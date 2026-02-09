Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

27歲港女從小月經來足10天 劇烈經痛苦不堪言 中醫解構經期延長5大原因

保健養生
更新時間：13:30 2026-02-09 HKT
發佈時間：13:30 2026-02-09 HKT

不少女性每個月都要面臨惱人的生理期不適。《星島頭條》邀請註冊中醫師葉揚舟分享病例，本港一名27歲女子自小就有經期紊亂不準的問題，最困擾她的是每次月經均來足10天甚至更久，更會出現嚴重經痛，後經過中醫調理，經期回復規律並顯著減少不適。月經一直「滴滴答答」排不乾淨，竟然是甚麼原因？

27歲港女從小月經來足10天 劇烈經痛苦不堪言

葉揚舟醫師分享指，S小姐（27歲）自初潮以來月經淋漓不盡，每次月經均需約10天或以上方能完結，月經周期亦不準，20-35天1行，並且每次經前都會出現乳房脹痛，雖然血的色量正常，但伴有血塊，且經期伴隨諸多不適，包括：嚴重經痛、腹瀉、頭暈及腰痠等，令其十分困擾。S小姐也因月經問題於去年進行過相關婦科檢查，並無異常發現。

問診之下發現S小姐平日容易感到壓力大、口乾口渴，心煩早醒。脈象沉滑無力，舌紅有芒刺苔薄白膩，舌下靜脈曲張。葉醫師認為其體質為氣陰兩虛，瘀熱內生，以滋養腎陰，益氣化瘀，涼血止血的治則，經時及經後處方安沖湯合六味地黃丸，再加入地榆、仙鶴草等涼血或益氣止血的中藥；經前則處方當歸芍藥散合膈下逐瘀湯加減理氣活血、調經止痛。

S小姐在服用數周中藥後，月經再臨時，經前經行不適幾乎消失，經期縮短至8日。後再複診數月後，月經周期控制在30-35天1行，月經約7天完結，再無明顯經行不適。

為甚麼月經會來這麼多天？

葉醫師指出，女性月經淋漓不盡有很多原因，包括：

  1. 內分泌異常引起的荷爾蒙水平波動（功能性子宮出血）
  2. 異位妊娠、先兆流產
  3. 宮內膜炎症
  4. 子宮內膜瘜肉、子宮內膜增生症
  5. 凝血功能障礙

她表示，如果月經「滴滴答答」，當中涉獵的婦科問題頗多，因此在問題持續3個月或以上的情況下建議先進行相關婦科檢查，排除器質性病變。

甚麼體質易出現經期延長/崩漏？

葉醫師表示，中醫角度將此等狀況歸入「經期延長」範圍，更甚者出現月經周期、經期、經量都紊亂的狀態則為「崩漏」範圍。前者的發病的主因有：氣虛、虛熱及血瘀等。

  • 氣虛：經期時間延長、量多，月經色淡質稀，肢倦身疲，氣短懶言，面色蒼白。
  • 虛熱：經期時間延長、量少，月經色鮮紅而稠，口乾舌燥，五心煩熱，大便燥結。
  • 血瘀：經期時間延長、量或多或少，月經色暗有血塊，經行腹痛拒按。

受訪專家：註冊中醫師 葉揚舟

曾治療多名新冠患者及康復者後遺症，擁有豐富治療感冒、咳嗽、失眠、頭痛和眩暈的經驗。現時主要治療各種呼吸道疾病、心血管疾病及脂肪肝等常見內科疾病。另熟悉運用針灸治療各種原因所導致的頭痛、失眠。

