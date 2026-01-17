20秒通鼻塞奇招網上爆紅 拳頭放這位置速見效 醫生拆解原理

隨著天氣轉冷，容易出現鼻塞等症狀，甚至因此影響睡眠。有網民在Threads上分享一個通鼻塞奇招，只需20秒即可有效通鼻塞，有醫生在帖文中拆解原理，但表示這方法並不治本，而且時效性短。

Threads爆紅通鼻塞奇招 網民：20秒太久

據網民「_1ianc」在Threads分享指，當發現自己出現鼻塞時，採取以下方式可輕鬆自救：

右邊鼻塞：右手握拳，放到左邊腋下夾著。

左邊鼻塞：左手握拳，放到右邊腋下夾著。

用腋下夾緊拳頭大約20秒以上，即可通鼻塞。

不少網民見狀亦進行實測，並紛紛表示有效，到底當中的原理是甚麼？台灣耳鼻喉頭頸外科張家豪醫生留言指，這個原理涉及到人體的自主神經系統（Autonomic Nervous System）：

醫生拆解20秒通鼻塞奇招

關鍵機制：當腋下的皮膚感受到壓力時，會刺激該處的感覺神經。這會引起對側交感神經的興奮（Cutaneo-nasal reflex / Axillary pressure reflex）。 血管收縮：鼻塞的主要原因通常是鼻腔內的下鼻甲微血管充血腫脹，導致呼吸道變窄。當交感神經興奮時，會促使血管收縮。受到壓迫的腋下之對側（另一邊）鼻腔血管收縮，消腫後空間變大，鼻子就通了。

張家豪醫生指，這個方法雖然有效，但通常不是治本的方法。這方法時效性短，這種神經反射帶來的通暢感通常是暫時的，壓力解除後一段時間可能會恢復原狀。

其他網民亦紛紛在貼文下留言分享各種通鼻塞方法，當中包括「側躺，鼻塞那邊朝上，身體不要動，用力把頭撐起來，視線去看你的腳」和「保持正常呼吸的頻率，當你吸飽氣開始吐氣的時候，不斷吐氣，吐到快要撐不過去的時候再用鼻子慢慢吸氣，鼻子就會通了」等等。

如何洗鼻紓緩鼻塞？

要正確紓緩鼻塞症狀，本港耳鼻喉專科醫生鍾耀基曾接受《星島頭條》訪問指，洗鼻能夠有效緩解鼻塞症狀，但並非根治鼻部問題的方法。它能幫助清除鼻腔內的黏液、細菌和致敏原，減輕鼻塞不適，但對於引起鼻塞的根本原因，如感冒、過敏等，則需要同時配合針對性的治療。他建議以下情況可以嘗試洗鼻：慢性鼻竇炎、過敏性鼻炎、鼻道感染、術後護理、鼻內畸形或鼻道異物等。

洗鼻步驟：

先準備鹽水或生理鹽水溶液。 將頭部傾斜至一側，使一側鼻孔向上。 用洗鼻壺將溶液慢慢注入鼻孔，讓其從另一側鼻孔或口腔流出。 然後重複清潔另一側。

除了洗鼻外，他建議還可以通過以下方法紓緩鼻塞症狀：

避開過敏原：如果對某些物質過敏，應盡量避免接觸，如花粉、塵蟎和動物皮毛等，以減輕因致敏原而誘發的不適症狀。

保持室內空氣清新：定期清潔家居和更換床上用品，減少塵蟎、霉菌等滋生，減輕因以上物質而誘發的過敏反應。

飲食調理：多喝溫水，喉痛時用微溫鹽水漱口；多吃奇異果、橙等富含維他命 C 的水果，避免辛辣油膩食物。

保持健康生活習慣：定期進行運動，增強免疫力，保持身體健康；避免熬夜，提高睡眠品質，有助於減輕過敏反應的發生和嚴重程度。

