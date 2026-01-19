梁小龍突發心臟病離世 解構心肌梗塞成因徵兆 4部位現疼痛或中招

「火雲邪神」梁小龍於1月14日因突發心臟病與世長辭，享年75歲。事實上，心臟病發是非常危急的情況，一旦沒有及時急救，存活率不足3%，有哪些徵兆可以及時發現心臟危機，保住性命？

梁小龍死因眾說紛紜 經理人證因心臟病離世

梁小龍憑藉功夫實力，與李小龍、成龍和狄龍並稱「香港四龍」，在80年代參演電視劇《大俠霍元甲》和《陳真》成為家傳戶曉的武打影星。其後他選擇淡出幕前從商，直至2004年復出參演周星馳電影《功夫》「火雲邪雲」一角令他再次爆紅，成為他的另一個代表作。

梁小龍近年活躍於抖音，不時在影片當中展示身手。梁小龍的帳號在其臨終前一天發布了與好友相約聚餐的影片，只見他雖然略顯消瘦，但精神不俗，而且行動相當靈活，未料不久就傳出惡耗。梁小龍的死因一度眾說紛紜，有傳他因心臟衰竭逝世，亦有人稱梁小龍在睡夢中離世。其經理人接受內地媒體訪問澄清指，梁小龍因突發心臟病，在家人陪伴下堅持了7小時後安詳離世。

梁小龍離世｜心臟病發不只胸痛 哪些高危症狀要留意？

心臟病是港人10大死因的第3位。根據本港醫管局資料，急性心肌梗塞（AMI）即是普遍稱為「心臟病發」，可危及生命。心肌梗塞通常是由動脈粥樣硬化和冠狀動脈血栓引起的，而沒有血液供應的心肌就無法正常運作，並開始壞死。

急性心肌梗塞症狀

典型症狀：心口痛和胸部不適，有時更會延伸到下顎和左臂，冒汗和呼吸困難。

非典型症狀：如消化不良和頭暈。

有時，心臟驟停亦可能是急性心肌梗塞的首發症狀。

急性心肌梗塞併發症

併發症：心肌壞死和功能失效，嚴重時會導致心源性休克和急性心臟衰竭。壞死的心肌可導致心律不正或心臟結構破裂而造成的心包填塞、急性二尖瓣倒流或急性心室間膈缺損。所有這些情況都有即時生命危險及增加中風或其他器官衰竭的機會。

長期影響：患者心臟受到不同程度的損傷，急性心肌梗塞的倖存者其患上慢性心臟衰竭、心律不正和中風等的風險會增加。

