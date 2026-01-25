30+Y世代比Z世代更凍齡？醫生拆解視覺年齡差  壓力/醫美是老化元兇？

踏入2026年，Z世代中最年長的一批人也將邁入30歲。不少人有討論過Y世代（千禧世代）與Z世代的「視覺年齡差」，有人直指年齡「奔四」的Y世代外表有如「吃了防腐劑」，比Z世代看起來更年輕，為甚麼Y世代的衰老速度更慢、背後有甚麼原因？有專家分析，這牽涉護膚習慣、心理壓力以及醫美風氣。

Y世代比Z世代更凍齡？醫生拆解視覺年齡差 壓力/醫美是老化元兇？

社交媒體上「Z世代外表更老成」的相關話題普遍獲大量瀏覽，反映年輕族群對老化的焦慮。美國皮膚科醫生Dr. Kellie Reed等專家分析，社會壓力、生活方式和美容潮流是「Z世代快速衰老」的主因：

Z世代老化｜1. 壓力大

壓力是導致老化的成因，Z世代被視為壓力更大的一代，壓力導致皮質醇水平上升，影響膠原蛋白生成並加劇發炎反應，加速皮膚老化。

Z世代老化｜2. 過早整容

Z世代是伴隨社交媒體成長的一代人，這加劇了他們的不安全感及容貌焦慮，導致他們更早接觸醫美填充劑、肉毒桿菌、激光等。適度使用這些技術效果良好，但提早使用或過度注射填充劑，可能會影響臉部自然發育，掩蓋年輕時自然的青春活力，反而更加顯老。

Z世代老化｜3. 不良生活習慣

不良生活習慣亦加速Z世代老化。Z世代吸電子煙的比例高於任何年齡，睡眠不足、營養失衡等問題令皮膚狀態差。他們亦會花更多時間使用電子產品，養成久坐不動和運動量減少的生活方式。

「奔四」Y世代護膚意識更高、心態年輕？

而Y世代中最年長的一批人雖然已「奔四」，但實際衰老速度慢過Z世代，專家指首要關鍵在於以下幾點：

Y世代凍齡｜1. 防曬及護膚意識高

有研究發現，Y世代在護膚上的花費比其他世代多。相比X世代在成長期缺乏防曬教育，Y世代在「直升機家長」的教育下長大，從小就學懂防曬的重要性，了解到防紫外線措施是保持年輕光澤、減少色斑及皺紋、防止膠原流失的頭號工具。成年後亦有好好延續防曬的習慣，同時已有足夠收入去購買良好的護膚產品。

Y世代凍齡｜2. 拒絕長大的「Kidult」文化

衣著打扮與心態也是Y世代的減齡關鍵。Y世代普遍推遲了傳統定義上的「成年」階段（如置業、生兒育女等）；以往世代踏入父母階段後往往會改變風格及打扮、甚至穿起「爸媽裝」；Y世代仍緊貼潮流，保持對髮型、衣著、飾物等潮流趨勢的敏感度，在外型上更年輕。

Y世代凍齡｜3. 心理療癒與自我實現

形象設計師Samantha Dawn分析，Y世代處於「自我療癒」的階段，透過穿搭及打扮去滿足「內在小孩」、彌補童年的遺憾——例如化妝、染頭髮、玩趣緻玩具、穿讓自己感覺良好的衣服。

不少Y世代會在形象中尋求「個人化」元素，例如在衣著中加入更多女性化設計，因為她們年幼時或被告知「穿著女性化等於軟弱」，或小時候父母不准買的玩具、不准染的髮色，長大後更能自信地展現真我。

Y世代凍齡｜4. 生活習慣較好

Y世代則比常被稱為「健康世代」，比其他世代都少喝酒、抽煙；在醫美方面亦較遲開始、沒有過度使用，這些生活方式都會對我們的皮膚健康產生巨大影響。

Y世代凍齡｜5. 崇尚自然的妝容

醫美皮膚診所所長Dr Sophie Shotter指，Y世代傾向打造更自然的妝容，摒棄了千禧年代常用的艷麗橘色粉底和遮瑕唇妝；而Z世代則流行打造華麗精緻、輪廓分明的妝容，惟濃妝反而讓人看起來像戴著面具，讓部分人看起來更老。

不盲目追求凍齡 但要做好護膚/防曬

歸根究底，外貌年齡受基因、環境、心理及生活方式交織影響，與其盲目追求凍齡，不如建立健康習慣、接納真實自我，但要謹記：護膚防曬、維持良好習慣不僅為美觀，更是對皮膚健康的長期投資。

資料來源：Purewow、Daily Mail

