寒流襲港｜本港最低氣溫跌近10°C 日夜溫差大恐致3大傷身危機 營養師推薦5大暖身食物減壓

本港天氣持續寒冷，多區天氣最近氣溫跌至近10°C。隨著日夜溫差變大，有營養師指身體有機會出現3大傷身危機，增加患心血管病的風險。想禦寒保命，除了穿夠衣服保暖外，有營養師推介5大暖身食物，有助保命降風險。

本港最低氣溫跌近10°C 日夜溫差大恐致3大傷身危機

本港天氣持續寒冷，天文台於昨日（20日）下午4時20分發出寒冷天氣警告。昨晚氣溫顯著下降，預計明早（22日）市區氣溫將進一步降至約11度，較今早低約4度，新界大部分地區將降至10度以下，而打鼓嶺更可能低至約6度。

營養師陳珮淳在Facebook專頁發文指，天氣忽冷忽熱且溫差超過10°C時，根據流行病學與生理研究的觀察，發現這種劇烈的溫度轉變會使身體的生理負擔與壓力反應顯著加劇，甚至可能提升超過2倍。尤其在清晨時段，更是身體出現最多突發高危狀況的時刻。然而真正的危險並非低溫本身，而是短時間內身體被迫快速切換狀態。當溫差突然拉大，會引發3大高危傷身反應：

調節系統被迫全開：為了應對突如其來的冷刺激，血管會急速收縮，心跳和神經訊號亦會同步加速，對心血管系統造成負擔。

壓力反應被放大：身體會釋放大量壓力荷爾蒙，並引發發炎相關反應。有研究發現，在溫差劇烈的日子，人體的壓力指標會明顯高於氣溫穩定的日子。

清晨是人體最脆弱時段：人體在剛睡醒時，自律神經系統尚未完全開機，調節功能較弱。若此時一出門就遇到冷空氣，身體反應會更為劇烈。

推薦5大暖身食物減壓 吃番薯也有效？

她表示，透過日常飲食，可以幫助身體建立更強的調節力，避免每次面對溫差都讓身體出現健康問題。她特別推介以下5種暖身食物，能有效為身體降速、減壓、穩定調節力：

暖身食物｜1.番薯

番薯含有膳食纖維有助穩定腸道，而腸道健康與神經系統（腸腦軸）高度相關，能減少身體在溫差下的過度應激反應，並減少壓力訊號亂傳；而含有的鉀，則有助維持神經及肌肉正常傳導，避免反應失控。

暖身食物｜2.深綠色蔬菜

建議選擇菠菜、番薯葉，含有葉酸，能參與神經傳導物質的合成，有助於自律神經在緊張與放鬆之間正常切換，避免身體在受冷刺激後一直處於緊繃模式；而含有的植化素，則能對抗壓力引起的氧化反應。

暖身食物｜3.青背魚

可選擇鯖魚、秋刀魚，含有Omega-3能協助調節發炎訊號，避免身體在低溫刺激下反應被無限放大，還含有維他命D，若缺乏維他命D亦可能讓身體在寒流下更容易反應失控。

暖身食物｜4.蘑菇、黑木耳

含有多醣體，有助支援身體面對外在環境刺激時的穩定度。由於冬天飲食偏鹹、喝水少容易導致礦物質失衡，適時補充含鉀、鎂等礦物質的蘑菇和黑木耳非常重要。建議以熱湯形式烹調，更能減少冷刺激帶來的壓力感。

暖身食物｜5.柑橘類水果

含有維他命C，是壓力後修復過程的重要元素，而含有的類黃酮，則有助降低身體在經歷冷刺激後持續疲累的感覺，幫助身體機能快速收尾，不留後患。

體溫持續下降引發低溫症 嚴重恐至死亡？

若體溫持續過下降可能會引發低溫症！據本港衞生署資料，低溫症是指人體體溫降至攝氏35度或以下。病徵因患者的年齡、低溫程度和時間長短而各有不同。初期，患者感到寒冷，不自覺地震顫，手腳冰凍，表層的微細血管收縮。患者體溫在攝氏32度之時，會神智昏亂，說話含糊不清，震顫不受控制，還會有不合情理的行為出現，例如：寒冷下脫去外衣等。

如果處理不當，再讓患者體溫持續下降至32度以下，震顫就開始時強時弱，直至停頓，身體瑟縮、肌肉強直、皮膚變白、瞳孔放大，進入僵凍狀態，繼而死亡。

如何預防低溫症？

要預防低溫症，衞生署建議可透過以下方法保暖，減低因體溫過低而引發風險：

密切留意天氣報告，加穿適當禦寒衣物，如：頸巾、手套及頭巾。

飲食方面，應選擇高熱量及易消化的食物，如：粥及米粉等。適量進食，攝取足夠水份，避免飲用過量酒精、濃茶及含咖啡因的飲品。

經常作適當的運動可增加血液循環，從而增加熱能的製造。

保持家居環境溫暖，減低熱能流失，如:關妥門窗、防止冷風直吹。也可小心利用安全暖爐。

定期作健康檢查，及早找出治理容易引致低溫症的疾病，如:高血壓、糖尿病和退化性疾病等。

如發現有低溫症的病徵，應立即向醫生求診或送院救治。

需要時可使用民政事務署的禦寒中心。

