保暖秘訣｜喝熱咖啡未必能暖身？醫生教5大飲食法保暖禦寒 這時間吃早餐也有效

【保暖秘訣】天氣轉冷想喝熱咖啡、熱湯保暖，小心隨時越喝越凍！有醫生表示，有些看似暖身的飲品及食物，其實沒有禦寒效果。他又分享5大內暖到外的暖身飲食秘訣，當中只要掌握正確的早餐時間，更能增加保暖效果。

保暖秘訣｜喝熱咖啡未必能保暖？5種「暖身」食物恐越吃越凍

重症科醫生黃軒其facebook專頁發文指，天氣寒冷，許多人會透過飲食來暖身，以下5種看似能讓身體保暖的食物，其實在欺騙感覺神經，不僅無法真正禦寒，甚至可能讓自己更怕冷：

1. 高糖熱飲

例如奶茶、甜湯、黑糖飲，這些高糖分飲品會導致血糖急速上升，令胰島素大量分泌，血糖再快速驟降，身體會誤以為能量過剩，反而降低自身的產熱效率，並收縮末梢血管，導致手腳更加冰冷和疲累。

2. 油炸、高油脂食物

身體為了消化高油食物，例如炸雞、薯條，需要將大量血液調往腸胃系統，而增加腸胃負擔，甚至會導致供應給皮膚及四肢的血流量減少。

3. 酒精類飲品

酒精中的補酒、燒酒等，會令體表血管擴張，造成皮膚發熱、臉紅、身體暖。但實際上，這正加速身體核心熱量從皮膚流失，令核心體溫下降，導致禦寒能力變差，因此醉酒人士在冬天更容易出現低溫症風險。

4. 麻辣食物

例如麻辣鍋、重辣醬和辣椒中的辣椒素並非提升體溫，而是透過刺激痛覺與溫度感受器使大腦誤判身體處於高熱狀態，進而引發流汗與血管擴張等反應。一旦開始流汗，體表散熱便會加快，導致水分與電解質流失，反而使核心體溫下降。

因此，食用麻辣鍋後常會經歷先覺燥熱、隨後發冷且更易疲累的過程，在於它同時觸發三項不利反應：

神經受騙產生的假性熱感。

出汗散熱導致體溫實際流失。

消化系統負擔加重使血液集中內臟，四肢末端更顯冰冷。

對腸胃敏感、易手腳冰冷或體質畏寒者而言，麻辣飲食僅能帶來短暫刺激，後續反而可能加劇虛弱感。

5. 熱咖啡因飲品

攝取熱的咖啡因飲品，例如咖啡、濃茶、能量飲品，雖然會提神且握著杯子與初飲時確實感到暖意，但這僅是感官上的錯覺，並非體溫真正上升。咖啡因之所以無法禦寒，在於它會引發3種對抗寒不利的反應：

血管收縮：咖啡因刺激交感神經，促使末梢血管收縮，導致手腳血流減少，越喝四肢越覺冰冷。

具有利尿與脫水作用：水分流失會削弱體溫調節能力，使人在冬天反而更怕冷。

造成假性清醒：實則在透支身體能量，導致產熱的持續力下降。

常見的結果是飲用後當下感到暖和，卻在30至60分鐘後出現更明顯的寒冷感與顫抖。

保暖秘訣｜5大飲食法保暖禦寒 這時間吃早餐也有效

黃醫生表示，真正能禦寒的飲食，重點不在於入口的瞬間熱感，而是讓身體能持續穩定地產生熱能。他整理出5項飲食方法，有助保暖禦寒，大家可作參考：



保暖秘訣｜1. 每餐攝取足夠蛋白質

蛋白質的消化與代謝過程會產生較高的食物熱效應，意味著攝取蛋白質本身就能促進身體生熱。建議選擇雞蛋、豆腐、豆乾、魚類、雞肉、瘦肉、無糖豆漿及溫牛奶。關鍵不在於單次大量補充，而在於穩定且規律地少量多次攝取，避免集中一餐暴吃，更能持續維持身體溫暖。

保暖秘訣｜2. 攝取緩慢釋放能量的澱粉

身體容易感到寒冷，往往與能量供應不穩定有關。真正有助於抵禦寒冷的澱粉特徵是消化速度慢、能穩定血糖，且不會造成體感忽冷忽熱。推薦選擇糙米、燕麥、番薯、南瓜、芋頭、蓮藕等食材，並應避開甜品、精製白麵包及含糖熱飲。

保暖秘訣｜3. 選擇不帶辣味的溫熱性香料

例如少量薑、蔥、蒜以及微量的肉桂，這些與辣椒的作用原理截然不同。這類香料的特點在於能溫和促進血液循環，不會引發大量出汗，也不會過度刺激痛覺神經。建議的飲用方式包括以薑片加熱水沖泡，或飲用不加糖且不過濃的薑湯，才能在不過度耗散體溫的前提下，實現持久而穩定的暖身效果。

保暖秘訣｜4. 注重食物溫度與結構

這類食物通常具備熱湯以維持溫度穩定、包含固體成分使消化速度放緩，以及富含蛋白質以確保產熱持久。例如蔬菜湯搭配豆腐與米飯、去油的雞湯加入根莖類蔬菜，或是味噌湯配魚肉與糙米。反之，僅有熱咖啡、單純的辣湯或只有甜湯，則無法提供同樣有效且持久的禦寒效果。

保暖秘訣｜5. 吃對時間更保暖

早餐吃得太晚會導致白天代謝速率緩慢，晚餐吃得太少則容易使半夜體溫下降，而長時間空腹會讓身體進入節能模式，從而降低產熱能力。建議在起床後1至2小時內進食早餐，晚餐不要只攝取蔬菜，並且睡前感到飢餓並非意志力堅強，而是身體在勉強支撐的訊號。

資料來源：重症科醫生黃軒

專家履歷：黃軒

胸腔暨重症專科醫師、中西醫國際醫師亦是微創胸腔內視鏡手術專家。

延伸閱讀：專家拆解6大保暖陷阱恐致猝死 只穿厚外套不禦寒 重點保暖3部位

---

相關文章：

冬天穿衣保暖仍感冒？醫生教3招保暖技巧 這樣分層穿衣更有效暖身

保暖方法｜冬天蓋厚被仍越睡越凍 醫生教3招蓋被法 睡前做1事保暖改善睡眠

冬天越穿越厚依然冷？醫生揭這樣穿最保暖 必備3種衣物防心臟病/中風

醫生拆解冬天5大奪命陷阱 恐致心肌梗塞猝死 1種保暖習慣可致命？