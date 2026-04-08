久坐不動恐靜脈病變 單腳水腫小腿變深色高危 醫生教6招改善慢性靜脈回流不全

很多人下班後久坐久站了一整天，腿都像灌了鉛一樣又重又脹又緊，以為純粹是腿不夠好，卻可能是慢性靜脈回流不全。有醫生列出6種高危人士，不愛喝水的人都中招！

久坐不動恐靜脈病變 6種人高危！

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文指，腿離心臟最遠。血液要從腳踝一路逆著地心引力回到心臟，全靠兩個關鍵系統：

靜脈瓣膜（單向門）：防止血液倒流往下掉

小腿肌肉幫浦（第二顆心臟）：走路時幫靜脈往上擠血。

當久坐不動、久站不走、習慣翹腳、水喝太少或是長時間滑手機、開會、開刀、上課，小腿肌肉幫浦，幾乎沒在工作了，結果血液被重力拉住，卡在下肢，令靜脈壓力上升，水分滲出到組織，發炎訊號增加。感覺到的不是疲勞，而是沉、脹、緊、痠和重的雙腿。大腦只會發出不舒服、不想動和好累的訊號，但真相是腿部組織含氧下降、代謝廢物清不掉和神經被壓迫。

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6類易中招高危人士

上班族、工程師、醫生、護士、老師 櫃檯、銷售、長時間站立者 懷孕中 家族有靜脈曲張 年齡增加 不愛喝水

慢性靜脈回流不全5狀大徵兆

黃軒醫生指，長時間不動，比活動後疲勞更傷循環。如果出現以下5種狀況，可能已經是慢性靜脈回流不全的警訊，別再當正常疲勞：

5種狀況可能是慢性靜脈回流不全

一邊腿明顯比較腫 晚上情況特別嚴重，抬腿才好 小腿皮膚變深色、發癢 靜脈浮出、蜿蜒 緊到有壓迫感

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如何改善腳重重的感覺？

黃軒醫生坦言，真正有效的改善久坐腿沉的方法一點都不花錢，不用保健品、不用偏方：

每30-60分鐘動腳踝

每小時走 2-3 分鐘

睡前抬腿高於心臟

補充足夠水分

少翹腳

症狀明顯者可考慮彈性襪

小腿是身體的第二顆心臟，當你的腿又重又緊，其實代表血卡住了，需要多動，越早實行以上方法，越不容易走到靜脈病變那一步。

資料來源：重症科醫生黃軒

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