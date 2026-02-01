零成本減眼角皺紋老態 美容專家教3分鐘眨眼操 做2周見效！

不少女士都想減退眼角皺紋，讓外表更年輕。有日本專家分享一套3分鐘的眨眼練習，只要每日堅持進行，只需2-3周就能有效對抗眼周鬆弛和皺紋，而且隨時隨地也可做，十分方便。

減退皺紋｜零成本減眼角皺紋老態 美容專家教3分鐘眨眼操

根據《週刊女性PRIME》報導，美容專家及臉部瑜伽（Facial Dance）加藤瞳（加藤ひとみ）指，外表顯老主要由3大因素引致，包括臉頰下垂、嘴角下垂和眼角下垂，因此提拉這3個部位就能重現青春容顏。

加藤瞳坦言，自己曾為皮膚老化的問題而苦惱，自38歲經歷結婚生子後，照鏡子時被自己的眼袋嚇了一跳。然後她瘋狂地嘗試各種化妝品和美容產品，但都沒有任何明顯的效果，嘗試了各種美容療法，在進行面部肌肉訓練後，感覺好多了。

加藤瞳指，很多人認為微笑會令臉上起皺紋，但這是錯誤的，只要正確使用臉部肌肉，才是保持年輕的最佳方法。事實上，微笑和豐富的面部表情，有助讓外表更年輕，於是她學習了人體解剖學和肌肉結構的基礎知識，並開發了自己的面部肌肉訓練方法，專門鍛煉與微笑相關的肌肉。

因此，她推介以下一套眨眼練習，有助改善改善眼周下垂和皺紋。她指，要消除眼角的魚尾紋，放鬆眼輪匝肌至關重要。拉伸眼角並眨眼，可以防止皺紋的形成，以下是眨眼練習的3個步驟：

減退皺紋｜3分鐘眨眼練習

第1步 ：按壓鼻樑和太陽穴，眨眼，以撫平眼角皺紋。

：按壓鼻樑和太陽穴，眨眼，以撫平眼角皺紋。 第2步 ：將雙手的中指放在眉頭，食指放在眉尾，然後輕輕抬起手指。有節奏地眨眼10次。

：將雙手的中指放在眉頭，食指放在眉尾，然後輕輕抬起手指。有節奏地眨眼10次。 第3步：手指維持在第2個練習的位置，閉上眼睛，伸展眼周肌肉10秒。最後，重複步驟1至3，每天1次。

加藤瞳指，眼周肌膚很薄，所以用指腹輕輕按壓就足夠了。尤其是在乾燥的冬季，眼周肌膚由於皮脂分泌減少容易乾燥，因此事先做好保濕工作可以增強美膚效果。這個練習只需不到3分鐘即可完成，即使忙碌的人也能做到。她強調，不能過度練習，反复拉伸和收縮皮膚會導致皺紋和鬆弛，建議每天做一次，以撫平當天產生的皺紋。堅持每天練習是關鍵，做眨眼練習的最佳時間是洗澡的時候。因為很多人每天都會洗澡，所以在洗澡的時候做眨眼練習很容易養成習慣。對於白天對著電腦工作的人來說，洗澡也是放鬆眼周僵硬肌肉的好時機。

資料來源：週刊女性PRIME

日本美容專家及臉部瑜伽（Facial Dance）訓練師。

