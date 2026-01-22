51歲碧咸嫂Victoria凍齡秘訣大公開 自律4招保持完美身材 每天必喝哪些天然養生飲品？

碧咸夫婦與長子Brooklyn的家族風波近日成為國際焦點，雙方關係緊張。身處輿論風波的「碧咸嫂」Victoria Beckham雖年屆51歲仍保持「Fit爆」身材及凍齡外貌。從昔日「辣妹」到今日的時尚教母，她的養生之道又是甚麼呢？

51歲碧咸嫂Victoria凍齡秘訣大公開 自律4招保持完美身材

51歲碧咸嫂Victoria Beckham近日身陷輿論風波，被長子Brooklyn炮轟虛偽及試圖破壞其與Nicola Peltz婚姻，表示無意和解。儘管身處國際輿論焦點，但碧咸嫂Victoria的完美身材及凍齡外表亦備受關注，她過去一直靠「超自律」飲食、運動、睡眠等4大健康習慣，展現完美狀態。即看碧咸嫂不老秘訣是甚麼？

碧咸嫂不老秘訣｜嚴格飲食哲學 只吃3類食物

碧咸嫂Victoria的飲食向來出名極度自律，她在32歲時受訪指，追求「非常健康」的飲食模式，堅持以魚、蔬菜和水果為主。但她近年受訪時強調，現時飲食更「靈活」有彈性，飲食如下：

適量紅酒、龍舌蘭酒

攝取碳水化合物

大量食用牛油果、三文魚等優質脂肪

碧咸嫂不老秘訣｜健身加重訓 比20歲時更強壯

運動習慣的轉變，是Victoria適應年齡增長的關鍵調整。十多年前，Victoria決心開始健身，每次訓練90分鐘，且熱衷於室內單車「靈魂踏車」（SoulCycle），更經常跑步，一跑就達12.8公里。近年，她指自己會加入重訓：

每早開始工作前，進行運動鍛煉

加入重量訓練作為常規運動，更稱50歲的重訓讓她感覺「比20歲時更強壯」

碧咸嫂不老秘訣｜建立健康的睡眠習慣

Victoria指，子女年幼時她一般會在早上6:15至6:30起床、凌晨12:00至1:00才入睡，每晚僅睡5至6小時，更無奈表示：「身為媽媽，能多睡點當然好。」隨著子女成長，睡眠不再是「奢侈品」，Victoria認為「建立健康的睡眠習慣是自我保健的關鍵」，她晚上會：

減少睡前屏幕時間

增加正念練習

睡前堅決放下手機

碧咸嫂不老秘訣｜每日必飲綠色果昔

Victoria喜歡透過精心配搭的飲品，為身體注入營養素和維他命。她早前受訪時表示，每日會飲用以下健康飲品：

空肚飲品 ：每天早上醒來會空腹喝幾湯匙蘋果醋

：每天早上醒來會空腹喝幾湯匙蘋果醋 早餐飲品： 與丈夫一起享用綠色果昔（含西蘭花、菠菜、青瓜、芹菜、牛油果、蘋果、薑、檸檬）

與丈夫一起享用綠色果昔（含西蘭花、菠菜、青瓜、芹菜、牛油果、蘋果、薑、檸檬） 運動飲品： 運動結束後，會再喝一杯果昔（含莓果、香蕉、蘋果、杏仁）

運動結束後，會再喝一杯果昔（含莓果、香蕉、蘋果、杏仁） 早晨健康飲：她早上會喝一杯由檸檬、黑胡椒、新鮮薑和薑黃調配的健康飲品

資料來源：CNBC

延伸閱讀：在家也能練！52歲鄭秀文5大健身凍齡秘訣 自製這特飲減肥去水腫｜附製作步驟

