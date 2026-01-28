23歲截肢骨癌少女被父母拋棄 6度自己簽紙做手術盼活到百歲 近日癌細胞轉移肺部｜附骨癌8大常見症狀

患癌是一場長期抗爭。內地一位23歲骨癌少女則以堅強樂觀態度面對自己抗病經歷，她在18歲時確診病情，右腿更需截肢控制病情。在過去5年的抗癌路上，她經歷多次大手術、化療，更慘遭父母拋棄，需六度自行簽署所有手術同意書；這位孤身奮戰的少女在社交媒體年齡欄填上「100歲」，以最直白盼望「活到100歲」的願望，對命運作出抗爭。

綜合內媒報道，現年23歲的夏夏在2021年時原本是位備戰高考的美術生，備考時她的右腿已出現異樣，在進行高考時更曾暈倒、拐著腳去嘔吐，其後再堅持返回考場忍痛完成考試。雖然放榜後她被一所師範學院錄取，但夏夏亦同時被診斷患有骨癌。由於腫瘤已擠壓下肢血管神經並涉及髖關節，為阻止擴散，必須進行右腳截肢。「知道要截肢，我哭了兩三天」但最終她豁然開朗：「一條腿換一條命，很值。」夏夏指，只要命還在，還能看見世間的美好。

夏夏的抗癌經歷：

父母失聯孤身抗癌 六度自簽手術 盼活到100歲

比病痛更傷心的，是父母的拋棄。夏夏透露，父親從未現身醫院，母親也在她生病一年後斷絕聯繫。她指已經習慣一個人——獨自賺錢買義肢、獨自簽署手術同意書、獨自去醫院覆診。為應付龐大的醫療開支，她曾擺檔賣手工藝品維生。網友偶然拍下街頭戴義肢的她，故事因而傳開，引發關注。

儘管抗癌路十分艱難，夏夏始終以笑容面對。近年，她亦在抖音帳號「奇迹夏夏（血槽62%）」上分享自己的抗癌經歷，樂觀正面的態度感染不少網友，更累積了48萬粉絲。令人動容的是，她在社交帳號年齡欄中填上「100歲」，代表了她人生中最大的願望——想活下去。

經歷23次化療、6次手術、高位截肢卻「不覺得自己苦」

截肢後不到一年，夏夏發現自己癌細胞已轉移肺部，原來這在骨癌患者中並不少見，術後兩年內正是轉移與復發的高峰期。2023年，她輾轉至上海求醫，據醫護人員回憶，首次見面時，她戴著義肢及拐杖，獨自一人拉著一個大行李箱走進醫院，場面令人心酸。2024年，她再接受胸腔鏡下右肺下葉切除術，術後情況有改善。在2026年1月初，她在最新檢查發現癌細胞又再轉移至肋骨及胸膜，她將在上海接受新一輪切除手術。

夏夏曾在影片中分享，雖然她人生已經歷過23次化療、6次手術及高位截肢，但她指「我一點也不覺得自己苦」，她指自己冬天凌晨去醫院排隊覆診時，更獲善良的阿姨把自己的排隊號讓給她，「我自己出門在外，總碰到很多善良的人。」

甚麼是骨癌？哪些部位易發病？

骨癌是甚麼？根據Mayo Clinic資料，骨癌是罕見病，佔所有癌症不到1%，非癌性骨腫瘤遠遠多於癌性骨腫瘤。骨癌可能發生在身體任何一塊骨頭上，但最常見於盆骨或四肢長骨。根據病發位置的細胞類型，骨癌可分為不同的類型，其中有3大類型最常見：

1. 骨肉瘤

這是最常見的一種骨癌，發生於骨骼的細胞。最常見於兒童和年輕人的腿骨或臂骨。在罕見情況下，骨肉瘤可發生於骨外（骨外骨肉瘤）。

2. 軟骨肉瘤

這是第2常見的骨癌，癌細胞產生於軟骨的細胞。常見於中老年人的盆骨、腿部或手臂。

3. 尤文氏肉瘤

最常見於兒童和年輕成人的盆骨、腿部或手臂部位。

拆解骨癌8大症狀 骨痛是警號嗎？

骨癌有哪些病徵？根據梅奧診所資料，如果骨痛帶有一些特徵，就要小心是否骨癌：

骨癌徵兆

骨骼疼痛

病變部位周圍腫脹和壓痛

骨骼脆弱易斷

疲勞

原因不明的體重減輕

如果骨痛有以下特徵，須盡快求醫：

痛楚時有時無

在晚間痛楚加劇

服食非處方止痛藥無法止痛

骨癌3大高危因素

骨癌成因尚且不明，但醫生發現以下情況可能會增加風險。

遺傳：某些通過家族遺傳的罕見遺傳病會增加患上骨癌風險，包括「李-佛美尼症候群」（Li-Fraumeni Syndrome）和遺傳性視網膜母細胞瘤。

柏哲德氏病（Paget's Disease）。最常見於老人，會增加日後患骨癌的風險。

癌症放射療法：暴露於大劑量輻射，例如電療期間的輻射，會增加將來患骨癌的風險。

資料來源：澎湃新聞、奇迹夏夏（血槽62%）、Mayo Clinic

延伸閱讀：男星19歲腳痛揭患骨癌 險截肢欲輕生 終戰勝癌症18年不復發 附8症狀

