吃銀耳可穩血糖？黑木耳/銀耳營養功效大比拼 營養師教最佳烹調方法

吃銀耳可穩血糖？想降血脂可吃哪種？有營養師指出，黑木耳與銀耳屬菌類蔬菜，但兩者營養價值與功效各有不同。到底黑木耳和銀耳如何烹調最健康？

黑木耳/銀耳營養功效大比拼 營養師教最佳烹調方法

營養師林俐岑在Facebook專頁發文表示，黑木耳和銀耳，兩者雖同屬真菌類蔬菜，但其營養價值與養生功效卻大不相同：

1.黑木耳

黑木耳富含鐵質、維他命B2、鈣、鎂。經日曬處理的黑木耳乾貨，更是素食者補充維生素D2的重要來源。此外，還含有膳食纖維與天然抗凝血成分。常吃黑木耳可為身體帶來以下功效：

保護心血管： 含有豐富多醣體及抗凝血物質，能降低血液黏稠度，預防血栓形成，有助調節血脂。

含有豐富多醣體及抗凝血物質，能降低血液黏稠度，預防血栓形成，有助調節血脂。 預防貧血： 黑木耳含鐵量極高，是素食者或女性優質的天然補血選擇。

黑木耳含鐵量極高，是素食者或女性優質的天然補血選擇。 幫助排便： 其豐富的非水溶性纖維，能刺激腸道蠕動，使排便更順暢。

其豐富的非水溶性纖維，能刺激腸道蠕動，使排便更順暢。 增加飽足感：具有高纖、低卡路里的特性，進食後能增加飽足感，非常適合減肥人士。

她表示，黑木耳屬性微寒，烹調時建議加入紅棗、薑片一起熬煮，以中和其寒性。

2.銀耳

銀耳含有特殊的植物性膠質、維他命A、鉀、磷及多種必需胺基酸。吃銀耳可為身體帶來以下功效：

皮膚保濕： 雖然它不含膠原蛋白，但其豐富的銀耳多醣具有極佳的保水力，能提升皮膚含水量及維持彈性。

雖然它不含膠原蛋白，但其豐富的銀耳多醣具有極佳的保水力，能提升皮膚含水量及維持彈性。 潤肺止咳： 對於乾咳、喉嚨乾燥等燥症有緩解作用，特別適合在季節交替或空氣污染嚴重時，用來保養呼吸道。

對於乾咳、喉嚨乾燥等燥症有緩解作用，特別適合在季節交替或空氣污染嚴重時，用來保養呼吸道。 改善腸道菌相： 白木耳的水溶性纖維比黑木耳多，這是腸道益生菌的食物的能量來源，有助營造健康的腸道環境，並能延緩血糖上升。

白木耳的水溶性纖維比黑木耳多，這是腸道益生菌的食物的能量來源，有助營造健康的腸道環境，並能延緩血糖上升。 增強免疫力：當中的多醣體能活化巨噬細胞，增強身體的防禦機制。

她還指出，銀耳適合長時間燉煮，直至其膠質釋出，口感更佳。

黑木耳/銀耳2大食用貼士 3類人慎吃黑木耳

林俐岑提醒，雖然黑木耳和銀耳有益健康，但食用時需注意以下2點：

1.膠原蛋白誤區：膠原蛋白只存在於動物組織，因此兩者皆不含膠原蛋白，其黏稠感是來自豐富「水溶性膳食纖維。

2.慎吃黑木耳族群：由於黑木耳具有抗凝血活性，因此月經期、手術前後或服用抗凝血劑者，應盡量避開或減少食用量，並建議先諮詢醫生意見。

黑木耳/銀耳浸超過2小時 或致中毒死亡

消委會指出，乾製耳類食用菌於烹煮前需要先浸泡。消費者需注意室溫浸泡菇類的時間不宜過長，一般不超過 2 小時，否則應該放入雪櫃進行浸泡。因為浸泡的銀耳和木耳較容易受椰毒伯克霍爾德氏菌污染，而當中或產生毒素米酵菌酸。此毒素一旦產生，不論是沖洗或烹煮都不能破壞其毒性，中毒後可能出現腹痛及嘔 吐等病徵，情況嚴重者可引致肝功能異常，甚至死亡。

此外，消費者應妥善儲存煮食後的耳類食用菌，剩菜應在烹煮後 2 小時內放進 4°C 或以下的雪櫃儲存，可減慢細菌滋生，延遲亞硝酸鹽的形成。食用前，應徹底翻熱食物至中心溫度達 75°C，及不應翻熱超過一次，以確保食物安全。於雪櫃存放超過 3 天的剩菜便應棄掉。

資料來源：營養師林俐岑、消委會

專家履歷：林俐岑

台北醫學大學保健營養學系碩士畢業，糖尿病衛教師認證（CDE），體重管理營養師，運動營養專業認證（CTSSN），居家長照營養師認證

