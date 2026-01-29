Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬天小孩易爆汗疹/蕁麻疹！醫生揭常穿1類保暖衣物惹禍 必學3大護理貼士紓緩不適

保健養生
更新時間：12:05 2026-01-29 HKT
發佈時間：12:05 2026-01-29 HKT

如發現孩子在冬天常出現汗疹或蕁麻疹，有醫生指元兇可能與他們常穿1類保暖衣物有關，容易引發皮膚不適。當發現孩子出現紅疹，家長應如何為孩子護理，紓緩紅疹帶來不適？

冬天小孩易爆汗疹/蕁麻疹 醫生揭常穿1類保暖衣物惹禍

兒童感染科醫生顏俊宇在Facebook專頁撰文指，天氣轉涼後常見小朋友身上出現紅疹，許多家長焦急詢問：「醫生，是不是過敏？還是傳染病？」經診斷發現，不少案例其實是因穿著內刷毛衣物所引起。他表示，雖然刷毛材質保暖，但對於皮膚敏感或具過敏體質的小朋友，主要可能因以下2大原因引發皮膚問題：

  • 摩擦刺激：刷毛的化纖材質較粗糙，直接接觸皮膚會造成物理性刺激，會引發接觸性皮膚炎。
  • 悶熱不透氣：此類材質保暖性強但排汗效果差，小朋友活動量大時，汗水容易悶在衣物內，極可能誘發汗疹（熱疹）或加劇蕁麻疹發作。

3大護理貼士紓緩紅疹不適 怎樣穿衣可保暖護膚？

顏醫生建議，若紅疹已經發作，可透過以下3招舒緩不適並改善紅疹：

3招改善紅疹紓緩不適：

  • 避免洗澡水溫過高：過熱的水會洗去皮膚的天然保護油脂，可能加重紅疹痕癢感。
  • 簡化清潔步驟：建議避免使用過多沐浴露或泡泡浴產品，以清水輕柔沖洗即可，減少化學物質對皮膚的二次刺激。
  • 洗澡後需保濕：沖洗後，趁身體尚微濕、皮膚表面仍保留水分時，立即塗抹成分單純的乳液，幫助鎖住水分並修復皮膚屏障。

此外，不管天氣多冷，顏醫生建議小朋友採用洋蔥式穿衣法，直接接觸皮膚的第一層內衣務必選擇純棉材質，吸汗且親膚，能有效保護皮膚屏障。外層再搭配刷毛衣或保暖毛衣，如此既能維持保暖，又能避免粗糙材質直接刺激皮膚。

蕁麻疹有何常見過敏原？超過六星期恐屬慢性蕁麻疹？

醫務衞生局資料顯示，「蕁麻疹」俗稱「風赧」，是一種很常見的皮膚病，患者在皮膚上出現凸起發癢的紅色皮疹，它可發生在任何年齡，約20%的人一生中至少有一次患蕁麻疹的經驗。大部分紅疹會自行消退，但亦有可能反覆出現。一般來說，蕁麻疹可分成急性和慢性兩種，以急性佔多數。引起蕁麻疹的原因亦相當多，通常是身體對外界的一些特定物質產生過敏反應引起。常見過敏原包括：

  • 感染（最常見）：病毒、細菌、寄生蟲
  • 食物：牛奶、雞蛋、堅果、黃豆、麥、蝦、蟹、貝殼類食品
  • 藥物：水楊酸（亞士匹靈）、非類固醇止痛消炎藥、抗生素等
  • 物質：植物、乳膠
  • 昆蟲：蜜蜂、黃蜂、火蟻
  • 寵物：毛髮、皮屑
  • 其它較少見的原因：冷、熱、陽光、花粉、灰塵、黴菌、膠原病、惡性腫瘤等。

如果發作的時間持續超過六星期就稱作「慢性蕁麻疹」，病情可持續數月或數年。此外，有些患者每隔一段時間就反覆發作，給他們帶來了相當大的精神困擾，可惜這類病人的誘因大都不明，許多時候都難以根治。

資料來源：兒童感染科醫生顏俊宇醫務衞生局

延伸閱讀：醫生盤點10類皮疹紅腫 自測癌症徵兆 全身變紅或患5種癌？

