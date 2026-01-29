醫生盤點7大易致癌食物 常用這食油增近3倍乳癌風險 1類常見早餐也上榜！

【易致癌食物】癌症的發生與飲食習慣有一定關聯，日常生活中若不加留意地過量攝取某些食物，會增加誘發癌症的風險。有醫生指出，常吃7類常見食物，易增加患癌風險，其中如經常攝取1類食油，患乳癌風險增近3倍，甚至1類常見早餐也上榜。

盤點7大易致癌食物 常用這食油增近3倍乳癌風險

根據日媒《週刊PRIME》報道，日本帝京大學福岡醫療技術學部教授、癌症治療權威佐藤典宏醫生分享指，過去人們對食物與癌症之間的關聯認知有限，然而隨著近年全球研究不斷推進，目前已發現有7類食物可能增加患癌風險，建議盡量避免攝取這些食物，有助於降低罹患癌症的可能性。

甚麼食物易致癌？

易致癌食物｜1. 加工肉類

加工肉類中的煙肉、火腿、香腸、鹹牛肉等，是常見的早餐食物之一。不過，它們在生產過程中常添加色素以呈現鮮豔紅色。有研究指出，每日攝取量每增加50克，罹患大腸癌的風險便上升18%；若每天食用3至4片火腿或2至3根香腸，患大腸癌的機率比完全不攝取者高出約20%。此外，未經加工但脂肪含量高的肉類，包括五花肉、牛肋排、雞皮、西冷牛排及動物內臟也需留意，因其飽和脂肪酸會增加致癌風險。建議優先選擇雞胸肉、豬里肌肉等瘦肉部位。

易致癌食物｜2. 乳製品

一項針對逾2000名大腸癌患者的研究顯示，大量攝取低脂乳製品可降低40%的復發風險，而大量食用高脂乳製品則會使大腸癌復發風險增加60%。即使是同一類乳製品，脂肪含量的高低亦可能導致截然不同的影響，顯示脂肪含量很可能是決定乳製品致癌風險的關鍵因素。研究結果亦指出，高脂乳製品會提升乳癌復發的機率，因此謹慎控制高脂乳製品的攝取量十分重要。

牛奶與乳酪本身脂肪含量較低，且市場上亦有低脂選項，故無需過度擔憂；然而，奶油與黃油等產品的脂肪含量通常偏高，建議適量食用。

易致癌食物｜3. 每天吃兩個或更多雞蛋

雞蛋雖含多種人體必需營養素，但仍建議適量攝取。一項針對4686名日本女性、長達15年的追蹤研究發現，與每日僅食用一個雞蛋的女性相比，每日攝取兩個或以上雞蛋的女性，其死於癌症的風險高出3.2倍。美國的研究亦指出，癌症死亡風險會隨雞蛋攝取量增加而上升，因此建議每日食用不超過一個雞蛋為宜。

易致癌食物｜4. 高碳水化合物主食

需注意白飯、烏冬麵、麵包等高碳水化合物主食，這類食物攝取後會顯著提升血糖水平，葡萄糖會助長癌細胞的生長與轉移能力，而高血糖所誘發的胰島素分泌亦會促進癌症發展。有研究已證實，血糖偏高的癌症患者存活率普遍較低，因此控制血糖水平至關重要。

然而，並不建議過度限制碳水化合物的攝取，一項調查顯示，若碳水化合物攝取量佔總熱量的比例過低，整體癌症風險反而會增加8%。但若本身患有糖尿病、胰臟炎、肝硬化或腎功能受損等疾病，則應先諮詢醫生意見，因為不當的碳水化合物限制可能對健康造成危害。

易致癌食物｜5. 含有大量食品添加劑的食物

即食麵、零食等超加工食品含有大量添加劑與防腐劑，用以改善口感、外觀或延長常溫保存期限。研究指出，攝取最多超加工食品的人，其罹患癌症的風險會增加20%，甚至更高。值得注意的是，甜麵包、包裝麵包，以及肉丸、雞塊等加工肉類同樣屬於超加工食品。若經常食用預包裝甜麵包作為早餐，或午餐盒中常出現預煮雞塊，便需留意其可能提升患癌風險；而快餐漢堡亦多使用加工肉類，同樣應避免過量攝取。

在眾多添加劑中，最常被指出具致癌風險的是亞硝酸鹽與硝酸鹽，常見形式包括亞硝酸鈉、硝酸鉀及硝酸鈉。一項研究發現，攝取最多硝酸鹽添加劑的人，其乳癌風險比攝取量最低者高出24%；而攝取最多亞硝酸鹽添加劑的人，則使前列腺癌風險增加58%。亞硝酸鹽與硝酸鹽常用於火腿、煙肉等加工肉類，以及明太子、鱈魚子、三文魚子等魚子製品中，以增強色澤。偶爾少量食用雖無大礙，但若每周頻繁食用明太子或鱈魚子等相關產品，便需特別謹慎。

易致癌食物｜6. 100%純果汁

許多果汁含有添加糖分，一項研究指出，每日每增加100毫升含糖果汁或其他軟性飲料的攝取量，整體癌症風險便會上升18%。即便是標示為100%的純果汁，其過程中已移除有助預防癌症的膳食纖維，主要成分僅剩果糖。此外，有研究顯示，液態形式的果糖，尤其是果汁中的果糖，是增加癌症風險的主要因素之一，因此即使飲用的是無添加糖的純果汁，仍需小心。建議直接食用完整水果，以攝取天然纖維與營養；若仍想飲用果汁，可嘗試使用攪拌機將水果連同纖維一同打碎飲用。

易致癌食物｜7. 沙律油或葡萄籽油

大多數沙律油例如大豆油，含有大量的亞麻油酸，這是一種屬於ω-6脂肪酸的物質，研究指出其可能具有促進癌細胞生長的作用。一項針對約38,000名女性的研究顯示，亞麻油酸攝取量越高，罹患荷爾蒙依賴型乳癌的風險也隨之上升，攝取量最高組的風險更是最低組的2.94倍。此外，葡萄籽油同樣需注意，因其亞麻油酸含量特別高。

建議選擇富含油酸，即是Omega-9脂肪酸的食用油，例如橄欖油、菜籽油、紅花籽油等。Omega-9脂肪酸有助抑制壞膽固醇，並能減緩大腸癌生長。研究發現，攝取這類油脂患乳癌風險可降低68%；英國研究亦指出，胰臟癌風險能降低71%。

資料來源：《週刊PRIME》

專家履歷：佐藤典宏

日本的外科醫生及癌症治療專家，目前擔任帝京大學醫療技術學部教授。他擁有豐富的臨床與研究經驗，特別是在胰臟癌治療與癌症預防領域。

