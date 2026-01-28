吃飯時看手機恐傷大腦 自測「大腦過勞」8大徵兆 如何睡覺才能恢復？

常常話到嘴邊突然忘記話題、打開手機卻不知道要看甚麼？這些都可能是「大腦過勞」的警號。有醫生提醒，壓力和不當的用腦習慣容易令人腦力超載，不只影響工作效率，更可能導致精神崩潰。平日睡多久、如何放鬆，才能令大腦保持最佳狀態？

吃飯時看手機恐傷大腦 自測「大腦過勞」8大徵兆

內媒《生命時報》訪問了多位神經內科或睡眠醫學領域的醫生，解構何謂「腦過勞」。生活和工作上的壓力，加上不停轟炸的網絡資訊，容易令大腦被過度消耗。甚至一些看似放鬆的行為，例如一邊吃午餐一邊看手機、熬夜追劇等，其實都是令人過度用神的原因，從而慢慢引發「腦過勞」。

他們表示，所謂「腦過勞」其實是慢性疲勞綜合症，常見於30-50歲的中老年人士，臨床症狀包括思維不清晰、反應或者判斷力遲緩、健忘、煩躁焦慮等，嚴重可致心理承受能力下降，令人難以面對生活上的壓力，甚至精神崩潰。

以下是腦過勞的8種常見表現，如果自測出現超過3個問題，就要當心大腦「電力耗盡」：

注意力難以集中 記憶力下降，經常忘東忘西 總是在玩手機 睡眠質素變差 安排不好工作和家務 經常犯低級錯誤 情緒波動大，煩躁易怒 對任何事都提不起興趣

其他可能出現的非神經系統徵狀，例如口苦、食慾差、便秘、腹瀉等消化系統狀狀；尿頻、尿急、夜尿增多等泌尿系統狀狀；以及心慌、胸悶、氣促等心血管系統症狀。

大腦為何會「無電」？腦力耗盡的5大元兇

醫生們指出，大腦感到疲勞，其實源於身、心兩方面的損耗。生活作息不規律、工作負荷過重，或者日積月累的疲勞，都是導致腦力下降的主因。

1. 資訊過載

現代人過度使用社交媒體、瀏覽大量碎片化資訊，是造成「資訊過載」的元兇。有內地傳播學專家指出，爆炸性的資訊會令人更難篩選有用的內容，同時會分散注意力，削弱決策能力，最終令大腦反應變得遲鈍。

2. 經常熬夜

睡眠不足會令腦細胞之間的神經網絡交流變慢，直接影響思考、反應等感知能力，加速大腦疲勞。而且越夜睡，大腦就越疲累，其影響更堪比一次輕微腦震盪。

3. 頻繁一心多用 (Multi-tasking)

「一心多用」看似有效率，但實際上，在不同任務之間快速而持續地切換注意力，會令大腦一直處於處理資訊的狀態。每一次切換，都會產生額外的「認知成本」。長此以往，不單止會影響專注力同決策力，更會帶來嚴重的疲勞感。

4. 長期壓力過大

壓力不單止會損害代謝、免疫同心血管系統，更會導致大腦功能衰退。加拿大多倫多羅特曼研究所的一項研究發現，長期壓力會導致大腦「海馬體」萎縮，並造成「前額葉皮層」功能減退，從而增加患上抑鬱症同認知障礙症的風險。

5. 過度思考消耗心神

大腦運作的能量絕大部分來自葡萄糖。當神經元被激發時，細胞就需要透過毛細血管吸取氧氣同葡萄糖。如果你諗太多嘢，大腦就需要燃燒更多葡萄糖，導致能量儲備減少，從而出現疲勞感。

如何讓大腦真正休息？專家教5大恢復方法

根據澳洲新南威爾斯大學發表於國際權威期刊《刺針・健康長壽》（The Lancet Healthy Longevity）上的一項研究指出，要維持大腦健康，每日至少要保證有10小時專屬的「喘息時間」：7小時睡眠 + 45分鐘運動 + 1小時進食 + 1小時社交。

醫生們則提出5大醒腦建議，為大腦找回「元氣」：

1. 保證充足睡眠

臨睡前盡量不要看手機，確保每日有7-9小時的睡眠。下午可以抽15分鐘小睡片刻，即使無午睡習慣，都可以在座位上閉目養神。

2. 運動減壓

當壓力環境短期內無法改變，運動就係最好的減壓方法。每個禮拜進行3次、每次至少20分鐘的帶氧運動，持續一個月，已經可以顯著改善焦慮症狀，提升大腦運作效率。

3. 專心進食

吃飯時盡量保持專注、細嚼慢嚥，並遠離電子產品。飲食方面，應多攝取新鮮蔬果、魚肉蛋奶等優質蛋白質，以及全穀物食物；同時要少食甚至戒掉高糖、高油、高鹽的超加工食品。

如果需要應付大量消耗腦力的工作，三文魚、綠葉蔬菜、牛油果等食物，都對幫助大腦恢復能量非常有益。

4. 公私分明，隔絕工作壓力

安排一個小小的「下班儀式」，例如回到家後即刻換衣服、洗澡等。透過這些儀式，向潛意識發出「正式收工」的訊號，從而不再記掛工作事務。此外，多與親人、朋友聊天，亦是相當有效的宣洩疲勞和壓力的渠道。

5. 按摩放鬆

一旦覺得精神繃緊，就要即刻放鬆身心。閉起雙眼平靜下來，用鼻輕輕吸氣，再用口慢慢呼出，重複深呼吸36次。另一個方法是用雙手十指輕輕拍打頭部，注意力度，最好以聽不到聲音為準，過程大約3分鐘即可，有助即時紓緩繃緊的神經。

延伸閱讀：壓力大恐削免疫易短命 10位名醫親教長壽減壓法 必學1種10秒呼吸法

