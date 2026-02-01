用衞生巾常感悶熱不適？一文看清使用月經杯優缺點 如何正確使用/清潔消毒？

隨著環保與身體自主意識的提升，女性使用月經杯的情況越來越普及。不用頻頻更換、沒有悶熱感的優點，也吸引了更多女性成為月經杯的忠實用家，從小眾產品一躍成為主流女性生理用品之一。不過，仍然有很多人對其感到陌生甚至充滿疑慮，本文整理了權威醫學文獻、月經杯品牌教學及醫生的建議，全面解構月經杯的優缺之處、正確用法、可能的衞生或健康風險，以及清潔和保養方法。

甚麼是月經杯？使用月經杯有甚麼優點？

月經杯（或稱月亮杯，Menstrual cup）是一種可重複使用的女性衞生用品，用於收集經血。雖然早於1930年代已經面世，但到了近年才在亞洲地區受到越來越多女性的關注。事實上，國際權威醫學期刊《The Lancet Public Health》2019年發表的一項大型綜合分析，已證實月經杯是安全的生理用品。

月經杯有甚麼優點？（圖片來源：iStock）

月經杯優點｜1. 環保且能減少生理用品支出

月經杯的售價約在港幣數百至千元不等，但若保養得當，可重複使用長達5-10年。相比每月需購買的衛生棉或棉條，長期下來可節省大量開銷。同時，它顯著減少了即棄生理用品所產生的大量廢棄物，對環境更為友善。

月經杯優點｜2. 容量大，使用時間長

月經杯的容量通常大於衞生巾或棉條，根據流量不同，最長可放置體內達12小時無需更換。對於長時間無法頻繁更換的場合，提供了極大的便利性。

月經杯優點｜ 3. 降低感染與異味風險

醫療級矽膠材質本身不易滋生細菌，而且使用時會在陰部形成真空狀態，經血不與空氣接觸，有效減少異味的產生。相較於潮濕的衛生棉，月經杯能維持陰部乾爽，降低因悶熱潮濕引起的感染或皮膚過敏風險。

月經杯優點｜4. 體感更舒適

正確放置的月經杯在體內幾乎無感，不會有衛生棉的悶熱感或摩擦感，或棉條拉繩的異物感，更可以正常游泳、做運動，減少生理期的不適，感覺更加清爽，活動自如。

月經杯優點｜5. 安全性受國際認可

上述《The Lancet Public Health》指出，月經杯與其他生理用品相比，滲漏率相似或更低，且是一種安全的生理用品選擇，其中毒性休克症候群（TSS）的風險也極低。

月經杯有哪些主要缺點？

不過，有使用者月經杯在使用上也存在著一些缺點，容易令人卻步，特別是對於新手或未用過棉條的女性，改用月經杯有著很大的心理關口。

月經杯缺點｜1. 上手需時

初學者需要時間練習，才能掌握正確折疊、置入與取出的技巧。初期可能會因為放置不當而導致外漏，或因不熟悉取出方式而感到困難。

月經杯缺點｜2. 清潔消毒較為繁瑣

月經杯比起一次性的衞生巾更加環保，另一方面也代表著需要進行清潔。首先是每次取出清空後都需要清洗，若在公共廁所，清潔可能較為不便。此外，每個經期前後都需要進行煮沸消毒。

月經杯缺點｜3. 尺寸選擇可能困難

月經杯有不同尺寸、硬度與形狀。根據個人年齡、經血流量、是否生產過、子宮頸高低等因素，每位女性適合的尺寸各有不同。若選擇不當，可能導致不適或滲漏。

月經杯缺點｜4. 心理障礙

對於不習慣將手指伸入陰道的使用者，初期可能會感到恐懼或抵觸。另外，取出時月經杯時雙手可能接觸到經血，也會讓有些人難以接受。

月經杯使用不當有何健康風險？

儘管月經杯是相當安全的月事產品，但使用不當仍可能導致衞生疑慮及健康風險：

感染風險：如果月經杯清潔得不徹底、雙手不潔，或使用過期、變質的月經杯，都可能將細菌帶入陰道，引發陰道炎或尿道感染。

陰道刮傷：指甲過長，或者在置入和取出時動作過於粗暴，可能刮傷陰道壁。

真空吸力過強：若取出時未解除真空，強力拉扯可能導致子宮頸或陰道壁不適。對於裝有子宮內避孕器（IUD）的使用者，這種吸力有極低機率可能造成避孕器移位，故建議在使用前諮詢婦產科醫生。

如何正確使用月經杯？

整理各大月經杯品牌的使用原則，正確的放置與取出月經杯的步驟如下：

每次經期首次使用前，應將月經杯放入滾水中煮沸約5-10分鐘進行徹底消毒。 任何接觸月經杯的操作前，都必須用肥皂徹底清潔雙手。 選擇一種覺得順手的折疊方式，如「C字折」、「7字折」或「向下壓折」（Punch-down）。 採取舒適的姿勢，例如蹲姿、坐在馬桶上或單腳抬高，放鬆身體，將折疊好的月經杯置入陰道。放置好的月經杯會在體內自動展開，輕輕旋轉杯體或拉一下杯柄，確保其完全展開並與陰道壁形成密閉真空狀態。 視流量而定，月經杯最長可放置12小時。取出時，切勿直接拉扯杯柄。應先用手指捏住杯底，解除真空狀態，再以「Z」字型或傾斜方式緩緩取出。將經血倒入馬桶後，即可進行清潔。

如何正確清潔與保養月經杯？

在保養良好前提下，一個醫療級矽膠月經杯使用壽命可長達5-10年。但若發現杯體出現變質、破損、黏膩等情況，就應立即更換。妥善清潔月經杯不只是預防感染的關鍵，也能夠延長產品壽命。

經期中：每次取出清空後，建議先用冷水沖洗，避免血漬殘留產生異味，再用溫水與中性、無香料的肥皂或專用清潔液清洗，尤其注意清潔杯緣及氣孔。

經期後：經期結束後或替換時，放入滾水中煮沸消毒，待完全乾燥後，存放於乾燥陰涼處，切忌放入密閉容器，以免滋生黴菌。

資料來源：《The Lancet Public Health》、《元氣網》、《Formoonsa Cup》

