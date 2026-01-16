前TVB綠葉古明華患糖尿病30年 1原因決心改善病情 拆解5大全身併發症

61歲的前TVB藝人古明華近年長居內地，主力經營抖音並直播帶貨，亦有投資餐廳做老闆。他近日接受媒體訪問，自曝已患上糖尿病30年，更一度因為病情控制不好而出現肺結核的併發症。後來為了1件事而決心積極改善病情，更加重視自己的健康。

前TVB綠葉古明華患糖尿病30年 1原因決心改善病情

古明華日前接受網媒《娛樂山》訪問透露，自己在30多歲發現患上糖尿病，至今差不多30年。當年雖然血糖高，但因為年紀不大，醫生便給了他2個解決方法，一是打針服藥，不然就從運動和飲食著手控制。他毫不猶豫地選擇了後者，「對身體最沒有傷害」。

古明華透露，此後大概20年，他的病情似乎受到控制。但原來潛伏的糖尿病已悄悄地惡化，使他的免疫力受損，更令他在10年前患上了肺結核。他自此開始服藥，並儘量乖乖地去運動，以求病情不要再惡化。後來更開始透過中藥配合營養師進行調理，慶幸現在糖尿病控制得不錯，血糖沒有持續升高。

一度失控轉差的病情，使古明華近年加倍重視健康，「每一刻我都關注自己的糖尿病」。談到此處，他更開始眼泛淚光表示，糖尿病最危險的是有很多併發症，一旦沒有照顧好身體，導致腎臟、眼睛或雙腳出問題，到時只能依賴妻子和女兒照顧自己。為了不想成為家人的負累，他積極透過飲食改善病情，盡可能每餐吃得清淡，以蒸為主，不太健康的食物只能每月吃1、2餐，以調節身體。

拆解糖尿病5大全身併發症

血糖長期失控可能哪些嚴重慢性併發症？根據本港醫管局資料，糖尿病患者若控制不當，血糖長期偏高，容易損壞血管和神經系統，甚或導致多個器官喪失功能：

腦：中風等腦血管病

眼睛：視網膜病變、白內障、青光眼

心臟及血管：冠心病、心臟衰竭、高血壓

腎臟：蛋白尿、感染，嚴重可致腎功能衰竭

下肢：神經或血管病變，導致足部潰瘍感染。萬一潰瘍感染長期不癒，患者更可能需要截肢

專家提醒，患者將血糖控制得理想，有助減低併發症的風險。定期量度糖化血紅素和血糖，確保糖化血紅素(HbA1C)保持在6.5%以下，至於空腹及餐後血糖值，則分別保持在4.0-6.0mmol/L及<8.0mmol/L為之理想。

醫生營養師盤點15大最強降血糖食物

古明華提到自己近年為了健康著想，飲食以蒸為主，少吃炒的食物。除了改變烹調方法，選擇一些具有降血糖好處的食物也有助控制糖尿病。日本多位來自醫學、營養及減重界別的專家就曾票選出15大最佳降血糖食物，當中部分更具有抗發炎和增強免疫力的作用，對於預防併發症都有幫助：

醫生營養師票選15大降血糖食物：

第14名：糙米

第14名：番茄

第13名：海帶芽（裙帶菜）

第12名：雜穀米

第10名：海蘊 （もずく）

第10名：蔬菜類

第8名：洋蔥

第8名：菊芋

第7名：蒟蒻

第6名：醋

第4名：海藻類

第4名：乳酪

第3名：秋葵

第2名：納豆

第1名：菇類

專家們指出，這些食物大多富含膳食纖維，食用後不容易令血糖波動，也能延長飽腹感，避免暴飲暴食；加上茄紅素、槲皮素等成分，有助改善胰島素功能。至於第1名的菇類，不只控制血糖效果好，更富含「β-葡聚醣」，幫助患者抑制發炎和提升免疫力。

