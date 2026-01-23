常吃麵包怕血糖超標？醫生推薦3大吃法防癌穩血糖 搭配2食物更有效！

早餐想吃麵包，但又怕血糖上升？有醫生推薦3種吃麵包方法，不但反而有穩血糖功效，甚至有助防癌，當中如果再搭配2款食物，養生效果更佳。

常吃麵包怕血糖超標？推薦3大吃法防癌穩血糖

放射腫瘤專科醫生廖志穎在Facebook專頁發文指，降低糖分攝取與癌症預防密切相關，因為長期處於高血糖與高胰島素的狀態會促進慢性發炎、胰島素阻抗、腫瘤生長訊號活躍，並增加癌症風險。有研究證實，高糖飲食與多種癌症，例如大腸癌、乳癌、胰臟癌的發生風險上升有關，所以控制血糖已成為抗發炎與預防癌症的關鍵環節之一。但減糖不是不吃澱粉，而是吃得更聰明，因此他也分享3個吃麵包的小技巧，大家可作參考：

怎樣吃麵包有助穩血糖/防癌？

1. 麵包先冷凍再吃

據英國《European Journal of Clinical Nutrition》發表的研究指出，白麵包經冷凍後再回烤，其餐後血糖反應顯著下降；另一篇刊登於《Nutrition & Metabolism》的研究也證實，白麵包冷卻後再加熱過程會改變澱粉結構，從而減少血糖波動與胰島素負擔。還有多項研究發現，澱粉類食物經過冷卻或冷凍處理後，部分澱粉會轉變為抗性澱粉。這類澱粉具有消化吸收較慢、血糖上升較為平穩，以及對腸道菌群有益等特點。

2. 搭配蛋白質與好油

例如雞蛋、堅果、橄欖油等，有助進一步穩定血糖水平。

3. 避開高糖抹醬

建議選擇無糖果醬、低糖果醬或原型食物。

他表示，透過上述簡單的飲食調整，能有效降低血糖波動，從而減少慢性發炎、改善代謝環境，並為身體營造不利於癌細胞生長的條件。

血糖多高已是糖尿病前期？留意8大初期症狀

根據本港醫管局資料，糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病。當胰島素分泌不足，或人體無法正常利用所產生的胰島素時，血糖便會上升。血糖過高會引致脂肪及蛋白質代謝紊亂，長遠更會破壞心血管、視網膜、神經、腎臟等等多個身體系統及器官之機能。

如若空腹血糖水平≥5.6至<7 mmol/L，視為空腹血糖異常；餐後兩小時血糖水平≥7.8至< 11.1 mmol/L，則是血糖耐量異常。兩種情況均屬於前期糖尿病。

糖尿病者初期常見徵狀

經常口渴 小便頻密 感到飢餓 體重下降 容易疲倦 視力模糊 傷口不易癒合 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

資料來源：放射腫瘤專科醫生 廖志穎、醫管局

專家履歷：廖志穎

現職中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部光子放射治療科主治醫師，專長於乳癌、頭頸癌、肺癌、食道癌、肝癌、直腸癌與泌尿癌等之精準放射治療。

---

