降低，轉為溫和性質。

他指出，若本身體質虛寒、容易手腳冰冷，只要掌握以下2個原則，冬季仍可安心食用蘿蔔，既能享受其清甜，又不必擔心過寒傷胃：

務必煮熟：以燉湯、滷煮等方式充分加熱。

搭配溫熱食材：煮湯時可加入2片生薑，或與排骨、羊肉等溫性食材一同燉煮。

2招挑選白蘿蔔 忌只看白蘿蔔大小

曾建銘進一步分享，到市場選購白蘿蔔時，不要只看外型大小，可透過以下2種方法挑選：

手指輕彈：聲音清脆厚實表示水分充足；若聲音空洞，則可能內部空心。

拿起來掂量：相同大小的白蘿蔔，越沉重代表水分越飽滿，質地不易乾柴。

資料來源：營養師 曾建銘

專家履歷：曾建銘

李氏聯合診所營養師，專長慢性病營養教育諮詢，包括糖尿病、糖尿病、高血壓、高血脂、慢性腎病變，以及、老人營養照護。

