流感疫苗懶人包2026︱8類人免費/受資助接種 三價/四價有何分別？一文看清資助額/接種地點

【流感針/流感疫苗】本港在1月踏入冬季流感季節，代表著流感活躍程度會在未來數月持續上升。對於長者及免疫力較低人士，一旦染上流感後病情可能較重，更有機會引發支氣管炎、肺炎、腦病變等併發症，甚至有死亡風險。而在以往的嚴重感染或死亡的流感個案中，約70%患者都是未有接種當季流感疫苗。衞生防護中心提醒，接種流感疫苗是最有效預防流感及其併發症的方法。政府亦提供相應的資助計劃，免費或資助合資格人士接種流感疫苗。

接種流感疫苗能針對流感提供保護，而過往健康人士亦有可能患上嚴重流感。因此建議除了個別有已知禁忌症的人士外，所有年滿6個月或以上人士都應每年接種季節性流感疫苗，以保障個人健康，特別是幼童、長者和長期病患者更應儘快接種。

2025-26年度「季節性流感疫苗接種計劃」已於2025年9月22日展開。為鼓勵接種季節性流感疫苗，政府為以下合資格人士提供免費或資助的季節性流感疫苗接種服務：

50歲或以上一般人士或長期病患者

孕婦

18-49歲長期病患者或合資格智障或傷殘人士

2-18歲以下一般兒童或長期病患兒童

6個月至未滿2歲嬰幼兒

居於安老院舍、殘疾人士院舍及留宿幼兒中心的院友

公營醫護人員及院舍醫護人員

家禽業、養豬及屠宰豬隻行業的從業員

合資格人士如果選擇醫管局專科門診診所和家庭醫學診所、母嬰健康院、衛生署各診所、地區康健中心或地區康健站接種流感疫苗，以及醫管局長期住院病人在醫院接種，都是免費的。如果選擇在私家診所接種季節性流感疫苗，政府會為每劑疫苗資助260港元。須注意，扣除資助後，醫生可能會額外收取費用。

政府已開放全部29間衞生署母嬰健康院，給所有6個月至2歲以下的兒童接種疫苗；基層醫療署轄下18區的地區康健中心和地區康健站及其服務點；以及醫院管理局的74間家庭醫學診所和38間公立醫院，可供市民選擇。市民亦可透過醫健通網站，尋找已登記參與「疫苗資助計劃」的家庭醫生名單。

本港最常見的是甲型（H1和H3）流感和乙型流感病毒。三價疫苗和四價疫苗均能有效預防流感及其併發症，並降低相關的住院和死亡風險，而且極為安全。

三價疫苗 ：包括兩種A型流感病毒抗原（H1N1和H3N2）和一種B型流感病毒抗原（Victoria譜系）。

：包括兩種A型流感病毒抗原（H1N1和H3N2）和一種B型流感病毒抗原（Victoria譜系）。 四價疫苗：包括兩種A型流感病毒抗原和兩種B型流感病毒抗原（Victoria譜系和Yamagata譜系）。

現時香港有3類季節性流感疫苗獲「疫苗可預防疾病科學委員會」建議在香港使用，包括滅活流感疫苗、重組流感疫苗和噴鼻式減活流感疫苗。其中前兩者是以注射接種，最後1類則是透過噴鼻接種。

這3類流感疫苗都是有效的，但適用人群略有不同：

滅活流感疫苗 ：含有已滅活（已死亡）病毒。適用於6個月或以上（某些品牌適用於3歲或以上）的健康人士和有長期健康問題的人士。患有肺部疾病如哮喘的兒童，感染流感後出現併發症的風險較高，故應接種滅活疫苗。

：含有已滅活（已死亡）病毒。適用於6個月或以上（某些品牌適用於3歲或以上）的健康人士和有長期健康問題的人士。患有肺部疾病如哮喘的兒童，感染流感後出現併發症的風險較高，故應接種滅活疫苗。 重組流感疫苗 ：含有利用基因重組技術製造的血球凝集素（一種流感病毒表面抗原），而製造過程中不涉及蛋或流感病毒。適用於18歲或以上的人士。若能獲得供應，居於院舍的長者應優先選擇接種或能為長者提供較佳保護的重組流感疫苗。

：含有利用基因重組技術製造的血球凝集素（一種流感病毒表面抗原），而製造過程中不涉及蛋或流感病毒。適用於18歲或以上的人士。若能獲得供應，居於院舍的長者應優先選擇接種或能為長者提供較佳保護的重組流感疫苗。 減活流感疫苗：含有已弱化病毒。只建議供2-49歲的非懷孕及非免疫力低的人士使用。疫苗所含的病毒有可能傳播給免疫力低的人士。

滅活流感疫苗和重組流感疫苗最常見的副作用為局部反應，包括接種處出現痛楚和紅腫。部分人士可能出現發燒、發冷、肌肉疼痛，以及疲倦等。

減活流感疫苗的副作用包括輕微鼻塞或流鼻水、低燒和喉嚨痛。這些副作用通常是輕微且短暫的。若接種後持續發燒或出現嚴重過敏反應，如呼吸困難、口舌腫脹、風疹塊等，或其他不良反應，請立即諮詢醫生。

所有孕婦都建議接種季節性流感疫苗，以減少孕婦及嬰兒患上急性呼吸道感染的機會，以及孕婦因相關併發症而入院的風險。惟減活流感疫苗不適用於孕婦。

季節性流感疫苗對於餵哺母乳的母親和嬰兒都是安全的。在懷孕或哺乳期間接種的女性會產生抗流感的抗體，並能通過母乳傳送給嬰兒，為嬰兒提供一定程度的保護。

在接種疫苗後，身體約需兩星期產生抗體來預防流感病毒，因此呼籲市民應該盡早接種，以在流感高峰期之前獲得有效保護。

流行的季節性流感病毒株可能會不時改變，疫苗的成分每年會根據流行的病毒株而更新以加強保護。根據美國疾病管制與預防中心的評估，在流感季節，如疫苗的抗原與流行的病毒類型吻合，流感疫苗可減低整體人口的患病風險達40-60%。因此中心建議，除了已知對疫苗有禁忌症的人士外，所有市民每年都應在於冬季流感季節來臨前接種季節性流感疫苗。

首先，由於身體約需兩星期產生抗體，因此如在接種後不久受流感病毒感染，仍會因身體未有足夠抗體而生病。接種滅活疫苗後的副作用，例如發燒或肌肉疼痛，也可能令接種者誤以為自己患上流感。如果其他呼吸道病毒感染亦可引致類似流感的病徵。

流感疫苗雖不能100%預防感染，卻是有效減低患上季節性流感及其併發症風險的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的機會，因此應每年接種。

