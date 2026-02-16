Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新年食滯胃脹氣要飲陳皮水消滯？中醫解構陳皮青皮功效/用法/禁忌 燥熱生口瘡忌吃！

保健養生
更新時間：20:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：20:00 2026-02-16 HKT

香港人無論蒸魚、煲湯或泡茶都會用上陳皮。陳皮越陳越香，價值和藥效也越高，但還有一種相似的藥材名為青皮，容易令人混淆。註冊中醫師陳嬿珺接受《星島頭條》訪問，解構陳皮和青皮的功效、用法上有何差異。她提醒，如果用錯青皮恐有損身體正氣。哪些人尤其不宜服食？

陳皮/青皮功效用法大不同 食滯/有痰要吃哪種？

註冊中醫師陳嬿珺表示，陳皮和青皮都來自橘子皮。其中，陳皮是以11月前後全熟或自然掉落的果實剝皮曬製，曬乾陳放多年而成（至少3年以上），常見剖成三瓣，外表橙紅或棕紅，芳香濃郁，味辛而苦，性溫和，主健脾化痰、理氣，用途廣。青皮則是5、6月採摘的幼果或未成熟果實所曬製，一般會將果皮剖成四瓣，外表灰綠色，氣香但帶苦澀及青草味，性偏猛，入肝經，主疏肝解鬱、破氣，藥力強，用於情緒鬱結或氣滯。

陳皮性味功效

  • 性味歸經：辛、苦，溫。歸脾、肺經。
  • 功效及古今應用：
    1. 理氣健脾：主治脾胃氣滯證，例如胃脹氣、脘腹脹痛、經常吐、經常有噯氣或胸悶不舒服
    2. 燥濕化痰：用於濕痰，寒痰咳嗽。
    3. 治療乳腺炎
    4. 治療凍瘡
  • 用途：日常烹調、泡茶、藥用，年分越久越好。 

青皮性味功效

  • 性味歸經：苦、辛，溫。歸肝、膽、胃經。
  • 功效及古今應用：
    1. 疏肝理氣：主治肝氣鬱滯諸證
    2. 消積化滯：食積腹痛，治療因食積導致的氣滯之症
    3. 治療休克
    4. 治療心動過速
  • 用途：主要用於藥用，不宜久服或大量食用，氣虛者慎用。 

陳醫師表示，中醫有「陳皮治高、青皮治低」之說，代表陳皮適用於中上焦，包括胃部、肺部的不適；而青皮適用於中下焦，包括肝氣鬱結、疝氣等病症。但如果陰虛火旺，容易喉嚨痛、覺得燥熱、口舌生瘡者，則兩種都不宜服食；又或者需配搭麥冬、百合等藥以中和燥性。

她補充，在臨床上一般使用陳皮較多，而較少使用青皮。即使患者真的有肝氣鬱結的問題，也傾向會以其他藥來代替青皮，因為青皮藥效比較強，容易耗正氣。如果真的有需要青皮，都會少量使用，約3-10g，並會配搭其他固本的中藥。

用錯青皮理氣變破氣 注意5大使用禁忌

陳嬿珺醫師提醒，兩者功效和使用時機不同，不可混淆。如果用錯青皮，對健康可能造成影響，使用時需要注意以下禁忌：

  • 青皮性烈耗氣，易傷人體正氣。故體弱氣虛者慎服。
  • 過量出汗可損傷正氣，故汗多人士亦應慎服青皮。
  • 孕婦亦最好不要亂服青皮，可能刺激子宮收縮，有流產或早產風險。
  • 青皮性溫，如果患者陰火旺或實熱，有咽喉腫痛、口舌生瘡等症狀，要避免，以免加重症狀。
  • 避免和生蔥、辣椒等刺激性的食物同時進食，以免對胃腸道造成刺激，出現腹痛、腹瀉等症狀。

延伸閱讀：轉季易流鼻水咳嗽 中醫教分感冒流感症狀 推介2款食療化痰止咳通鼻水

---

相關文章：

寒咳要飲陳皮水？燉橙可化痰？拆解8大咳嗽偏方功效 8種咳嗽成因/症狀

食柑食桔惹痰狂咳？潤肺止咳？寒底不能吃？醫生揭1種食法最有營養

不想病完又病？吃蟲草可止咳？中醫拆解冬蟲夏草功效 推介食療補肺防病

感冒喉嚨痛｜用1種飲品漱口有效擊退感冒！中醫教3招止痛止咳增強免疫力

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
11小時前
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
霸ATM狂撳$100 疑臨急抱佛腳唱錢封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龍鼓譟｜Juicy叮
霸ATM狂撳$100 疑臨急抱佛腳唱錢封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龍鼓譟｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
社會
7小時前
TVB「男飛躍」得主驚爆入院做手術 重病臥床畫面曝光 痛到面容扭曲「視帝」管接管送
TVB「男飛躍」得主驚爆入院做手術 重病臥床畫面曝光 痛到面容扭曲「視帝」管接管送
影視圈
4小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
22小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
9小時前
小西灣年廿九兩男女車內燒炭 送院搶救不治
小西灣年廿九兩男女車內燒炭 送院搶救不治
突發
3小時前
冬季奧運︱單板滑雪坡面障礙技巧賽 中國楊文龍提早慶祝失決賽資格遭狠批
冬季奧運︱單板滑雪坡面障礙技巧賽 中國楊文龍提早慶祝失決賽資格遭狠批
即時中國
7小時前