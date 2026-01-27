64歲日女星慢性病纏身送院 靠「戒四毒飲食法」改變體質 奶類/甜食也要戒？

慢性病可以靠戒口改善？日本一位6旬女星多年來飽受慢性病折磨、一工作過度就會病倒及入院，近日親試「戒四毒飲食法」改變體質，身體狀況好轉起來；戒吃奶類、甜食、小麥及植物油，真的有效逆轉疾病？

64歲日女星慢性病纏身送院 靠「戒四毒飲食法」改變體質

64歲日本女星松田美由紀演藝經歷驚人，已故丈夫是巨星松田優作，兒子是知名演員松田龍平、松田翔太，親姐也是演員熊谷真實；儘管是知名演藝世家成員，她近年慢性病纏身，甚至曾被救護車送院。松田美由紀早前在個人Instagram專頁分享：「近年來一工作過度就會病倒，今年夏天還叫了救護車，媽媽也是57歲就去世了，所以我也很不安。」

松田美由紀在親姐的建議下，實行吉野敏明醫生研發的「戒四毒飲食法」，完全戒除砂糖、小麥、植物油、乳製品的飲食，驚喜發現「在執行了一個月後就瘦了，而且身體正一步步好轉！很多細微的不適都改善了，雖然因為還在轉變期，身體有時會搖搖晃晃的。」她更決心會堅持實行一年，「餓的時候，如果只貪方便隨便吃點東西填肚子，身體就會不斷被侵蝕。」

甚麼是戒四毒飲食法？醫生斷絕四毒後改善近視/老花

對於「戒四毒飲食法」，吉野敏明醫生曾分享指，自己在牙骨再生手術中發現，大多患有糖尿病或血脂異常的患者在接受手術時癒合較差，甚至無法治療。

他嘗試請患者先戒除「四毒」包括小麥、植物油、乳製品及甜食後，不僅治療效果轉好，更有患者的濕疹、頭痛、經痛等同步改善。吉野醫生認為四毒與現代病激增有關聯，自身免疫疾病患者比1970年代增加了70倍，乳癌患者與40年前相比增加5倍，糖尿病患者亦比1960年代增加了50倍；這些疾病的急速增加與飲食西方化有密切關係。

甚麼是「戒四毒飲食法」？

吉野醫生強調，執行此法的關鍵在於「徹底斷絕」，而非僅減量。他本人實踐後，連近視和老花也奇蹟般改善，不再需要眼鏡。吉野醫生的「戒四毒」飲食建議：

主食：麩質（麵包、義大利麵）、烏龍麵要戒除，可改吃白米、糙米或雜糧。

食材：選擇盡可能未經加工的生鮮食品。主要食材可選牛、豬、雞肉，以及青背魚、蔬菜和海藻類，並以日式料理方式烹調。

烹調：植物油要戒除，烹煮時無需用油，避免炒、炸類料理，以燉煮、烘烤、蒸、焯燙為佳。

調味 甜食 ：用「天然日曬鹽」替精製鹽；並使用天然發酵調味料如鹽麴、醬油麴增添風味。

：用「天然日曬鹽」替精製鹽；並使用天然發酵調味料如鹽麴、醬油麴增添風味。 甜食：水果、番薯、栗米因糖分高，應避免食用。

吉野醫生以杯子比喻身體的健康，即使目前健康無恙，長期攝取不合體質的食物，杯子終有「滿溢」生病的一天。他建議，為了預防疾病，應從健康時開始審視飲食。吉野醫生解釋四毒對身體有以下影響：

戒四毒飲食法｜1. 小麥（麩質）

小麥 可能引發自體免疫反應，攻擊正常細胞

可能引發自體免疫反應，攻擊正常細胞 導致呼吸道問題、腸胃不適、慢性頭痛、憂鬱症、易怒

使血糖急升，損傷血管，促進脂肪積聚

戒四毒飲食法｜2. 植物油（如橄欖油、亞麻籽油）

加熱後氧化產生「醛類」有害物質，易附著血管內壁，引發炎症與動脈硬化

損傷神經系統，或與兒童癲癇、過度活躍症有關

成人大量攝取或增柏金遜症風險

戒四毒飲食法｜3. 乳製品（如牛奶、芝士）

許多亞洲人缺乏乳糖消化酶，易導致腹脹、腹瀉

乳製品中的酪蛋白可能引發慢性炎症與過敏

高飽和脂肪或增加壞膽固醇及心血管風險

可選擇豆奶、杏仁奶、燕麥奶等植物奶替代

戒四毒飲食法｜4. 甜食（含精製糖及人工代糖）

甜食會刺激大腦獎賞機制，容易成癮，大腦會過度分泌多巴胺，損害判斷力

亞洲人胰島素分泌量普遍較少，更易血糖飆升，代糖也可能導致「胰島素阻抗」

加劇各種炎症，如皮膚問題、腰痛、肩周炎、風濕等

