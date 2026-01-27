曾國衞免職｜因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神

【曾國衞免職】新華社今早（27日）公布，根據特首李家超建議，國務院免去曾國衞的政制及內地事務局長職務。曾國衞早前因健康理由向特首請辭，提到自己前列腺癌指數一直上升。指數超標就等同患癌嗎？有哪些病徵可以及早發現前列腺癌？

曾國衞因健康理由辭任局長 自揭PSA指數高居不下

曾國衞今早會見傳媒時回應指，自己的身體在高強度工作下「出現狀况」，其前列腺癌指數（PSA值）一直上升，數值更長期超過11，經過超聲波、磁力共振等不同檢查和監察，加上按時服藥及刺穿手術的治療手段，情況依然沒有改善。因此在與家人及醫生商量後，認為目前最好的處理方法是減少壓力、調理身體，因而決定向特首請辭。

曾國衞大學畢業後於1987年加入人民入境事務處，任職助理入境事務主任。在該部門工作多年，並於2016年出任入境事務處長。直至2020年，他提早離開公務員團隊，並獲任命為政制及內地事務局長。

甚麼是PSA指數？超標等於患前列腺癌？

根據癌症基金會資料，前列腺特異抗原指標（PSA）是由前列腺正常及癌細胞製造的蛋白質，驗血檢測PSA指數是篩檢前列腺癌方法之一。健康的男性的血液中出現PSA屬正常情況，多數不會超過4ng/ml。一旦指數升高，則代表前列腺可能出現問題或是癌症先兆。例如當前列腺受感染或在良性腫瘤影響下，PSA指數亦有可能上升。

一般來說，PSA指數越高或飆升速度越快，代表身體裡有更多前列腺癌細胞。不過，PSA超標並不等於患前列腺癌。因為有些前列腺癌患者的PSA指數會是正常的，所以不能單憑此作為確診指標。

PSA指數(ng/ml) 患前列腺癌風險 低於4 風險相對較低 高於4 患癌機率約25% 高於10 患癌機率約50%

至於前列腺癌診斷，必須透過活檢抽取組織化驗，屬於入侵性程序，因此建議PSA篩檢的高風險人士才需要進一步檢測。另外，在前列腺癌治療期間，患者仍需要接受PSA檢查，若指數下降則代表治療方法有效應對癌細胞。

甚麼人需要定期檢驗PSA指數？

建議50歲以上男士，特別是有近親（父親、兄弟或兒子）曾患前列腺癌的高風險族群，或者出現症狀者，應與醫生商討是否適合和需要定期進行檢查PSA指數。

前列腺癌有哪些常見症狀？

前列腺癌是本港男性第3大常見癌症，死亡率更位居第4位。在2023年新增超過3000宗新病例，並造成522名患者死亡。

根據本港醫管局資料，年紀大的男性常有前列腺腫大的情況，絕大多數屬於良性增生，但當細胞出現基因變異，成為惡性腫瘤，引發前列腺癌。由於前列腺癌生長緩慢，加上病發初期更通常沒有明顯徵狀，導致患者可能多年不察覺體內存在腫瘤。若出現以下一種或多種徵狀，代表著腫瘤逐漸增大或已開始轉移：

小便頻密，尤其在晚間 小便困難，久久不能排出尿液 小便時感刺痛 小便或精液帶血 盆骨痛楚 脊骨痛楚 腳腫 若發現盤骨、背及臀部痛楚，顯示病情已惡化及腫瘤已擴散至其他部位。

以上大部分症狀與一般前列腺增大的症狀極為相近，因此應及早就醫診斷。若前列腺癌患者沒有接受合適的治療，病情有機會惡化以致出現下列情況：

癌症轉移：可能會隨淋巴管轉移往附近的淋巴腺，亦有機會轉移到骨骼，多見於盆骨、腰椎、股骨和肋骨，或者轉移到肺、肝、胸膜、腎、腎上腺和腦部。

疼痛：若癌腫瘤擴散至骨，部分病人會感到較嚴重的疼痛。

前列腺癌有哪些高危因素？

年齡、遺傳、飲食等因素都可能增加前列腺癌的病發風險。以下類別的人士患上前列腺癌的機率更高。

50歲以上

有前列腺癌家族史的男性，前列腺癌的發病機率也會大大增加

長期食用高熱量、高脂肪性食物

吸煙

肥胖

前列腺病變

