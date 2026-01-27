Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

64歲日女星慢性病纏身送院 靠「戒四毒飲食法」改變體質 奶類/甜食也要戒？

保健養生
更新時間：14:10 2026-01-27 HKT
發佈時間：14:10 2026-01-27 HKT

慢性病可以靠戒口改善？日本一位6旬女星多年來飽受慢性病折磨、一工作過度就會病倒及入院，近日親試「戒四毒飲食法」改變體質，身體狀況好轉起來；戒吃奶類、甜食、小麥及植物油，真的有效逆轉疾病？

64歲日女星慢性病纏身送院 靠「戒四毒飲食法」改變體質

64歲日本女星松田美由紀演藝經歷驚人，已故丈夫是巨星松田優作，兒子是知名演員松田龍平、松田翔太，親姐也是演員熊谷真實；儘管是知名演藝世家成員，她近年慢性病纏身，甚至曾被救護車送院。松田美由紀早前在個人Instagram專頁分享：「近年來一工作過度就會病倒，今年夏天還叫了救護車，媽媽也是57歲就去世了，所以我也很不安。」

松田美由紀在親姐的建議下，實行吉野敏明醫生研發的「戒四毒飲食法」，完全戒除砂糖、小麥、植物油、乳製品的飲食，驚喜發現「在執行了一個月後就瘦了，而且身體正一步步好轉！很多細微的不適都改善了，雖然因為還在轉變期，身體有時會搖搖晃晃的。」她更決心會堅持實行一年，「餓的時候，如果只貪方便隨便吃點東西填肚子，身體就會不斷被侵蝕。」

甚麼是戒四毒飲食法醫生斷絕四毒後改善近視/老花

對於「戒四毒飲食法」，吉野敏明醫生曾分享指，自己在牙骨再生手術中發現，大多患有糖尿病或血脂異常的患者在接受手術時癒合較差，甚至無法治療。

他嘗試請患者先戒除「四毒」包括小麥、植物油、乳製品及甜食後，不僅治療效果轉好，更有患者的濕疹、頭痛、經痛等同步改善。吉野醫生認為四毒與現代病激增有關聯，自身免疫疾病患者比1970年代增加了70倍，乳癌患者與40年前相比增加5倍，糖尿病患者亦比1960年代增加了50倍；這些疾病的急速增加與飲食西方化有密切關係。

 

甚麼是「戒四毒飲食法」？

吉野醫生強調，執行此法的關鍵在於「徹底斷絕」，而非僅減量。他本人實踐後，連近視和老花也奇蹟般改善，不再需要眼鏡。吉野醫生的「戒四毒」飲食建議

  • 主食：麩質（麵包、義大利麵）、烏龍麵要戒除，可改吃白米、糙米或雜糧。
  • 食材：選擇盡可能未經加工的生鮮食品。主要食材可選牛、豬、雞肉，以及青背魚、蔬菜和海藻類，並以日式料理方式烹調。
  • 烹調：植物油要戒除，烹煮時無需用油，避免炒、炸類料理，以燉煮、烘烤、蒸、焯燙為佳。
  • 調味甜食：用「天然日曬鹽」替精製鹽；並使用天然發酵調味料如鹽麴、醬油麴增添風味。
  • 甜食：水果、番薯、栗米因糖分高，應避免食用。

吉野醫生以杯子比喻身體的健康，即使目前健康無恙，長期攝取不合體質的食物，杯子終有「滿溢」生病的一天。他建議，為了預防疾病，應從健康時開始審視飲食。吉野醫生解釋四毒對身體有以下影響：

戒四毒飲食法｜1. 小麥（麩質）

  • 小麥可能引發自體免疫反應，攻擊正常細胞
  • 導致呼吸道問題、腸胃不適、慢性頭痛、憂鬱症、易怒
  • 使血糖急升，損傷血管，促進脂肪積聚

戒四毒飲食法｜2. 植物油（如橄欖油、亞麻籽油）

  • 加熱後氧化產生「醛類」有害物質，易附著血管內壁，引發炎症與動脈硬化
  • 損傷神經系統，或與兒童癲癇、過度活躍症有關
  • 成人大量攝取或增柏金遜症風險

戒四毒飲食法｜3. 乳製品（如牛奶、芝士）

  • 許多亞洲人缺乏乳糖消化酶，易導致腹脹、腹瀉
  • 乳製品中的酪蛋白可能引發慢性炎症與過敏
  • 高飽和脂肪或增加壞膽固醇及心血管風險
  • 可選擇豆奶、杏仁奶、燕麥奶等植物奶替代

戒四毒飲食法｜4. 甜食（含精製糖及人工代糖）

  • 甜食會刺激大腦獎賞機制，容易成癮，大腦會過度分泌多巴胺，損害判斷力
  • 亞洲人胰島素分泌量普遍較少，更易血糖飆升，代糖也可能導致「胰島素阻抗」
  • 加劇各種炎症，如皮膚問題、腰痛、肩周炎、風濕等

延伸閱讀：逆轉脂肪肝最強飲食法出爐！研究揭肝臟脂肪4個月減24% 更控血糖/減腰圍

---

相關文章：

夏日脂肪肝4大元兇曝光 啤酒竟不上榜？醫生教必吃8大護肝食材

2年逆轉脂肪肝減近40磅 醫生公開一日三餐餐單 早餐必喝3飲品

如何預防糖尿病/脂肪肝？專家推介2款湯水護肝穩血糖 AI可測風險？

逾100萬港人患脂肪肝 研究揭3大日式食物最護肝 做好5件事逆轉病情

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
4小時前
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
02:20
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
政情
5小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變 76歲慶生面色慘白難以認出 曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
5小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
政情
4小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
男子腹瀉一年照大腸鏡揭「元兇」是保溫杯  6種飲品不宜盛載/只用清水沖洗大錯特錯
食用安全
2026-01-26 12:57 HKT
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
飲食
18小時前
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
影視圈
19小時前