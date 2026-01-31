28歲韓國女網紅患腎癌病逝 曾歷化療瘦剩28kg 生前最後影片笑盼：下次見

28歲韓國女網紅「有病長壽girl（長壽女孩）」於2022年公開自己罹患腎癌，其後一直積極接受治療、勇敢抗癌，在接受化療後，體重更曾僅剩28公斤。直到本周三（28日），她最終不敵腎癌病逝，她生前最後一支影片中仍帶著笑容說道：「下次見」，讓不少網民大感心酸。

28歲韓國女網紅患腎癌病逝 曾歷化療瘦剩28kg

在YouTube平台擁有20.9萬粉絲的韓國網紅「有病長壽 girl（長壽女孩）」（유병장수girl），自2022年4月2日發布首支影片透露自己確診罕見癌症「非透明細胞腎臟癌」第四期後，便持續透過發布影片記錄自己的抗癌歷程。她與病魔頑強抗爭長達3年，期間經歷多次化療，體重一度僅剩28.8公斤，甚至需依賴嗎啡來緩解劇痛。2025年她曾發文傾訴痛苦：「我很想在晴朗的秋日天空下散步，但是不能走路真的太難受了，我盡量讓自己好好休息。在與病魔抗爭的過程中，總是會遇到一些艱難的時刻。但最近我覺得特別難受，沒有藥可治，感覺生命真的走到盡頭了。」

長壽女孩持續透過「抗癌日記」影片記錄治療的心路歷程，獲得廣大網友溫暖的鼓勵與支持，然而她的病情卻持續惡化。去年11月，她在影片中表示：「因劇烈疼痛而裝設了自控式止痛裝置，但手術失敗，血液與體液不斷向脊椎方向滲漏。」但她仍保持樂觀，在影片結尾留下「See you in the next video！（下條影片再見）」的約定，未料這竟成為與觀眾的最後道別。

直到前日（28日），其男友透過YouTube頻道上傳遺書，寫道：「長壽女孩在與病魔抗爭多年後，最終成為了天上的星星。當初開設YouTube頻道，只是為了在與疾病抗爭，沒想到卻收穫了這麼多喜愛。各位溫暖的關心，真的給了長壽女孩非常大的力量。真心感謝所有喜愛頻道的朋友們，希望現在的她，可以不再有病痛，願她安息。」遺書公開後，頻道留言區湧入大量粉絲留言，紛紛感謝她過往所帶來的陪伴與面對生命的勇氣。

排血尿腰痛非小事 小心腎癌警號

據本港醫管局資料，腎癌最常見起源於腎小管的內壁，其中腎細胞癌約佔病例的85%，它雖然主要影響腎臟，但可以擴散到附近的淋巴結和其他器官，如肺、肝、骨骼甚至大腦，並可能危及生命。

自測腎癌病徵：

腎癌早期症狀可能並不明顯的，當擴散到其他器官時，有些患者才可能會出現症狀。

腎臟相關症狀：血尿、腰部疼痛

一般症狀：疲勞、不明原因的體重減輕、食慾不振

擴散到其他器官可能出現的症狀：骨痛、呼吸急促（肺）、腹痛、皮膚發黃（肝臟）

腎癌高危因素：

吸煙

肥胖

高血壓

腎癌家族史

接觸某些化學物質或物質（如石棉或印刷溶劑）可能會增加風險

患有慢性腎臟疾病，尤其是正在接受透析的人

資料來源：長壽女孩YouTube、醫管局

