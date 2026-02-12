中年漢腰痛自行拔罐止痛險送命 細菌感染入血2度入ICU 哪些人不宜拔罐？

糖尿病患者血糖控制不好，可導致嚴重併發症。內地深圳一名糖尿病男患者日前因為腰痛自行拔罐止痛，不幸引發敗血症，更2度被送入深切治療部，差點喪命。有醫生指出，糖尿病患者皮膚免疫力受損，因此容易引發嚴重細菌感染。除了控制好血糖水平，患者日常也應該如何護理皮膚？

糖尿病漢腰痛自行止痛險送命 細菌感染入血2度入ICU

根據《人民日報健康客戶端》報道，深圳市第三人民醫院公布病例指，一名男子患有糖尿病多年，卻一直沒有妥善治療和控制血糖。該男子日前因為腰腿疼痛難忍，忽發奇想竟在家自行嘗試拔罐，希望紓緩痛楚，沒有想到竟險變催命符。他察覺身上拔罐部位皮膚創面擴大，因此連忙到醫院求診。

經醫生檢查後發現，男子右髖部皮膚潰爛並滲液。雖然已即時清創，但細菌已進入血液，並引發敗血病及休克，未幾更出現呼吸衰竭，需要緊急轉往深切治療部(ICU)搶救。直到1星期後，他才脫離危險期，轉回普通病房。

但男子其後由於家人未按醫生要求準備合適的食物，導致他誤將飯菜吸入氣管，須再次送入ICU進行緊急治療，目前情況回復穩定。

糖尿病人皮膚變差不宜拔罐？揭3大高危後果

武漢市中心醫院慢病管理中心主任醫生丁勝針對此表示，一般健康人士拔罐可能感覺溫熱舒適，但糖尿病患者皮膚敏感。一旦溫度控制不當，容易引發皮膚燙傷和損傷。

他指出，糖尿病患者由於長期高血糖狀態，造成系統性損害，因而導致皮膚變得脆弱。因此一些看似無大礙的皮膚小損傷，都可能演變成危及生命的嚴重事件。

1. 皮膚變薄易受傷

長期高血糖會損傷血管內皮，導致微絲血管基底膜增厚，阻礙血流。當微循環變差，皮膚細胞的修復與再生能力也會下降。皮膚因此變薄，彈性減弱，即使只是輕微的熱力、壓力或摩擦亦難以抵抗。

2. 神經受損影響痛覺

高血糖會損害外周神經末梢，令人對溫度、疼痛等感覺變得遲鈍。因此患者在拔罐、艾灸或泡腳時，可能因此無法準確感知實際溫度，難以及時察覺皮膚已出現熱損傷，從而導致深度燙傷。

3. 削弱免疫力 感染風險增加

持續的高血糖環境會抑制白血球功能，削弱皮膚局部免疫防御能力。一旦皮膚屏障受損，病原體更容易入侵，加上身體清除病菌的能力下降，導致局部感染迅速擴散，增加全身感染和出現敗血病的風險。

醫生教4招糖尿病日常護理預防感染

丁勝醫生提醒，對於糖尿病管理和治療，日常護理皮膚也是極為重要的一部分，有助預防感染，減少併發症風險。

1. 避免刺激皮膚

日常選擇柔軟和寬鬆的純棉衣物，以減少摩擦與束縛。當皮膚痕癢時，切忌用力搔抓。如果要拔罐、艾灸、以熱水泡腳、使用電熱毯等任何會使皮膚升溫或受壓的行為，都應格外謹慎，建議先諮詢醫生，並嚴格控制溫度與時間，以免對皮膚造成損傷。

2. 慎防傷口感染

對糖尿病患者而言，任何微小的皮膚破損都可能是「大事」。無論傷口多小，都應立即使用立即使用含碘的醫用殺菌液清潔，並時刻保持創口乾燥。切忌採用醬油、牙膏等民間偏方處理傷，非但無效，更可能引發嚴重感染。若傷口變得紅腫、疼痛加劇、化膿或伴隨發燒，這些都是感染的明確徵兆，務必立即就醫。

3. 控制血糖

皮膚問題的發生，根本原因往往在於血糖管理不善。患者應遵照醫生指示用藥，並定期監測血糖，將血糖長期而穩定地保持在理想範圍，才是維持皮膚健康、預防併發症的關鍵。

4. 定期檢查

除了日常的血糖監測外，糖尿病患者應主動進行併發症篩查，定期評估神經病變、血管和皮膚狀況，及早發現潛在風險，真正做到防患於未然。

糖尿病還有哪些併發症？

根據本港醫管局資料，糖尿病屬於代謝失調的慢性病，由於身體胰島素分泌不足，或者無法正常利用胰島素降低血糖，血糖因此上升。過高的血糖會引致脂肪及蛋白質代謝紊亂。部分患者在初期可能會出現一些病徵，例如經常飢餓和口渴、小便頻密、體重下跌、容易疲乏、視力模糊、傷口難癒合、皮膚或陰部痕癢。如果病情長遠不受控制，更會破壞身體內多個系統及器官，包括心血管、視網膜、神經、腎臟等，引發中風、冠心病、心臟衰竭、腎功能衰竭、足部潰瘍感染等可怕併發症，甚至有機會須要截肢。

醫學界目前未有根治糖尿病的方法。按照其類型及嚴重程度，病人除了透過口服藥物或注射胰島素以控制病情，減少併發症，更重要是遵從飲食治療，長期穩定血糖水平，才能有效減低併發症風險。

