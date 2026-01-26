免費睇牙｜賽馬會推出智齒保健計劃 兩類病患者獲免費牙科檢查 一文即睇參加資格/資助項目/診所地點

【免費睇牙】香港賽馬會慈善信託基金推出「賽馬會智齒保健計劃」，計劃由即日起至2027年2月，為腦退化症或柏金遜症人士提供免費牙科服務，培養他們保持牙齒衛生的習慣、維持認知能力及身心健康。本文整理了有關計劃的申請資格、資助項目、牙科服務、申請程序、診所地點，立即看看如何申請！

有研究指，腦退化症與口腔健康息息相關，事關牙齦疾病與大腦萎縮有關聯，牙齒健康狀況不佳會加速腦退化症。為了培養腦退化症人士保持牙齒衛生的習慣，以維持認知能力及身心健康，協助照顧者更易監察患者的口腔衛生的情況。「賽馬會智齒保健計劃」由即日起至2027年2月為合資格人士提供免費的基本牙科服務。要留意，名額2,000位，先到先得，額滿即止。

賽馬會提醒，參加者 須符合以下所有條件 ，包括：

確診腦退化症或柏金遜症人士（ 需提供確診證明 ：醫生信/藥袋/醫健通或HA Go藥物紀錄）

：醫生信/藥袋/醫健通或HA Go藥物紀錄） 居住於社區

擁有自己的牙齒

過去2年沒有參加過關愛基金「長者牙科服務資助」

從未受惠於本計劃

受惠於以下其中一項政府津貼/福利（需提供相關證明）：

1. 長者生活津貼（每月$4,250）或

2. 傷殘津貼 或

3. 長者社區照顧服務券

要留意，領取綜援人士不符合資格，因綜援本身有牙科資助，詳情可向社署或所屬社工查詢。如沒有領取以上津貼，符合以下條件亦可參加計劃：

腦退化人士：獨居/雙老及居住基層房屋

柏金遜人士：居住基層房屋（公屋/居屋/唐樓/單棟舊樓/過渡房屋等）

賽馬會智齒保健計劃涵蓋基本牙科服務（6個月內）、陪診及來回的士車費資助及6個月護理監察：

牙科服務方面，牙醫及姑娘有技巧及經驗應對腦退化及柏金遜人士，亦會為參加者及照顧者，提供1對1牙齒衛生指導。診所內亦備有無障礙設施及特殊設備（如吊機）。

為方便參加者到診，計劃會提供陪診服務及來回的士車費資助，採用實報實銷方式，最多可報銷2次車資資助、每次上限為$500；要留意，乘坐Uber或復康巴士到診所，不可以申請車資資助，當局只接受的士機印收據。

透過「盈愛健齒通」App提供一系列護理監察，包括：

1. 三維牙齒模型及「邊學邊刷」

2. 早晚刷牙提醒及記錄

3. 口腔健康資訊

4. 認知訓練小遊戲

5. 成就及積分（可兌換電子現金禮券）

大部分病人只需到診1次即可完成治療，但有部分病人的牙患較嚴重，需要預約第2次，甚至第3次進行治療，但要留意所有治療需於6個月內完成（由第一次到診計算），逾期便需要自費。

參加計劃人士可享有免費牙齒保健服務，包括：

口腔檢查

全口X光檢查

氟化物治療

牙齒衛生指導

洗牙

補牙及脱牙（隻數沒有上限）

意識鎮靜配合牙科治療（如有需要，醫護人員可經口服方式提供鎮靜藥物給病人，以配合牙科治療）

計劃不包括鑲假牙及其他較複雜的牙科服務（如杜牙根、牙根刮治等），但如果參加者需要，可請牙醫報價，再決定是否自費使用服務。

有興趣申請人士可填妥以下表格，賽馬會篩選出符合資格的申請人，並於辦公時間致電跟進。申請步驟如下：

填寫及提交網上登記表格 致電合資格的申請人（致電電話：6898 3282 ） 核實申請人的資格 為合資格的申請人預約 發送成功申請的WhatsApp通知 如成功申請，最快2至3個星期就可以見牙醫；申請人依時到診

如登記後2星期仍未收到電話，則代表申請不符合資格，不作另行通知。如有任何疑問，可於辦公時間內致電或發送WhatsApp信息查詢計劃內容：

電話/WhatsApp查詢：9100 3926

辦公時間：星期一至五 上午9時至下午6時（星期六、日及公眾假期休息）

計劃服務的地點包括中環、旺 角、上水及葵涌4個診所服務地點，詳細地址會由當局於申請成功後提供。參加者 不可以自由選擇 到哪一間診所接受牙科服務，賽馬會擁有最終決定權，他們會根據參加者的需要決定分配到哪一間診所。

