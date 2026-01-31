醫生實測1種穩血糖飲食法 不服藥逆轉糖尿病前期 7個月減17kg

【糖尿病前期】不用吃藥都可以逆轉糖尿病？一名專科醫生的身體曾處於糖尿病前期狀態，但他沒有服用任何藥，反而只透過飲食與運動調整，不但成功逆轉糖尿病前期病情，甚至在7個月減重17公斤，體脂維持9年至今也未復胖。

醫生實測1種穩血糖飲食法 不服藥逆轉糖尿病前期

新陳代謝專科醫生游能俊在《祝你健康》節目中指出，自己本身有糖尿病家族史，過去還曾被病人指肥胖，身體甚至曾處於糖尿病前期（糖化血色素5.7%至6.4%）狀態，糖化血色素驗出5.9%。

為了控制糖尿病前期病情，他並沒有依靠藥物，反而透過飲食與運動調整體重，7個月瘦17公斤，糖化血色素降至5.6%，成功逆轉糖尿病前期，而且體脂維持9年至今也未復胖。在過程中，他依靠以下一套「133餐盤飲食法」，有助改善病情：

133餐盤飲食法

游能俊醫生採用「133餐盤飲食法」，133指每餐只吃1份碳水化合物、3份青菜、3份蛋白質。

1份碳水化合物： 約為2湯匙的飯或麵、3片水餃皮、1片去邊薄吐司或小於半個拳頭的蕃薯，湯匙大小以小吃常用的免洗湯匙為參考。

約為2湯匙的飯或麵、3片水餃皮、1片去邊薄吐司或小於半個拳頭的蕃薯，湯匙大小以小吃常用的免洗湯匙為參考。 3份青菜： 約300克蔬菜，烹煮後要有一碗半的份量，午餐、晚餐都要吃到這樣的份量，青菜顏色盡量豐富、種類多樣，不要過於單一。

約300克蔬菜，烹煮後要有一碗半的份量，午餐、晚餐都要吃到這樣的份量，青菜顏色盡量豐富、種類多樣，不要過於單一。 3份蛋白質：以黃豆製品或蛋白類優先。若換算為肉類，約為一個完整手掌大小，且要有厚度，換算成蛋則為3顆雞蛋，同樣建議種類多樣化，若有健身需求，可再增加攝取量。

游能俊醫生又指，飲食順序對控制血糖也很重要，建議每餐先攝取蛋白質與蔬菜，再吃澱粉，有助穩定血糖，也避免攝取過量的碳水化合物。至於水果，游能俊指出，水果種類要多元，建議吃3到5種，但一日總份量只能有一個拳頭大，一次最多只能吃半個拳頭的量。他提醒，要小心菠蘿和荔枝等糖分較高的水果，不要吃得太多。

糖尿病｜血糖多高已是糖尿病前期？

根據本港醫管局資料，糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病。當胰島素分泌不足，或人體無法正常利用所產生的胰島素時，血糖便會上升。血糖過高會引致脂肪及蛋白質代謝紊亂，長遠更會破壞心血管、視網膜、神經、腎臟等等多個身體系統及器官之機能。

如若空腹血糖水平≥5.6至<7 mmol/L，視為空腹血糖異常；餐後兩小時血糖水平≥7.8至< 11.1 mmol/L，則是血糖耐量異常。兩種情況均屬於前期糖尿病。

糖尿病8大早期症狀

部分糖尿病患者在患病初期或會出現以下徵狀：

經常口渴

小便頻密

感到飢餓

體重下降

容易疲倦

視力模糊

傷口不易癒合

皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

資料來源：《祝你健康》、醫管局

延伸閱讀：常吃飯易患糖尿病？專家公開穩血糖煮飯法 煮飯水量必按這比例

