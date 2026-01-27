Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長者吃豬肉更長壽？研究揭有助降膽固醇維持肌肉量 怎樣吃最健康有效？

保健養生
更新時間：15:45 2026-01-27 HKT
發佈時間：15:45 2026-01-27 HKT

牛肉、豬肉等紅肉過去經常與腦退化、肥胖、糖尿病等病劃上等號，加工肉更被認為會增加癌症的風險。不過最新研究發現，豬肉似乎可被歸類於有益健康的肉類。特別是對長者而言，多吃豬肉不只有助維持肌肉量，對於維持代謝健康、保護認知功能和預防心臟病都有益處。追求長壽、避免身體退化要如何吃豬肉？

美國有研究發現，在以植物為主的飲食中引入加工最少的紅肉，可能會對於維持認知和減慢身體老化有正面影響。研究結果發表在《Nutrition in health and disease》

 

在研究中，36名健康的65歲長者參與了為期8周的實驗，他們被隨機分配到2種飲食方案，分別是：

  • 最低程度加工的瘦豬肉，只用橄欖油和鹽調味，並在旋轉烤肉爐中烤製，讓多餘的油脂在烹飪過程中自然流出；
  • 以鷹嘴豆、扁豆、豌豆和黑豆作為主要蛋白質來源。

所有參加者每餐都包含植物性食物，以及適量的雞蛋、乳製品和植物油。實驗過程中，他們被要求避免食用非研究食品，包括大豆、牛肉、家禽、海鮮和人工甜味劑，以及酒精和補充劑。在8星期的實驗期後，有2周的恢復期，讓參加者正常飲食。

吃豬肉對健康長壽有哪些好處？

研究人員隨後分析了參加者各項血液指標，包括膽固醇水平、循環血糖、鐵蛋白等，以檢測2套飲食方案對長者認知、神經功能、心血管健康及肌肉組成的影響。

結果發現，2種飲食都對胰島素敏感性產生了有利的影響，符合了高蛋白飲食有效改善胰島素阻抗的觀點。而胰島素阻抗問題會導致血糖水平升高，增加糖尿病的風險。 

2個組別的長者的體重均有減輕，但食用豬肉組別的瘦體重下降幅度略小，反映吃豬肉等瘦紅肉，比起以豆類作為補充蛋白質的來源，可能更有助老年人維持肌肉質量。

2個組別的總膽固醇水平也有所下降，對於降低心臟病和中風的風險有益。值得注意的是，豬肉飲食的參加者，血液中的高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）濃度較高，對於阻止動脈中斑塊的形成可能更有幫助。 

另外，無論是哪個飲食組別，他們的神經活性代謝物和生物活性胺基酸的濃度均有所改善，而這些物質是負責維持認知、情緒調節、免疫功能和腸道健康。

臨床營養專家、該研究主要作者Saba Vaezi表示：「這些生物標記在心臟病、胰島素阻抗、鐵儲存、神經發炎和神經可塑性方面有重大的意義。它們不只與長者的健康息息相關，更日益被證明是影響認知老化關聯因素。」研究人員總結指，此研究結果支持了一項觀點，就是在植物性食物為主的健康飲食模式下經常食用瘦肉、加工最少的紅肉，不會對認知相關的代謝產生不良影響。而且將加工最少豬肉等熟悉的食物融入健康的日常飲食模式中，不只能獲得健康益處，更有望提高老年人對以植物性食物為主的飲食的依從性。

