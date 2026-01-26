照顧者｜丈夫遇車禍成中度智障不能自理 港婦貼身護理30年「他是我最愛」

三十年前，一場交通意外令信德帶來劇變；一個禱告令德嫂帶來盼望；一份至死不渝的愛承載着德嫂迎難以上。

每星期，德嫂都會背着沉甸甸的背囊來到懷智宿舍。一打開背囊，內裡都是德嫂為丈夫信德準備的食物、飲品、湯水……信德急不及待拿起蛋糕並拆開包裝袋，德嫂就隨即拿起濕紙巾替他清潔雙手。「他見到食物就最開心，食得又急又快，像小孩子一樣。」德嫂口中「小孩子」信德，三十年前因為車禍導致腦部嚴重受創，不幸成為中度智障，但德嫂依然深深愛着他，堅定不移。

信德、德嫂年青時在家鄉認識，一見鍾情下拍拖、結婚，再來到香港生活。信德是家中的經濟之柱，當夜間的士司機賺錢養家；德嫂是家庭主婦，照顧家庭妥妥當當。夫婦與兩名兒子一起温馨生活十二年，豈料一場無情車禍卻摧毀了這個家。「信德開工時發生意外，醫生跟我說要有心理準備，信德將會離開……」德嫂抱頭痛哭走上醫院天台，跪下來誠心禱告，請求上帝拯救信德。「無論將來如何，只要信德活下來，我願意終身盡心盡力照顧他……」上帝聆聽到德嫂的懇切祈求，讓昏迷多時的德哥醒來。德哥除了四肢受傷，腦部亦嚴重創傷，影響了語言能力及智力，但無阻她對丈夫的愛。

信德住院期間，德嫂風雨不改每天中午及傍晚都到醫院探望丈夫，為他梳洗、伸展手腳、貼身護理，病房內的醫護、病人、家屬都被德嫂不離不棄、用心照顧丈夫的舉動，大為感動及敬佩，不時主動關心他們及提供協助。經過半年的治療，信德終於出院回家，德嫂開心不已，但要接受另一項挑戰——照顧沒有自理能力的信德。

「他就像小朋友一樣，所有事情都要重新學習，連去廁所都要重新學習。」德嫂憶述，信德在醫院期間是用尿片，回到家中才發現他不懂得如廁，每天都弄髒幾條褲，令德嫂手忙腳亂。於是，她就像當年教兒子一樣，教丈夫如廁、食飯、穿衣服等等，重新學習自理能力。

身體衰退無奈安排丈夫入住院舍

單單照顧丈夫已花了德嫂不少心力，每分每秒都不敢分神，擔心信德會生事，甚至發生意外。德嫂感恩兩名兒子年紀小小已經十分懂事，懂得自理，亦懂得協助照顧爸爸，不用德嫂操心。德嫂亦感激鄰居主動協助，成為她傾訴的對象。「照顧信德真的很辛苦，總有人建議我讓他入住院舍，但我不放心，更不忍心他一個人在院舍孤零零…」

十多年前，信德曾獲安排入住殘疾人士院舍，德嫂仍感自己有氣有力，可以繼續照顧丈夫，所以婉拒了院舍安排。直至數年前，德嫂已六十多歲，身體狀況大不如前，信德亦開始衰退，行動不便亦出現失禁，最終德嫂不得不捨地安排丈夫入住院舍。

信德來到懷智宿舍時，德嫂十分擔心信德會否適應，亦擔心宿舍職員能否好好照顧信德。當她看到院舍環境、職員用心照顧信德時，令她感到很安心，亦放下二十多年來的重擔，感恩上帝為他們安排了最好的地方。「我整個人再沒有以前那麼繃緊，可以好好休息，信德亦不用困在家中對住四面牆。」宿舍為信德安排不同治療訓練身體肌能，同時亦有不同康樂、藝術活動讓信德參與，更舉辦外出活動讓夫婦二人一起逛逛和參觀。「宿舍職員細心向我講解信得的近況，聆聽我的憂慮，更鼓勵我多關心自己身心健康，才有氣力探望丈夫。」

每星期，德嫂都會準時來到宿舍探望信德，帶他上平台花園曬太陽，亦會帶他到附近茶樓飲茶，彼此攜手相伴。信德從不憂慮太太帶他去哪兒，他都會笑意盈盈地望着太太。對德嫂而言，這三十年來經歷了高山低谷，但她毫不保留地照顧丈夫。「縱然信德變得傻呼呼，他依然是我最愛的信德。」德嫂信守終身承諾：執子之手，與子偕老。

文章獲基督教懷智服務處授權轉載