長壽秘訣｜94歲胡楓入行逾70年不言休 公開6大養生貼士 每早必飲1杯暖水！

【長壽秘訣】胡楓被視為「藝壇長青樹」，今個月剛剛度過了94歲的生日，與一眾演藝圈好友和家人一起慶祝。胡楓兒孫滿堂，更有4位曾孫承歡膝下。更重要的是，即使年近百歲，胡楓身體依然非常壯健，行動自如，早前更表示今年要再登紅館開演唱會，相當有魄力，到底他日常是如何養生，讓自己一直充滿活力？

胡楓入行逾70年不言休 公開6大養生貼士

胡楓曾說過，希望自己到了100歲時仍然健健康康，繼續出現在大家面前。而他的養生智慧一點也不複雜，從生活習慣出發，留住健康和活力。

胡楓有何養生長壽秘訣？

胡楓養生秘訣｜1. 不吃昂貴補品

胡楓看重飲食清淡，盡量少油、少鹽、少糖。對於鹿茸、高麗參等容易燥熱的補品，他一律敬而遠之，認為會增加肝腎負擔，反而喜愛飲湯養生，如節瓜瘦肉湯、蓮藕湯等，滋陰潤燥，溫潤健脾胃。

胡楓養生秘訣｜2. 早上必飲一杯暖水

他曾透露，自己每日起床第一件事就是喝一杯暖水，幫助清理腸胃，促進蠕動。身體經過一整晚，血液會變得濃稠，因此清晨通常是中風或心肌梗塞的高危時間，喝水有助稀釋血液，減低風險。

胡楓養生秘訣｜3. 熱愛工作不言休

對工作保持熱愛是胡楓長青秘訣。他在89歲時舉行了紅館演唱會，刷新了年紀最大登館表演者的紀錄，今年94歲的他計劃再次打破自己的紀錄。他曾說過，自己的字典裡從無「退休」二字，希望就做到做不到為止，更認為退休是對健康不好的事，會令人失去活力和衝勁，健康狀況從而像滑梯一樣直線下滑；幕前演出需要精準背誦對白，對於長者而言是極佳的腦力鍛煉，避免記憶力衰退。

胡楓養生秘訣｜4. 喜歡認識朋友

胡楓入行70多年，人緣極佳，平日更是笑口常開。他有10多個契仔契女，更曾說過無論跟甚麼人合作都愉快。對於一起工作的晚輩新人，他都沒有架子，反而會主動和年輕人聊天、講笑話和表達關心。保持社交、多與人交流，不只能令長者腦筋靈活，更有減少孤獨感。

胡楓養生秘訣｜5. 多走路

胡楓自21歲起，已有步行養生的習慣，維持至今超過70年，甚至在片場也盡量「站多過坐」。他堅持每日盡量活動至少兩小時，也不時出席各種公開活動和演出。長者肌力退化，容易出現肌少症，充足活動量是維持靈活的關節與肌肉力量的關鍵。

胡楓養生秘訣｜6. 洗冷水浴

胡楓從40歲開始養成洗冷水澡的養生習慣，這也顯示出他的身體非常強健。他認為冷水能加速血液循環、強健免疫系統。不過這個方法並非人人適合，尤其是高血壓或心血管疾病患者切勿模仿。

