Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

醫生實測1種穩血糖飲食法 不服藥逆轉糖尿病前期 7個月減17kg

保健養生
更新時間：15:10 2026-01-31 HKT
發佈時間：15:10 2026-01-31 HKT

【糖尿病前期】不用吃藥都可以逆轉糖尿病？一名專科醫生的身體曾處於糖尿病前期狀態，但他沒有服用任何藥，反而只透過飲食與運動調整，不但成功逆轉糖尿病前期病情，甚至在7個月減重17公斤，體脂維持9年至今也未復胖。

醫生實測1種穩血糖飲食法 不服藥逆轉糖尿病前期

新陳代謝專科醫生游能俊在《祝你健康》節目中指出，自己本身有糖尿病家族史，過去還曾被病人指肥胖，身體甚至曾處於糖尿病前期（糖化血色素5.7%至6.4%）狀態，糖化血色素驗出5.9%。

為了控制糖尿病前期病情，他並沒有依靠藥物，反而透過飲食與運動調整體重，7個月瘦17公斤，糖化血色素降至5.6%，成功逆轉糖尿病前期，而且體脂維持9年至今也未復胖。在過程中，他依靠以下一套「133餐盤飲食法」，有助改善病情：

133餐盤飲食法

游能俊醫生採用「133餐盤飲食法」，133指每餐只吃1份碳水化合物、3份青菜、3份蛋白質。

  • 1份碳水化合物：約為2湯匙的飯或麵、3片水餃皮、1片去邊薄吐司或小於半個拳頭的蕃薯，湯匙大小以小吃常用的免洗湯匙為參考。
  • 3份青菜：約300克蔬菜，烹煮後要有一碗半的份量，午餐、晚餐都要吃到這樣的份量，青菜顏色盡量豐富、種類多樣，不要過於單一。
  • 3份蛋白質：以黃豆製品或蛋白類優先。若換算為肉類，約為一個完整手掌大小，且要有厚度，換算成蛋則為3顆雞蛋，同樣建議種類多樣化，若有健身需求，可再增加攝取量。

游能俊醫生又指，飲食順序對控制血糖也很重要，建議每餐先攝取蛋白質與蔬菜，再吃澱粉，有助穩定血糖，也避免攝取過量的碳水化合物。至於水果，游能俊指出，水果種類要多元，建議吃3到5種，但一日總份量只能有一個拳頭大，一次最多只能吃半個拳頭的量。他提醒，要小心菠蘿和荔枝等糖分較高的水果，不要吃得太多。

糖尿病｜血糖多高已是糖尿病前期？

根據本港醫管局資料，糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病。當胰島素分泌不足，或人體無法正常利用所產生的胰島素時，血糖便會上升。血糖過高會引致脂肪及蛋白質代謝紊亂，長遠更會破壞心血管、視網膜、神經、腎臟等等多個身體系統及器官之機能。

如若空腹血糖水平≥5.6至<7 mmol/L，視為空腹血糖異常；餐後兩小時血糖水平≥7.8至< 11.1 mmol/L，則是血糖耐量異常。兩種情況均屬於前期糖尿病。

糖尿病8大早期症狀

部分糖尿病患者在患病初期或會出現以下徵狀：

  • 經常口渴
  • 小便頻密
  • 感到飢餓
  • 體重下降
  • 容易疲倦
  • 視力模糊
  • 傷口不易癒合
  • 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

資料來源：《祝你健康》醫管局

延伸閱讀：常吃飯易患糖尿病？專家公開穩血糖煮飯法 煮飯水量必按這比例

---

相關文章：

92歲廚師公開長壽秘訣 3招逆轉糖尿病前期 推薦2大養生食譜

82歲婆婆患糖尿足險截肢 中醫治療3個月 潰瘍全消兼行動自如 推介5款改善糖尿病湯水

糖尿病先兆｜記憶變差恐患中招？專家教自測糖上癮12大警號 易倦也高危！

防糖尿病應先吃菜再吃飯？營養師揭4類人不適合 60歲後按這飲食順序更防老化

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
影視圈
6小時前
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
影視圈
2026-01-30 15:29 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
美已婚女老師與17歲男生不倫戀 趁夫打獵邀回家激戰 法庭咁判
即時國際
11小時前
傳聞美軍最快周日攻擊伊朗，「林肯號」上戰機已準備就緒。美聯社
伊朗局勢 | 傳美軍已通知中東盟友 特朗普最快周日攻擊伊朗 擬斬首領導層
即時國際
6小時前
02:26
上環日圓劫案｜周一鳴：6人被捕 一名日籍漢充當內應 起回部分贓款
突發
3小時前
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
4小時前
星島申訴王 | 西環森美餐廳結束半世紀歷史 二代店主：最不捨得的是客人
02:17
星島申訴王 | 西環森美餐廳結束半世紀歷史 二代店主：最不捨得的是客人
放蛇直擊
7小時前
昔日「EYT三小花」驚變「老太」？臉色蠟黃外貌難以識別 網民反應兩極：怎麼混上血了
昔日「EYT三小花」驚變「老太」？臉色蠟黃外貌難以識別 網民反應兩極：怎麼混上血了
影視圈
5小時前