護老院辦懷舊金曲夜 護理員化身DJ帶動院友起舞 強身健體更預防腦退化

長者的娛樂消遣活動並不侷限於打麻將、飲茶或行山。日本一間護老院近日變身成Disco舞廳，一眾院友和護理員隨著經典歌曲舞動身體。這種創新的院舍活動不只是簡單地為長者提供娛樂，原來也有鍛煉身體、預防認知障礙症等促進健康長壽的好處。

日本老人院辦懷舊金曲夜 護理員化身DJ帶動院友起舞

根據日媒《FNN》報道，日本宮崎縣一間護老院日前舉辦了一場懷舊金曲夜，當晚有約120名院友和當地居民參加，現場氣氛熱烈，讓平日安靜的院舍大廳化身成熱鬧非凡的Disco舞廳。由DJ接連播放多首經典老歌，包括 ABBA 的《Dancing Queen》、米高·積遜的《Beat It》、邦祖飛的《Livin' on a Prayer》、西城秀樹的《Young Man》、糖果合唱團的《Younger Boy》等，配合燈光效果，一眾參加者們投入地隨著音樂舞動身體，熱情地揮動螢光棒。

這場活動喚起了一眾院友的活力，「太棒了！希望每年都能夠舉行，我小時候也會跳舞」、「感覺就像到了天堂一樣，很想一直這樣玩。我已經96歲快到就97歲了，這樣我就能活得更久了。」

幫助長者強身健體 更能預防腦退化

這項活動由一位來自山梨縣的DJ兼護理員「DJ GEN」策劃，旨在透過音樂促進老年人的身心健康。他認為，這類音樂體驗對身心都有正面的影響，既可以改善情緒，隨著強勁節拍活動身體也有助維持肌肉力量，多聽懷舊歌曲對於預防腦退化症亦有幫助。「DJ GEN」不時在日本各地的養老院舉辦此類音樂活動，希望透過推廣音樂體驗繼續為長者們提供支援。他表示，過去護老院的娛樂活動主要是卡拉OK和地板滾球，但隨著時代改變，護理人員也需要適應這些變化，希望增加更多活動種類可供長者們選擇。

聽歌看表演為何有益身心健康幫助延壽？

事實上，已有不少科學研究證明了聽音樂、看現場表演對於健康和長壽的好處。例如英國電信公司O2與倫敦大學金匠學院共同進行的研究發現，享受20分鐘的現場表演，參加者的幸福感就提升了21%，有助提升自我價值和人際連結，對抗孤獨感，比起練瑜伽或遛狗所能獲得的幸福感更高；如果能夠每2周參加一場演唱會，如此高頻率的幸福感刺激更可能有助延長壽命達9年之多。

還有哈佛大學心理學教授Ellen J. Langer博士進行的著名實驗「逆時鐘研究（Counterclockwise Study）」，一群70多歲的長者住進一間「時光屋」裡，房間佈置、播的音樂、擺放的報紙、聊天話題統統如同20年前。長者們在5天不只手的靈活度和身體姿態有所改善，連視力和聽力亦有顯著進步，證明了「心態」對於抗老化有正面影響。

