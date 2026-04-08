久坐不動恐靜脈病變 單腳水腫小腿變深色高危 醫生教6招改善慢性靜脈回流不全
更新時間：10:00 2026-04-08 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-08 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-08 HKT
很多人下班後久坐久站了一整天，腿都像灌了鉛一樣又重又脹又緊，以為純粹是腿不夠好，卻可能是慢性靜脈回流不全。有醫生列出6種高危人士，不愛喝水的人都中招！
久坐不動恐靜脈病變 6種人高危！
重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文指，腿離心臟最遠。血液要從腳踝一路逆著地心引力回到心臟，全靠兩個關鍵系統：
- 靜脈瓣膜（單向門）：防止血液倒流往下掉
- 小腿肌肉幫浦（第二顆心臟）：走路時幫靜脈往上擠血。
當久坐不動、久站不走、習慣翹腳、水喝太少或是長時間滑手機、開會、開刀、上課，小腿肌肉幫浦，幾乎沒在工作了，結果血液被重力拉住，卡在下肢，令靜脈壓力上升，水分滲出到組織，發炎訊號增加。感覺到的不是疲勞，而是沉、脹、緊、痠和重的雙腿。大腦只會發出不舒服、不想動和好累的訊號，但真相是腿部組織含氧下降、代謝廢物清不掉和神經被壓迫。
【同場加映】久坐易有H型臀！拆解4大臀部老化類型 半躺做1動作打造緊緻翹臀
6類易中招高危人士
- 上班族、工程師、醫生、護士、老師
- 櫃檯、銷售、長時間站立者
- 懷孕中
- 家族有靜脈曲張
- 年齡增加
- 不愛喝水
慢性靜脈回流不全5狀大徵兆
黃軒醫生指，長時間不動，比活動後疲勞更傷循環。如果出現以下5種狀況，可能已經是慢性靜脈回流不全的警訊，別再當正常疲勞：
5種狀況可能是慢性靜脈回流不全
- 一邊腿明顯比較腫
- 晚上情況特別嚴重，抬腿才好
- 小腿皮膚變深色、發癢
- 靜脈浮出、蜿蜒
- 緊到有壓迫感
【同場加映】腳踝僵硬恐致下半身疼痛！專家教做3招30秒伸展 改善腰背痛/膝痛/肩頸痛
如何改善腳重重的感覺？
黃軒醫生坦言，真正有效的改善久坐腿沉的方法一點都不花錢，不用保健品、不用偏方：
- 每30-60分鐘動腳踝
- 每小時走 2-3 分鐘
- 睡前抬腿高於心臟
- 補充足夠水分
- 少翹腳
- 症狀明顯者可考慮彈性襪
小腿是身體的第二顆心臟，當你的腿又重又緊，其實代表血卡住了，需要多動，越早實行以上方法，越不容易走到靜脈病變那一步。
資料來源：重症科醫生黃軒
延伸閱讀：低頭族2招自測頸椎病風險 醫生教每日5分鐘頸部伸展 放鬆肩頸防頸椎變形
---
最Hit
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
2026-04-07 07:30 HKT
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
2026-04-07 09:00 HKT
獨家猛料│葉楚航許晉奎奪「金」
15小時前
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
2026-04-07 09:44 HKT