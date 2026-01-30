健康食油｜不是橄欖油/亞麻籽油 這款新興食油Omega-3含量達36% 發煙點高護腦降血脂

談到健康食油，橄欖油、亞麻籽油是常見的選項之一。有營養師推薦一款近年在歐美大熱的新興食油，其含有極高比例的Omega-3，冠絕其他常見的植物油，保護大腦及降血脂效果更強；而且超耐高溫，適合用來煎炒，比起橄欖油、亞麻籽油等健康食油更加好用。

營養師林俐岑在Facebook專頁發文指，近年有一種健康食油「薺藍籽油（Camelina oil）」在歐美國家非常流行。薺藍是一種十字花科植物，主要產地在加拿大魁北克，薺藍籽油就是從它的種籽榨油所得。

薺藍籽油為甚麼屬於健康食油？這是由於其絕佳的脂肪酸比例：

飽和脂肪酸：僅佔10%，較橄欖油、苦茶油還要低

單元不飽和脂肪酸：約佔32%

Omega-3脂肪酸：佔高達36%，是植物油中Omega-3脂肪酸最豐富之一，更是素食者是非常好的Omega-3攝取來源

健康食油｜薺藍籽油集4大護心健腦好處 修復神經防腦退化

薺藍籽油的優點不只豐富的健康脂肪和多酚類。林俐岑表示，薺藍籽油最特別之處在於含有珍貴的「神經酸」。神經酸天然存在於人體大腦神經纖維和神經細胞，是組成神經纖維「髓鞘」的核心物質，與大腦的認知功能和精神狀況息息相關。

新興健康食油「薺藍籽油」有甚麼好處？

健康食油｜薺藍籽油有何優點？

1. 修復神經傳導

當神經髓鞘受損，​會導致訊息傳遞變慢或發生障礙。補充神經酸能夠促進受損神經纖維的修復與再生，改善發炎，從而維持神經系統的完整性，也能夠修復因為年齡增長而導致的傳導變慢。

2. 活化大腦防退化

隨著年齡增長，人體合成神經酸的能力會下降。研究顯示，適量補充神經酸可作為輔助營養，幫助提升記憶力與專注力，​預防及改善年齡相關的認知功能退化。

3. 有益心血管健康

與橄欖油富含的油酸一樣，​神經酸也是單元不飽和脂肪酸Omega-9的一員，同樣具有調節血脂和降低壞膽固醇的作用，有助維持心血管的彈性。

​4. 促進大腦發育

神經酸是建構大腦神經網絡的重要物質，有助兒童神經發育的完整性。

薺藍籽油耐高溫適合煎炒

林俐岑表示，其他少數Omega-3脂肪酸含量較高的植物油是亞麻仁油和紫蘇油，但它們既不耐熱、只適合涼拌，又帶有獨特的味道，不是所有人都能接受，對於華人的飲食習慣並不實用。薺藍籽油卻沒有這樣的限制，它的發煙點很高，耐高溫達246°C，無論煎、炒、煮、炸都很適合。當然，使用水炒等低溫烹調方式，更有效保留其珍貴營養成分。她也建議直接空腹飲用5-10ml作為保養之用。

健康食油​​​​​​​｜薺藍籽油和其他植物油的Omega-3比較相差多少？

比較薺藍籽油和其他植物油發煙點和脂肪酸比例

專家履歷：林俐岑營養師

台灣高考營養師、糖尿病衛教師認證、體重管理營養師、運動營養專業認證、居家長照營養師認證、保健食品初階工程師認證、西點烘焙丙級證照

