腸病毒｜醫護父母讓染疫女兒上學釀15學童染病 腸病毒無疫苗無特效藥如何預防？

腸病毒傳染性極高，且暫無疫苗預防和藥物治療。台灣高雄市一名小學女童確診腸病毒後，其身為醫護人員的父母竟仍讓女兒照常上學，結果令校園爆發腸病毒感染，導致至少15名學童染疫。腸病毒目前既無預防疫苗，亦無特效藥，想保護家中幼童，究竟應如何預防？

腸病毒｜醫護父母照讓染疫女兒上學 誤致全校15學童感染

高雄市衛生局指出，該名小學5年級女學童於1月5日出現發燒、紅疹等症狀，求醫後診斷為疑似感染腸病毒，但家長未有按規定主動向校方通報，更讓女童繼續上學，結果引發了校園交叉感染。截至1月19日，女童所在學校至少有15名學童經診斷為疑似感染腸病毒，目前皆已返家休養。

令人氣憤的是，該名女童的父親任職醫生，母親則為護士，兩人均在同一家醫院工作。在事件初期，即使面對外界質疑，他們仍一度對外宣稱女兒的症狀僅為過敏或濕疹，並言詞強硬地捍衛孩子的受教權，導致不少家長舉牌表達不滿。

高雄市衛生局特別提醒，腸病毒的傳染力極強，若學童經醫生診斷為疑似腸病毒，家長應立即通知校方，並讓孩子請假在家中休息，更能避免病毒在校園內進一步傳播給其他學童。

感染腸病毒有何常見症狀？傳播途徑是甚麼？

據香港衛生署資料，腸病毒71型（EV71）是一種單鏈的核糖核酸病毒，是引致手足口病的病原體之一。腸病毒71型感染常見於東南亞地區，特別是在夏天及初秋時分，過去在澳洲、中國內地、馬來西亞、新加坡、台灣等均曾出現爆發。

腸病毒71型感染的病徵與手足口病相似，通常影響幼童，可留意以下幾個階段的症狀：

初期病發症狀：發燒、食慾不振、疲倦、喉嚨痛

發燒後1-2天症狀：口腔出現疼痛的瘡，初時呈細小的紅點和水疱，然後形成潰瘍。潰瘍通常出現在舌頭、牙肉以及口腔的兩腮內側。

其他症狀：手掌及腳掌，甚至臀部及/或生殖器亦會出現不痕癢及有時會帶有小水疱的紅疹。

手足口病患者亦可能沒有病徵，或者只出現皮疹或口腔潰瘍等病徵。然而，腸病毒71型可引致較嚴重的情況，包括病毒性腦膜炎、腦炎、類小兒麻痺症癱瘓及心肌炎。

腸病毒71型感染主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱和糞便，或觸摸受污染的物件而傳播。潛伏期一般為3-5天，病發初期開始已具傳染性，而病毒可以持續經由糞便排放達數星期，傳播時間較長。

腸病毒｜無疫苗無特效藥 應如何預防？

目前尚無藥物治療腸病毒71型感染，只可透過藥物緩解症狀，包括減輕發燒及潰瘍引起的疼痛。大多數患者會自行康復，如發燒、皮疹與潰瘍等病徵通常於1星期後逐漸消退。家長應密切觀察患有手足口病的兒童，若出現以下情況，應立即就醫：

持續高燒

反覆嘔吐

持續昏睡或嗜睡

肌肉抽搐或肢體忽然無力

現時香港並沒有疫苗可預防腸病毒71型感染。要有效預防感染，主要有2大方法：

腸病毒有何預防方法？

1. 保持良好個人衛生

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前和後；進食及處理食物前；接觸水疱後；及如廁後。

洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，以清水沖洗並用乾淨毛巾或抹手紙擦乾。由於酒精未能有效消滅一些引致手足口病的病毒（例如腸病毒71型），酒精搓手液不能取代使用梘液和清水洗手。

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，將用過的紙巾棄置於有蓋垃圾桶內，然後徹底清潔雙手。

用膳時應使用公筷和公匙，避免與他人共享食物或飲品。

不要與別人共用毛巾或其他個人物品。

避免與患者有親密接觸，例如接吻、擁抱。

如感到身體不適，不應上班或上學，並應向醫生求診。

患者應避免處理食物和照顧兒童、長者及免疫力較弱的人士。

2. 保持良好的環境衛生

經常清潔和消毒常接觸的表面，如家具、玩具和共用物品。可使用1比99稀釋的家用漂白水（即將1份含5.25%次氯酸鈉的漂白水與99份清水混合）進行消毒，待15至30分鐘後，以清水清洗並擦乾。

確保所使用的家用漂白水在有效期限內。未使用的稀釋漂白水，其消毒效能會隨時間減弱。為確保消毒效果，漂白水應在稀釋後24小時內使用。

由於未經稀釋的漂白水在陽光照射下可能釋放有毒氣體，應儲存於陰涼處，並遠離兒童可接觸的地方。

清理可見的污物，如呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物等，應使用吸水力強的即棄抹巾，隨後以1比49稀釋家用漂白水（即把1份含5.25% 次氯酸鈉漂白水與49份清水混和）消毒受污染處及鄰近區域，待15至30分鐘後，再用清水清洗並擦乾。

當學校或院舍爆發手足口病期間，應避免安排集體活動。此外，應減少人手調動，盡量安排同一組員工照顧同一組學生。

