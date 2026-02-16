新年食滯胃脹氣要飲陳皮水消滯？中醫解構陳皮青皮功效/用法/禁忌 燥熱生口瘡忌吃！

香港人無論蒸魚、煲湯或泡茶都會用上陳皮。陳皮越陳越香，價值和藥效也越高，但還有一種相似的藥材名為青皮，容易令人混淆。註冊中醫師陳嬿珺接受《星島頭條》訪問，解構陳皮和青皮的功效、用法上有何差異。她提醒，如果用錯青皮恐有損身體正氣。哪些人尤其不宜服食？

陳皮/青皮功效用法大不同 食滯/有痰要吃哪種？

註冊中醫師陳嬿珺表示，陳皮和青皮都來自橘子皮。其中，陳皮是以11月前後全熟或自然掉落的果實剝皮曬製，曬乾陳放多年而成（至少3年以上），常見剖成三瓣，外表橙紅或棕紅，芳香濃郁，味辛而苦，性溫和，主健脾化痰、理氣，用途廣。青皮則是5、6月採摘的幼果或未成熟果實所曬製，一般會將果皮剖成四瓣，外表灰綠色，氣香但帶苦澀及青草味，性偏猛，入肝經，主疏肝解鬱、破氣，藥力強，用於情緒鬱結或氣滯。

陳皮性味功效

性味歸經：辛、苦，溫。歸脾、肺經。

功效及古今應用： 理氣健脾：主治脾胃氣滯證，例如胃脹氣、脘腹脹痛、經常吐、經常有噯氣或胸悶不舒服 燥濕化痰：用於濕痰，寒痰咳嗽。 治療乳腺炎 治療凍瘡

用途：日常烹調、泡茶、藥用，年分越久越好。

青皮性味功效

性味歸經：苦、辛，溫。歸肝、膽、胃經。

功效及古今應用： 疏肝理氣：主治肝氣鬱滯諸證 消積化滯：食積腹痛，治療因食積導致的氣滯之症 治療休克 治療心動過速

用途：主要用於藥用，不宜久服或大量食用，氣虛者慎用。

陳醫師表示，中醫有「陳皮治高、青皮治低」之說，代表陳皮適用於中上焦，包括胃部、肺部的不適；而青皮適用於中下焦，包括肝氣鬱結、疝氣等病症。但如果陰虛火旺，容易喉嚨痛、覺得燥熱、口舌生瘡者，則兩種都不宜服食；又或者需配搭麥冬、百合等藥以中和燥性。

她補充，在臨床上一般使用陳皮較多，而較少使用青皮。即使患者真的有肝氣鬱結的問題，也傾向會以其他藥來代替青皮，因為青皮藥效比較強，容易耗正氣。如果真的有需要青皮，都會少量使用，約3-10g，並會配搭其他固本的中藥。

用錯青皮理氣變破氣 注意5大使用禁忌

陳嬿珺醫師提醒，兩者功效和使用時機不同，不可混淆。如果用錯青皮，對健康可能造成影響，使用時需要注意以下禁忌：

青皮性烈耗氣，易傷人體正氣。故體弱氣虛者慎服。

過量出汗可損傷正氣，故汗多人士亦應慎服青皮。

孕婦亦最好不要亂服青皮，可能刺激子宮收縮，有流產或早產風險。

青皮性溫，如果患者陰火旺或實熱，有咽喉腫痛、口舌生瘡等症狀，要避免，以免加重症狀。

避免和生蔥、辣椒等刺激性的食物同時進食，以免對胃腸道造成刺激，出現腹痛、腹瀉等症狀。

