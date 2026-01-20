台灣夜市美食多 醫生公開3類食物從不吃 哪些熱門美食上榜？

不少港人愛到台灣旅遊，夜市美食更是不少旅客的必食之選。但有台灣醫生近日分享了3類「醫生也不吃」的台灣食物，恐藏健康風險，到底有哪3類夜市食物上榜？

台灣夜市美食多 醫生公開3類食物從不吃

台灣夜市美食種類繁多，不少人都十分喜歡鹽酥雞、大腸包小腸、大腸麵線等台式美食，令人難以抗拒。減重專科醫生陳威龍近日在Youtube頻道分享了醫生從不碰的3類食物如油炸食物、含糖飲料及加工肉，當中包括了一系列的「夜市名物」，即看看哪些食物超高危？

3大傷身夜市食物：

陳威龍醫生直言，醫生不吃以下這些食物，不是因為它們不好吃，而是對健康的危害實在太大。因此如果想更健康，先從減少進食以下3類夜市食物開始：

1. 油炸食物

陳威龍醫生特別點名，鹽酥雞、炸雞排、薯條等油炸食品是「醫生不吃」的第1類美食。有研究證明，經常食用油炸食品者，患心血管疾病機率顯著高於一般人群。

因為油炸過程會讓油脂產生氧化反應，形成反式脂肪酸與多種有害氧化物質，長期攝取與高血壓、血脂異常密切相關。

2. 含糖飲料

珍珠奶茶、汽水等手搖飲是台灣飲食文化特色，但含糖量驚人。醫生提醒，一杯手搖飲品的糖分常超過一日建議攝取量，含糖飲料會令體重增加，而肥胖會提高至少13種癌症的風險。

美國大型研究顯示，每日喝2杯以上含糖飲料，肥胖與癌症風險明顯增加；長期攝取高糖飲品，會提高第二型糖尿病及心血管疾病發生率。

3. 加工肉類

香腸、熱狗、煙肉等加工肉也是夜市常見小吃，卻擁有最高的健康風險等級，因為加工肉已被世界衛生組織列為「第一類致癌物」。陳威龍醫生指，每日只要多攝取50克的加工肉，大約為一條熱狗，患大腸癌風險上升18%。

加工肉類含有亞硝酸鹽，在人體內可能轉化為多種致癌物質，煙燻及高溫烹調過程產生化學物被認為是加工肉的致癌機轉之一，長期食用對腸胃道系統造成持續性負擔。

資料來源：Cofit x 宋晏仁醫師 - 初日醫學 Youtube頻道

