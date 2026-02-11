無乳糖牛奶比普通牛奶甜？營養師拆解無乳糖牛奶營養 有乳糖不耐症都飲得！

近年無乳糖牛奶大行其道，但不少人發現它比普通牛奶更甜，擔心是否添加了糖分？營養師陳宣希接受《星島頭條》訪問為大家拆解無乳糖牛奶的成份，並詳細比較其與全脂牛奶的營養價值。究竟每日飲用多少最健康？

無乳糖牛奶比普通牛奶甜？營養師拆解無乳糖牛奶營養

營養師陳宣希接受《星島頭條》訪問時指出，一般牛奶含有乳糖，味道本身偏淡，而傳統鮮奶中的乳糖是一種雙糖，由葡萄糖和半乳糖兩個小糖分子結合而成。無乳糖鮮奶的製作過程，是在牛奶中添加一種稱為乳糖酶的天然酵素，將乳糖分解成兩個獨立的單糖分子，即葡萄糖與半乳糖。這兩種分子的甜度比原來的乳糖高出數倍，因此飲用時會感覺較為清甜，這屬於天然的甜味，而非人工添加的糖或香料所致。

無乳糖牛奶的本質仍然是牛奶，只是將乳糖預先分解，所以一般仍保留到牛奶原有的營養價值，包括鈣質，蛋白質及維他命B雜、維他命D、磷和鉀等。她也拆解無乳糖牛奶與一般全脂牛奶的營養相同點和差異如下：

無乳糖牛奶/全脂牛奶營養相同點：

1.蛋白質含量一致

兩者每杯約240ml，皆提供約7克優質蛋白質，有助於修復身體組織及維持飽足感。

2.含豐富鈣質和礦物質

每杯約含300毫克鈣質，並含有磷、鉀等礦物質，兩種牛奶皆是維護骨骼健康的良好來源，在此方面並無差異。

3.維他命D和B雜相似

多數牛奶產品均額外添加維他命D，幫助鈣吸收，而含有的維他命B12、核黃素，提供全面營養。

無乳糖牛奶/全脂牛奶營養差異：

1.乳糖含量不同

一般全脂牛奶含有乳糖，而無乳糖牛奶則已將乳糖完全分解或移除，可避免相關腸胃不適。

2.碳水化合物形式不同

無乳糖牛奶中的糖分為葡萄糖與半乳糖（單糖），相較於一般牛奶中的乳糖（雙糖）略顯甜，但總糖量相近，不會因此增加額外熱量。

3.口感和熱量有差異

兩者熱量大致相若，但無乳糖牛奶因糖分形式改變，口感可能稍甜，適合喜歡甜口感的族群。

她表示，無乳糖牛奶和全脂牛奶，兩者的差異主要在於消化舒適度，核心營養價值並無二致，可依據個人需求與偏好進行選擇。

甚麼人適合飲用無乳糖鮮奶？

陳宣希指出，以下5大類人群適合飲用無乳糖鮮奶：

1.乳糖不耐症患者

對乳糖不耐症者而言，無乳糖牛奶通常更易吸收、飲用後更為舒適，反而更容易養成每日飲奶的習慣，長遠對鈣質攝取更為有利。改用無乳糖牛奶並不會影響鈣質吸收，因為製作過程僅分解乳糖，並未改變其他營養成分。他們體內缺少乳糖酶，飲用一般牛奶容易引致脹氣、腹瀉，而無乳糖鮮奶則能直接解決此問題，讓他們能安心補充鈣質。

2.老人或中老年人士

隨著年齡增長，體內乳糖酶分泌減少，許多人會逐漸出現乳糖不耐的情況，無乳糖鮮奶有助於他們維持骨密度，預防骨質疏鬆。

3. 腸胃敏感者

患有腸躁症或其他消化道問題的人士，乳糖可能加劇其不適症狀。轉用無乳糖鮮奶，能減輕相關症狀，同時攝取所需的蛋白質和維他命。

4.亞洲裔或特定種族群體

香港人是常見的亞洲人乳糖不耐症高風險群，無乳糖鮮奶讓他們能更自在地融入西方飲食習慣，補充鈣質而不必擔心腸胃不適。

5.想嘗試新口感的健康追求者

即使沒有乳糖不耐症，有些人也偏好其微微清甜的口感，或用於烹飪，將其作為均衡飲食的一部分。

無乳糖鮮奶建議飲用份量為多少？

陳宣希指出，喝無乳糖鮮奶的份量，和一般牛奶相近，關鍵是適量及均衡。根據《中國居民膳食指南（2022）》，成人每天建議攝取2至3杯，每杯約240-250ml，總量約500至750毫升。這能提供足夠的鈣質，約600-900毫克，滿有助滿足每日建議攝取量1000至1200毫克鈣的需求，從而維持骨骼強健、預防骨質疏鬆。

她指出，有研究顯示，大多數人包括輕微乳糖不耐者，能耐受1杯奶的量，而無乳糖鮮奶的消化負擔更輕。兒童和青少年可能需要較多，約3杯；長者或孕婦則建議維持每日2杯，但應分散飲用，例如早餐一杯、下午一杯，避免一次過量。分次飲用吸收效果更佳，也能減少腸胃不適。同時，切忌過量飲用，以免導致熱量攝取超標。若運動量較大或鈣質需求較高，可搭配其他高鈣食物如乳酪或深綠色蔬菜作調整，因為部分豆製品、綠葉蔬菜等同樣能提供一定量的鈣質。

專家履歷：陳宣希

宣希營養教室創辦人，從事健康產業27年，中文大學營養及食品科技系理學碩士。

