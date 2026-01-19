常吃即食麵不止致肥？研究揭患腦退化症風險增25% 拆解傷腦3大原因

吃即食麵不只會肥，更會有損大腦健康？有研究指，常吃即食麵患腦退化症風險高出25%。有專家拆解吃即食麵3大傷腦機制，其中高鹽及反式脂肪恐堵塞大腦血管，引發腦退化症。

吃即食麵患腦退化症風險高25% 揭3大破壞大腦原因

馬來西亞公共衛生平台（PHM）在Facebook專頁分享，不少都市人貪方便，喜歡吃即食麵，甚至將充滿味精的湯底喝完。這些不良的飲食習慣不止會導致肥胖或高血壓，更恐提早患上腦退化症。巴西研究團隊2022年在美國醫學會期刊《神經學》（JAMA Neurology）發表一項研究指出，經常進食即食麵、雞塊、香腸等超加工食品的人士，罹患腦退化症的風險比一般人高出25%。

為何即食麵會對大腦造成影響？馬來西亞公共衛生平台指出，這是大腦正在發生的死亡過程，並列出當中的3大破壞機制：

常吃即食麵為何易傷大腦？

1. 大腦被焚燒

研究指出，超加工食品大多經過高度工業化處理，含有大量合成化學物、工業防腐劑、人工香料和反式脂肪混合，而身體甚至無法識別這些物質為食物，可能誘發神經發炎，導致腦部長期處於低度發炎狀態，每天都在燒毀記憶細胞，當意識到問題時，往往為時已晚。

2. 營養失衡恐導致腦部萎縮

即食麵僅提供空熱量，缺乏大腦生存所需的真實營養。當大腦長期被餵食這些假食物，會因為營養不良而處於飢餓狀態，最終導致物理上的大腦萎縮。

3. 高鹽和反式脂肪易堵塞大腦血管

這類食品含有極高鹽和反式脂肪，會逐步堵塞通往大腦的微細血管。當腦部供氧受阻，氧氣無法抵達大腦，腦細胞便會缺氧壞死，引發中風與腦退化症。

馬來西亞公共衛生表示，長期不良的飲食習慣可能讓腦退化症 提前在50歲左右出現，包括出現記憶力下降、方向感混亂、情緒不穩等，嚴重者將影響日常生活。

腦退化症早/中/晚期有何症狀？

據本港醫管局資料，認知障礙症（腦退化症）是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力都會受影響，部份且會有情緒、行為及感覺等方面的變化。

1. 早期症狀（第1-2年）

在此階段，家人和朋友通常會以為患者的症狀，只是因為年紀漸老而出現的正常老化過程。徵兆如下：

失去短期記憶

表達或理解抽象事情時感困難，如表達身體不適、心情感受等

情緒或行為變幻無常

學習新事物及跟隨複雜指令感困難

判斷力減退、基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒

2. 中期症狀（第2-5年）

隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯。變化如下：

混淆遠期記憶和現實情況記憶、偶有詞不達意的情況

行為性格轉變，或會容易情緒不穩

需別人協助日常自理活動

3. 晚期症狀（第5年後）

患者生活幾乎完全依賴別人，不能自我照顧。症狀如下：

記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記

身體活動及精神狀況出現衰退

未能有效表達及溝通

不能處理日常生活、需要長期照顧

生理時鐘混亂

資料來源：馬來西亞公共衛生（PHM）

