36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？

【肺癌警號】內地一名36歲女子被揭患上晚期肺癌，雖然她始終沒有放棄治療，加上丈夫一直在身邊照顧，不過他最終不敵癌魔而病逝。然而，女子生前為了健康每天跑步及喝黑咖啡，這些看健康的習慣竟然有機會令她的肺癌病情加劇？

36歲女患肺癌病逝 丈夫辭職守步不離陪伴支持抗癌

內地安徽女子陳秀麗2024年5月在鎖骨上方摸到一個黃豆大小的腫塊，不紅不痛。在丈夫堅持下，她到醫院接受檢查，結果卻顯示她已患上肺癌晚期，而且病情已經轉移至淋巴和骨骼，無法動手術，也匹配不到合適的標靶治療藥物，但她仍然對治療充滿希望。

肺癌警號｜經歷10多次化療電療 仍不幸復發

陳秀麗經歷了6次化療和10次電療。她表示自己很幸運，沒有因為治療而失去胃口。她努力吃飯為正在打仗的身體補充營養，體力一恢復也重新開始運動，跑步、舉壺鈴。雖然其他人勸她繼續臥床休養，但她很快就回到原來的工作崗位，更稱「上班能忘記病痛」。陳秀麗坦言，自己是因為患癌，第一次休息這麼長時間。為了治療，她花光了積蓄，變賣了房子和汽車，丈夫更辭去在深圳的工作。

在留院期間，陳秀麗的丈夫一直在床邊寸步不離地照顧她，親手熬煮食療湯水給她補身，成為她能夠堅持抗癌的精神支柱。她也曾透露，自己總以工作忙碌為由拖延檢查，若不是丈夫的再三堅持，後果更不堪設想，因此非常感激是丈夫給了她「第二次生命」。

患上癌症對陳秀麗最大的打擊，是擔心無法陪伴一雙兒女成長，更害怕因為家裡的經濟狀況影響他們。後來兩夫妻在安徽租了個超市小攤位賣滷味賺錢，每天淩晨4點起床備料。即使再艱難，她依然熱愛生活，不願向癌魔認輸：「只要我能動的一天我就不會放棄。」

可惜到了2025年12月初，陳秀麗突發劇烈頭痛，檢查顯示癌細胞腦轉移，腦積水壓迫神經，導致她視力模糊，有時候也會神志不清。她身體變得非常虛弱，連下床上廁所都會暈倒，因此被迫一直臥床，出行必須依靠輪椅，但她告訴自己「一定要重新站起來」。在她躺床的1個月，丈夫悉心照料她的日常起居，用無比的耐心和鼓勵一次次打消她想要輕生的念頭。

抗癌近2年，陳秀麗最終仍不敵癌症。今年1月7日，陳秀麗的丈夫在她的社交平台上公布妻子病逝的消息：「謝謝大家的關心，我老婆已經不在了」，也最後公開一些她生前沒有來得及發布的影片，紀念她努力生活的模樣。

肺癌警號｜生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？

在陳秀麗的社交平台上有不少她晨跑的影片。為了健康和減壓，她以前堅持每天晨跑5公里，跑步前會空腹喝一杯黑咖啡。但在她罹癌後，這2個一直以來的「健康習慣」開始受到網民熱議，認為是引發癌症的兇手。有網友嘗試從醫學角度分析指，黑咖啡雖有提神、促進代謝的好處，但空腹飲用時，其中的酸性物質和咖啡因會刺激胃酸大量分泌，對腸胃功能較弱的人可能造成負擔。 而戶外跑步若選擇在馬路邊等污染較嚴重的區域，空氣中的PM2.5顆粒會隨深呼吸直達肺泡，長期吸入可能增加肺部負擔。

根據2019年全球疾病負擔（Global Disease Burden）研究估計，PM2.5佔所有引發肺癌死亡因素的15%，僅次於吸煙。重症科醫生黃軒曾提到，雖然適當運動，維持身體健康狀態有助預防癌症，但空氣污染也是肺癌的高危因素之一。因此應該隨時注意空氣質素健康指數，尤其在空氣質素不佳時，減少在戶外活動時間，或改變運動習慣，避開交通繁忙時段及路段。

至於飲咖啡的傷身風險，泌尿外科醫生曲元正也曾提到，黑咖啡雖然是最理想選擇，但飲得太多咖啡可能導致心悸、失眠、血壓上升等咖啡因副作用，也應該避開空腹與睡前6小時內飲用，最佳時間為上午9:30-11:00、下午13:30-15:00，避開皮質醇分泌高峰，有效提神之外，亦較不易刺激腎上腺與神經系統。

---

