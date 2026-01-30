營養師盤點13大美肌食物 養顏/抗衰老/抗皺淡紋 必吃士多啤梨修復肌膚抗發炎

想讓肌膚維持年輕緊緻、促進膠原再生，充足睡眠、多喝水和飲食均衡都十分重要。有營養師盤點了13種美肌食物，當中富含多種幫助肌膚抗衰老及修復損傷的關鍵營養素，維持肌膚健康狀態。

營養師盤點13大美肌食物 養顏/抗衰老/抗皺淡紋

外媒《Good Housekeeping》邀請多位營養師分享肌膚抗衰老的飲食建議。他們指出，打造年輕健康的皮膚之基礎是飲食，其效果是任何護膚方法都無法比擬的。一些天然食物中富含美白、抗皺、促進膠原蛋白生成、抗氧化或抗發炎的營養素，能夠支持肌膚的自我修復、更新和防禦能力，由內而外煥發健康透亮。營養師建議日常大家有意識地吃選擇有益肌膚的食物，日積月累就能達到顯著的美肌效果，還能提升整體健康和活力。

美肌食物｜1. 牛油果

牛油果被譽為「護膚超級食物」，富含單元不飽和脂肪，抗氧化維他命E和維他命C，有效保持皮膚水潤彈滑，促進膠原蛋白合成，對抗衰老；同時是鉀和維他命B群的優質來源，能夠促進血液循環和能量代謝，打造擁有健康光澤的肌膚。

美肌食物｜2. 甜椒

甜椒的維他命C含量極高，半杯已滿足每日所需量。這種強力抗氧化劑可以抵禦自由基，預防皮膚過早老化，修復紫外線導致的損傷，更有助促進傷口癒合。

美肌食物｜3. 沙甸魚

沙甸魚與三文魚一樣，不只是優質蛋白質，還富含Omega-3脂肪酸，可以強化皮膚屏障，鎖住水分，對濕疹、牛皮癬等問題尤其有幫助。其所含的維他命D，亦是皮膚細胞生長和修復所必需的營養；還有硒，作為一種強效抗氧化劑，能夠保護皮膚細胞免受損傷。沙甸魚適合連骨食用，同時補充天然鈣質，增強骨骼強度和維持皮膚結構。

美肌食物｜4. 克菲爾

克菲爾外觀與稀身的乳酪相似，同樣是一種發酵乳製品，因此富含益生菌，有助平衡腸道菌叢。腸道健康是維持整體健康和良好皮膚狀態的關鍵。

美肌食物｜5. 杏仁

杏仁是維他命E是極佳來源，可以抗抗自由基侵害。當中更含有健康脂肪和膳食纖維，由內而外滋養肌膚，保持柔軟水潤，促進新陳代謝，從而有助改善暗瘡問題。

美肌食物｜6. 士多啤梨

士多啤梨富含纖維、抗氧化物和維他命C。特別是當中的「鞣花酸」和「黃酮類化合物」這些多酚類代合物，具有抗炎特性，有助修復皮膚細胞損傷。

美肌食物｜7. 奇異果

奇異果是維他命C的王者，一個已提供超過141%每日所需，有效促進膠原蛋白生成，對抗皺紋，兼能增強抗病免疫力。金奇異果的維他命C含量更高。

美肌食物｜8. 番茄

番茄富含抗氧化物「茄紅素」，提供長期的紫外線防護，中和有害的自由基。番茄適合在室溫保存，將其煮熟或製成醬汁，提升身體吸收率。

美肌食物｜9. 合桃

合桃是植物性Omega-3脂肪酸的最佳來源之一，而且比起其他堅果和花生，含有更多的多酚，因此抗炎功效強大，能夠維持皮膚屏障，鎖住水分，並保護皮膚免受刺激。合桃更含有「褪黑激素」能夠改善睡眠，良好睡眠質素對維持皮膚健康亮澤十分重要。

美肌食物｜10. 菠菜

與其他綠葉蔬菜一樣，菠菜富含維他命C、A，以及葉黃素、玉米黃素抗氧化物，促進細胞更新，對抗自由基，令皮膚保持光澤彈性。菠菜更能提供豐富的鐵、鎂和葉酸，幫助維持氧氣輸送和能量代謝，這些都是維持肌膚光澤和彈性的必要條件。

美肌食物｜11. 提子

不論紅、青、黑提子都含有「鞣花酸」同「白藜蘆醇」，有助對抗氧化壓力。最新研究更發現，連續食兩星期提子，可以起到預防紫外線的作用，加強保護皮膚，減少DNA損傷。

美肌食物｜12. 亞麻籽

亞麻籽營養豐富，是植物性Omega-3和纖維的優質來源。研究證實，食用亞麻籽油可以提升皮膚的保濕度同光滑度。選擇已磨碎的亞麻籽，身體的吸收率更好；至於亞麻籽油，因為煙點低，建議用來自製沙拉醬或直接淋在食物上。

美肌食物｜13. 番薯

番薯的鮮豔橙色是源自「β-胡蘿蔔素」，身體會將之轉化為維他命A，促進皮膚細胞更新。一個中等大小的番薯已提供超過100%每日所需維他命A；同時富含維他命C，有助膠原蛋白生成，使肌膚更緊緻年輕。番薯也膳食纖維含量豐富的食物，有助維持血糖穩定，從而降低因血糖飆升引起的皮膚問題風險，同時促進腸道菌叢健康，減輕酒渣鼻、痤瘡、濕疹等皮膚炎症。

延伸閱讀：20款水果維他命C排行榜 奇異果僅排第5名 這類水果包辦頭兩名

