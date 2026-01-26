尼帕病毒｜印度錄5宗病例可人傳人 死亡率達75%無藥可治 如何降低感染風險？

【尼帕病毒】印度西孟加拉邦近日爆發尼帕病毒（Nipah virus）疫情，錄得至少5宗病例，近百人被要求居家隔離。由於尼帕病毒並無預防疫苗，而且無藥可治，死亡率更可高達75%，周邊多國已就疫情作出預防措施，嚴陣以待。

尼帕病毒｜印度錄5宗病例可人傳人 死亡率達75%無藥可治

綜合外媒報道，當地感染尼帕病毒患者正在該邦首府加爾各答及周邊醫院接受治療，其中1名患者病情危重，患者亦包括醫護人員。泰國、尼泊爾等周邊國家亦指已加強疫情監控，預防尼帕病毒的輸入風險。

尼帕病毒曾在1998年到1999年間，在馬來西亞、新加坡爆發疫情，導致逾百人死亡，百萬隻豬因此被撲殺。其後，尼帕病毒疫情也曾在印度、孟加拉國、菲律賓等國出現。

尼帕病毒｜感染後可能出現甚麼徵狀？

據世衞資料指，尼帕病毒是一種人畜共通傳染病，可在動物和人類之間傳播，也可以通過被污染的食物傳播給人類，或者直接人傳人。尼帕病毒感染最早出現於1999年，在馬來西亞的一個養豬場爆發的疫情，並以首次報告病毒的地區命名。世衞估計，病例死亡率估計為40-75%，目前沒有可用於人類或動物的療法或疫苗，治療主要限於支持療法。

感染尼帕病毒有何病徵？

感染尼帕病毒病徵+併發症：

根據本港衞生防護中心資料，尼帕病毒感染患者可以沒有徵狀。如有症狀通常在感染後約4-14天開始出現，潛伏期亦可能長達45天。

早期徵狀包括與流感類似的徵狀，如發燒、頭痛、嘔吐、喉嚨痛和肌肉酸痛。

其他徵狀包括頭暈、嗜睡和知覺下降。

嚴重的病例可能會出現併發症，如肺炎、癲癇、腦炎、昏迷，甚至死亡。

在急性腦炎康復的患者中，約有20%可能持續出現神經線的問題。

尼帕病毒傳播途徑

主要是通過直接接觸受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播。

通過食用受感染蝙蝠尿液、糞便或唾液污染的食物而傳播，通常是水果或水果產品(特別是椰棗原汁)。

在人與人之間傳播，主要是通過密切接觸受感染病人的分泌物和排泄物，曾在病人的家庭和醫療機構中報告。

如何預防尼帕病毒感染？

衞生防護中心表示，現時尚未有預防尼帕病毒感染的疫苗，提醒在前往受尼帕病毒影響的地方時，應採取以下措施以降低感染風險：

避免接觸野生動物或染病的農場動物，尤其是蝙蝠、養殖豬、馬、家貓和野貓。

避免前往蝙蝠棲息地。

注重個人衞生，經常用洗手液和清水洗手，特別是接觸動物或其分泌物/糞便後，及照顧或探望病人後。

注意食物衞生，在食用水果前應徹底洗淨並去皮，切勿進食可能被蝙蝠咬過或從地上檢起的水果。避免飲用生的椰棗原汁、棕櫚汁或其他果汁。

