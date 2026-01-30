Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

健康食油｜不是橄欖油/亞麻籽油 這款新興食油Omega-3含量達36% 發煙點高護腦降血脂

保健養生
更新時間：11:30 2026-01-30 HKT
發佈時間：11:30 2026-01-30 HKT

談到健康食油，橄欖油、亞麻籽油是常見的選項之一。有營養師推薦一款近年在歐美大熱的新興食油，其含有極高比例的Omega-3，冠絕其他常見的植物油，保護大腦及降血脂效果更強；而且超耐高溫，適合用來煎炒，比起橄欖油、亞麻籽油等健康食油更加好用。

健康食油｜不是橄欖油/亞麻籽油！這款新興食油Omega-3含量達36%

營養師林俐岑在Facebook專頁發文指，近年有一種健康食油「薺藍籽油（Camelina oil）」在歐美國家非常流行。薺藍是一種十字花科植物，主要產地在加拿大魁北克，薺藍籽油就是從它的種籽榨油所得。

薺藍籽油為甚麼屬於健康食油？這是由於其絕佳的脂肪酸比例：

  • 飽和脂肪酸：僅佔10%，較橄欖油、苦茶油還要低
  • 單元不飽和脂肪酸：約佔32%
  • Omega-3脂肪酸：佔高達36%，是植物油中Omega-3脂肪酸最豐富之一，更是素食者是非常好的Omega-3攝取來源

健康食油｜薺藍籽油集4大護心健腦好處 修復神經防腦退化

薺藍籽油的優點不只豐富的健康脂肪和多酚類。林俐岑表示，薺藍籽油最特別之處在於含有珍貴的「神經酸」。神經酸天然存在於人體大腦神經纖維和神經細胞，是組成神經纖維「髓鞘」的核心物質，與大腦的認知功能和精神狀況息息相關。

新興健康食油「薺藍籽油」有甚麼好處？
新興健康食油「薺藍籽油」有甚麼好處？

 

 

健康食油｜薺藍籽油有何優點？

1. 修復神經傳導

當神經髓鞘受損，​會導致訊息傳遞變慢或發生障礙。補充神經酸能夠促進受損神經纖維的修復與再生，改善發炎，從而維持神經系統的完整性，也能夠修復因為年齡增長而導致的傳導變慢。

2. 活化大腦防退化

隨著年齡增長，人體合成神經酸的能力會下降。研究顯示，適量補充神經酸可作為輔助營養，幫助提升記憶力與專注力，​預防及改善年齡相關的認知功能退化。

3. 有益心血管健康

與橄欖油富含的油酸一樣，​神經酸也是單元不飽和脂肪酸Omega-9的一員，同樣具有調節血脂和降低壞膽固醇的作用，有助維持心血管的彈性。

​4. 促進大腦發育

神經酸是建構大腦神經網絡的重要物質，有助兒童神經發育的完整性。

薺藍籽油耐高溫適合煎炒

林俐岑表示，其他少數Omega-3脂肪酸含量較高的植物油是亞麻仁油和紫蘇油，但它們既不耐熱、只適合涼拌，又帶有獨特的味道，不是所有人都能接受，對於華人的飲食習慣並不實用。薺藍籽油卻沒有這樣的限制，它的發煙點很高，耐高溫達246°C，無論煎、炒、煮、炸都很適合。當然，使用水炒等低溫烹調方式，更有效保留其珍貴營養成分。她也建議直接空腹飲用5-10ml作為保養之用。

健康食油​​​​​​​｜薺藍籽油和其他植物油的Omega-3比較相差多少？

比較薺藍籽油和其他植物油發煙點和脂肪酸比例
比較薺藍籽油和其他植物油發煙點和脂肪酸比例

專家履歷：林俐岑營養師

台灣高考營養師、糖尿病衛教師認證、體重管理營養師、運動營養專業認證、居家長照營養師認證、保健食品初階工程師認證、西點烘焙丙級證照

延伸閱讀：橄欖油煮食仍三高？營養師教7招健康用油 輕鬆降三高防糖尿病

---

相關文章：

12款魚Omega-3含量排行榜 通血管/活化大腦吃哪種？第1名抗衰老功效高三文魚3倍

6款超級種子營養大比拼 這種Omega-3含量比三文魚高！吃哪種防腦退化？

營養師實測連吃7日牛油果 身體現這明顯變化 公開1日三餐餐單

4種Omega-3好油脂大比拼 這種油改善三高/防腦退化 哪種過量攝取恐肝中毒？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
19小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
影視圈
2026-01-29 12:00 HKT
業主喜獲300萬筍盤 2年後突被追收$6萬印花稅 質疑「政府冇錢」 專家解釋物業估價真定義
業主喜獲300萬筍盤 2年後突被追收$6萬印花稅 質疑「政府冇錢」 專家解釋物業估價真定義
樓市動向
6小時前
大棋盤｜「高官音樂椅」再轉 運輸署長李頌恩升官 接任政制局常秘
政情
5小時前
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-29 10:37 HKT
有線寬頻高層大地震  杜之克余詠珊何哲圖辭任 黃雅芬接任CEO
社會
12小時前
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活 帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊 擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
影視圈
3小時前